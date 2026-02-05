O companie românească oferă cele mai mici prețuri la energie, sub Hidroelectrica. Ce oferte are

Nova Power&Gas a devenit cel mai ieftin producător de energie pe piață, loc ocupat anterior de compania de stat Hidroelectrica.

Potrivit Profit.ro, Nova Power%Gas are două oferte promoționale mai avantajoase decât cea a Hidroelectrica.

Una, de 0,352 lei/KWh pentru energia marfă, este cu aproape o pătrime sub cea a producătorului hidro, iar prețul este valabil pentru o perioadă de 4 luni, până pe 30 iunie 2026.

Cealaltă, cu un preț de 0,43 lei/KWh pentru energia marfă, se întinde pe 6 luni, până pe 31 august 2026.

La finalul anului trecut, Nova Power & Gas a intrat pe piața românească cu o ofertă de energie electrică pentru populație cu preț final de puțin sub 1 leu/kWh, devenind astfel un competitor direct al Hidroelectrica. Compania a operat și cea mai mare capacitate de stocare a energiei în baterii din România, iar ministrul Energiei a anunțat că aceasta ar putea aduce facturi mai mici.

Oferta inițială are un preț fix pentru 4–6 luni, după care prețul devine variabil, putând fi modificat de Nova Power & Gas cu o notificare prealabilă de 30 de zile. Prețul final, inclusiv taxe, ajunge în jurul valorii de 1 leu/kWh, în funcție de zona de distribuție.

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România și furnizor pentru un milion de clienți, a anunțat păstrarea prețului din oferte la același nivel și în această lună.

Prețul energiei electrice oferit de Hidroelectrica este de 0,45 lei/kWh fără tariful de transport (TG) și 0,45363 lei/kWh cu TG inclus, la fel ca în prima lună a anului. Oferta este valabilă pentru contractare până pe 31 martie.

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, gestionează 188 de centrale hidroelectrice cu o putere totală de 6,4 GW și parcul eolian Crucea cu 108 MW instalați.

Nova Power & Gas, parte a grupului E-INFRA, furnizează energie electrică și gaze și investește în proiectul SMR de la Doicești.