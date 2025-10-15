Camera Deputaților a adoptat miercuri Legea prosumatorilor, un proiect care redefinește statutul prosumatorilor și le permite românilor să beneficieze de energia verde produsă în mai multe locuri de consum. Inițiativa, susținută de deputatul PNL Sebastian Burduja, promite facturi mai mici și o mai bună valorificare a energiei regenerabile.

„Astăzi am susţinut în Parlamentul României o lege esenţială pentru viitorul energiei din ţara noastră. Prin legea adoptată azi redefinim conceptul de prosumator şi dăm românilor dreptul de a beneficia de energia verde produsă la toate locaţiile”, a declarat Sebastian Burduja într-o postare pe Facebook.

Deputatul a explicat că noua lege permite compensarea energiei produse în exces pentru alte locuri de consum: „Dacă avem panouri la o casă, dar avem şi un apartament de bloc, furnizorul va reduce factura de la apartament cu energia produsă la casă”.

„Prosumatorii sunt cei mai mari investitori în energie din ultimii ani”

Fostul ministru al Energiei a subliniat că prosumatorii au devenit un pilon important al tranziției energetice din România. „Astăzi, România are un sfert de milion de prosumatori, cu o putere instalată de aproape 3.000 MW, echivalentul a patru reactoare nucleare de la Cernavodă (chiar dacă producţia intermitentă nu poate substitui producţia în bandă)”, a arătat Burduja.

El a amintit și măsurile luate în mandatul său de ministru pentru a sprijini energia verde: „Am eliminat taxa pe soare anul trecut, aşa cum am promis. Am atras miliarde de euro pentru autoconsumul energiei, atât pentru instituţii publice, cât şi pentru companii private. Am obţinut fonduri europene nerambursabile pentru peste 1.300 de instituţii publice, majoritatea primării, şi deja mai mult de 900 de proiecte pentru instalarea de sisteme fotovoltaice sunt semnate şi în curs de implementare”.

Sprijin pentru comunitățile locale

Noua lege vine în ajutorul administrațiilor publice locale, care vor putea reduce cheltuielile cu energia. „Legea de astăzi vine şi în sprijinul comunităţilor locale, pentru că primăriile îşi vor reduce şi mai mult facturile la energie, compensând costurile cu iluminatul public, şcoli sau grădiniţe”, a subliniat Burduja.

În final, deputatul PNL a transmis viziunea sa asupra tranziției energetice: „România Viitorului are nevoie de toate sursele de energie – hidro, nuclear, solar, eolian, gaz, cărbune – şi de energie în 3D: Descentralizată. Digitalizată. Decarbonizată”.