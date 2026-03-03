search
Marți, 3 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Declarația care a stârnit controverse în Congresul SUA. Marco Rubio: „Știam că dacă nu îi vom lovi preventiv, vom suferi pierderi mai mari”

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Atacurile aeriene ale Statelor Unite asupra Iranului au fost lansate preventiv, ca urmare a informațiilor că Israelul intenționa să lovească ținte iraniene, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio într-o ședință închisă cu membri ai Congresului.

Donald Trum și Marco Rubio foto: AFP
Donald Trum și Marco Rubio foto: AFP

Oficialii americani au explicat că scopul intervenției a fost prevenirea represaliilor iraniene împotriva trupelor SUA și reducerea pierderilor umane.

„Era clar că dacă Iranul va fi atacat de oricine -Statele Unite sau Israel sau altcineva –ei vor răspunde și vor răspunde împotriva Statelor Unite”, a spus Rubio. „Știam că va avea loc o acțiune israeliană. Știam că asta va provoca un atac asupra forțelor americane și știm că dacă nu îi vom lovi preventiv înainte ca ei să lanseze acele atacuri, vom suferi pierderi mai mari.”, a completat Rubio, potrivit theguardian.

Rubio a subliniat că obiectivele atacurilor au fost precise„Scopul nostru principal a fost distrugerea capacităților balistice și a marinei Iranului, pentru a ne asigura că nu există amenințări imediate la adresa Statelor Unite și a aliaților noștri din regiune.”, a spus secretarul de stat american.

Vicepreședintele JD Vance, unul dintre cei mai precauți membri ai administrației privind intervențiile militare, a adăugat: „Președintele vrea să transmită clar iranienilor și lumii că nu se va opri până când nu va atinge obiectivul esențial de a se asigura că Iranul nu poate avea o armă nucleară.”

Decizia administrației a stârnit reacții puternice în Congres:  „Este un război de alegere” 

Republicanii au susținut că atacurile au fost defensive și necesare. Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților și aliat al lui Trump, a afirmat: „Israelul era hotărât să acționeze în propria lor apărare aici, cu sau fără sprijin american. Pentru că Israelul se confrunta cu ceea ce consideră o amenințare existențială.”

Pe de altă parte, democrații au criticat lipsa unui pericol iminent pentru SUA și au acuzat administrația că a ocolit rolul Congresului în decizia de război. Senatorul Chuck Schumer a spus:

„Aceasta este o acțiune a președintelui Trump. Este un război de alegere. El nu are strategie, nu are plan final. Informarea oficialilor a ridicat mai multe întrebări decât a răspuns.”, a spus acesta.

Mark Warner, vicepreședintele comitetului de informații al Senatului, a avertizat asupra riscurilor.

„Nu a existat nicio amenințare iminentă pentru Statele Unite din partea iranienilor. Există o amenințare pentru Israel. Dacă echivalăm o amenințare la Israel cu o amenințare iminentă la adresa Statelor Unite, atunci intrăm pe un teritoriu necunoscut”, a spus Mark Warner.

De la începutul conflictului, Statele Unite și Israelul au efectuat atacuri aeriene în Iran, iar Teheranul a răspuns cu drone și rachete împotriva țărilor aliniate SUA din Orientul Mijlociu.

Mai mulți oficiali iranieni de rang înalt, inclusiv liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei, și-au pierdut viața în aceste atacuri, iar Societatea Crucii Roșii din Iran a raportat peste 500 de victime. Armata americană a confirmat moartea a șase membri ai serviciului militar.

Casa Albă și Congresul urmează să dezbată în această săptămână rezoluția privind puterile de război, care, dacă va fi adoptată, ar putea obliga președintele să pună capăt ostilităților. Totuși, trecerea acestei rezoluții pare dificilă, deoarece republicanii controlează ambele camere și rar îl contrazic pe Trump în număr semnificativ.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de vas Traian Băsescu, după atacarea Iran
digi24.ro
image
Război în Iran, ziua a patra. SUA se pregătesc să intensifice atacurile, Iranul vizează aliații americanilor din Golf
stirileprotv.ro
image
Ștefan Popescu: „Statele Unite prinse în CAPCANA iraniană!”
gandul.ro
image
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
mediafax.ro
image
Gigi Becali – Mitică Dragomir, dialog tare în direct despre FCSB. „Schimbă toată apărarea. Dar ai nevoie și de un mijlocaș de mare valoare” / „M-am apucat deja să fac echipă!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Medvedev amenință cu al Treilea Război Mondial dacă Trump „își continuă cursul nebunesc”
libertatea.ro
image
Noi întrebări despre starea de sănătate a lui Donald Trump. Ce este pata roșie apărută pe gâtul președintelui american
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
digisport.ro
image
Ungaria privește cu invidie: România intră în jocul marilor puteri și devine hub strategic pentru 'aurul viitorului'
stiripesurse.ro
image
Paradox în cel mai hype oraş din România. Primăriţa nu vrea să interzică sălile de jocuri de noroc, dar jucătorii vor să scape de ele
antena3.ro
image
Ce spun economiştii despre consumatorii din România, după ce gazul s-a scumpit cu 50%
observatornews.ro
image
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather anunță noi ninsori și temperaturi negative în Capitală
cancan.ro
image
Ajutorul la pensie se va acorda doar pensionarilor cu pensie sub 2.000 lei. Și banii vor fi mai puțini
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Val de căldură neobișnuit în Europa la final de iarnă! Temperaturile ajung la 30 de grade
playtech.ro
image
Florin Tănase, pus la punct de Dani Coman: „Nu e în măsură să discute”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
Camelia Ciornia, consilier local și județean la Iași, a fost găsită moartă în locuința sa. Ce mesaj a postat cu doar câteva ore înainte
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Celulă de criză la Guvern! Bolojan cere măsuri URGENTE! Decizia de ULTIMĂ ORĂ luată de Executiv în plin război în Teheran!
romaniatv.net
image
Vedete din România blocate în mijlocul conflictului din Iran. Horia Brenciu și Anca Țurcașiu nu se pot întoarce în țară
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Testul cu 5 întrebări pe care fiecare adult ar trebui să-l treacă, dar mulți nu reușesc
actualitate.net
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”
click.ro
image
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
click.ro
image
Cei născuți în acești șase ani pot avea un destin special. Un astrolog renumit explică de ce sunt favorizați de astre
click.ro
Sydney Sweeney colaj jpg
Sydney Sweeney și-a pus fanii pe JAR. Blondina super senzuală a publicat imaginile în care apare TOPLESS
okmagazine.ro
Kate Hudson foto Profimedia jpg
Cu diamante la gât, Kate Hudson a sfidat pe toată lumea aseară: „Nu-s chiar așa de bogată!”
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Prințul William, dați de gol de un expert în limbajul corporal! Ce ritual au

Click! Pentru femei

image
Cu diamante la gât, Kate Hudson a sfidat pe toată lumea aseară: „Nu-s chiar așa de bogată!”

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria