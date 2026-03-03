Oana Lasconi, declarații șocante care au stârnit valuri: „Khamenei era de un miliard de ori mai feminist decât Satana ăla”. Atac direct la Patriarhul Daniel

Oana Lasconi, fiica fostei președinte USR Elena Lasconi și activistă cunoscută pentru opiniile sale critice la adresa instituțiilor religioase și a valorilor occidentale tradiționale, a stârnit valuri de polemici după ce a publicat pe rețelele sociale un mesaj în care deplânge moartea ayatollahului Ali Khamenei și îl compară cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel.

„Ali Khamenei era de un miliard de ori mai feminist și moral decât Satana ăla de ’Prefericit Părinte’ Daniel”, a scris Lasconi pe contul său de Instagram, într-o postare care a atras critici dure din partea societății civile și a reprezentanților cultelor religioase din România.

Ulterior, Lasconi a încercat să-și explice poziția, susținând că intenția ei a fost să evidențieze ceea ce consideră a fi „islamofobia” și o „dublă măsură” în percepția occidentală asupra anumitor lideri religioși.

Într-o altă postare, ironică la adresa creștinismului și a occidentalilor, aceasta a afirmat: „Creștinismul este cel care dezumanizează femeia, nu islamul”, adăugând că, în opinia sa, femeile din Iran și-au ales, în „principiu”, propria soartă.

De asemenea, într-o altă postarea susține că asasinarea lui Khamenei nu a făcut decât să genereze un martir al lumii șiite: „Prin asasinarea lui, nu doar că l-ați transformat efectiv într-un martir (aproape canonizat), dar ați eliminat și singurul obstacol în calea construirii unei arme nucleare”.

„Asasinarea lui Khamenei echivalează cu asasinarea însăși a Papei, pentru populația șiită”, a completat ea.

Declarațiile Oanei Lasconi au provocat reacții critice din partea unor personalități publice. Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române și membru în Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), a comentat acid mesajele tinerei.

„Toți avem dreptul inalienabil de a ne face de râs. De obicei îl accesăm doar din greșeală și în grade diferite. Unii plusează, însă, și abuzează la maximum de el, făcându-se homeric și iremediabil de râs. Ideologizarea, în cazul de față marxist-stalinistă și nătâng-islamistă, e o boală mortală pentru rațiune, realism și bun simț”, a scris Vasile Bănescu, pe FB.

„Să spui despre Khamenei că era feminist, e ca si când ai zice că pământul e plat doar pentru că îi vezi orizontul la apus”, a comentat altcineva.

„E interesant cum unii descoperă feminismul și moralitatea exact în locurile unde femeile nu au voie nici să aleagă cum se îmbracă. Curios standard”, a adăugat altă persoană.

„Oana Lasconi are nevoie urgentă de lecturi serioase pe teme precum ideologii totalitare, regimuri islamice, drepturile omului (în special ale femeilor) în dictaturi islamice, feminism...Ca să nu rămână la statutul de bufon, fost membru al unui partid comunist recent înființat tocmai în Romania (țară care a suferit enorm sub comunism)”, a transmis altă persoană.

„Unii sunt atât de rătăciți încât au pierdut orice urmă de simț al rațiunii! Când vine de la o femeie este și mai dramatic. Khamenei privea femeile drept niște obiecte.. ”, a spus alt internaut.

Oana Lasconi, în vârstă de 32 de ani, s‑a prezentat în numeroase rânduri drept militantă feministă și membră a Partidului Socialist Român (considerat de unii continuator informal al fostului PCR), după ce a trăit o bună parte din viața sa la Paris.