Sorin Grindeanu, audiat ca martor într-un dosar de divulgare a unor informații confidențiale

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a fost audiat marţi, 3 martie, la Curtea de Apel Bucureşti, în calitate de martor, într-un dosar privind divulgarea de informaţii confidenţiale.

În dosar este implicat și un fost vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), scrie Agerpres.

„Am fost audiat în calitate de martor, într-un dosar destul de vechi, undeva din 2017. E un proces pe rol, nu aş vrea să dezvolt, dar în principiu cineva s-a folosit de numele meu în obţinerea unor avantaje. Unul dintre inculpaţi, nu vreau să dezvolt.

Nu a fost coleg de liceu. Instanţa va hotărî dacă este vinovat sau nu. Am declarat în faţa domnului judecător, în cinci minute s-a încheiat audierea. Evident că mi-a adus prejudicii, dar rămâne ca instanţa să hotărască dacă e vinovat, nevinovat”, le-a spus Grindeanu jurnaliştilor, după ce a fost audiat de judecător.

Într-un dosar instrumentat de DNA, Claudiţa Selavărdeanu, fost vicepreşedinte al ANRP, a fost trimisă în judecată pentru că, în perioada 16 noiembrie 2017 – 18 decembrie 2019, ar fi colectat și transmis unor persoane neautorizate informații confidențiale din 494 de dosare ANRP.

Aceste date vizau identitățile și adresele persoanelor îndreptățite la despăgubiri, valoarea despăgubirilor și caracteristicile imobilelor.

În același dosar mai sunt judecați Ioan Nasleu, fost director al SC Piețe SA Timișoara, o avocată din Baroul București și un om de afaceri, administrator al unor societăți comerciale, care ar fi beneficiat de aceste informații.

„Informaţiile respective îi erau necesare acestuia pentru a trimite persoanelor îndreptăţite oferte de cumpărare a drepturilor de despăgubire la preţuri mult mai mici decât valorile despăgubirilor aprobate (30% din valoarea reală), profitând de incertitudinea şi expectativa îndelungată în care se aflau titularii dosarelor ANRP”, arată anchetatorii.

În acelaşi scop, spune DNA, o parte din informaţii ar fi fost transmise de omul de afaceri şi avocatei, iar aceştia, în urma folosirii informaţiilor nedestinate publicităţii primite de la Claudiţa Selavărdeanu, ar fi obţinut foloase necuvenite totalizând aproximativ 8.900.000 lei.

De asemenea, procurorii susţin că, în cursul anului 2017, acelaşi om de afaceri i-ar fi promis în mod repetat lui Ioan Nasleu bani şi un autovehicul BMW X1 pentru a interveni succesiv la prim-ministrul Guvernului României, la şeful Cancelariei acestuia şi la preşedintele ANRP, asupra cărora Nasleu ar fi lăsat să se creadă că ar avea influenţă şi i-ar putea determina să urgenteze aprobarea unui dosar ANRP privind acordarea ilegală a unor despăgubiri de 18.941.508 euro, pretenţiile de despăgubiri în dosarul respectiv fiind nefondate.