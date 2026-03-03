Declarația care a stârnit controverse în Congresul SUA. Marco Rubio: „Știam că dacă nu îi vom lovi preventiv, vom suferi pierderi mai mari”

Atacurile aeriene ale Statelor Unite asupra Iranului au fost lansate preventiv, ca urmare a informațiilor că Israelul intenționa să lovească ținte iraniene, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio într-o ședință închisă cu membri ai Congresului.

Oficialii americani au explicat că scopul intervenției a fost prevenirea represaliilor iraniene împotriva trupelor SUA și reducerea pierderilor umane.

„Era clar că dacă Iranul va fi atacat de oricine -Statele Unite sau Israel sau altcineva –ei vor răspunde și vor răspunde împotriva Statelor Unite”, a spus Rubio. „Știam că va avea loc o acțiune israeliană. Știam că asta va provoca un atac asupra forțelor americane și știm că dacă nu îi vom lovi preventiv înainte ca ei să lanseze acele atacuri, vom suferi pierderi mai mari.”, a completat Rubio, potrivit theguardian.

Rubio a subliniat că obiectivele atacurilor au fost precise. „Scopul nostru principal a fost distrugerea capacităților balistice și a marinei Iranului, pentru a ne asigura că nu există amenințări imediate la adresa Statelor Unite și a aliaților noștri din regiune.”, a spus secretarul de stat american.

Vicepreședintele JD Vance, unul dintre cei mai precauți membri ai administrației privind intervențiile militare, a adăugat: „Președintele vrea să transmită clar iranienilor și lumii că nu se va opri până când nu va atinge obiectivul esențial de a se asigura că Iranul nu poate avea o armă nucleară.”

Decizia administrației a stârnit reacții puternice în Congres: „Este un război de alegere”

Republicanii au susținut că atacurile au fost defensive și necesare. Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților și aliat al lui Trump, a afirmat: „Israelul era hotărât să acționeze în propria lor apărare aici, cu sau fără sprijin american. Pentru că Israelul se confrunta cu ceea ce consideră o amenințare existențială.”

Pe de altă parte, democrații au criticat lipsa unui pericol iminent pentru SUA și au acuzat administrația că a ocolit rolul Congresului în decizia de război. Senatorul Chuck Schumer a spus:

„Aceasta este o acțiune a președintelui Trump. Este un război de alegere. El nu are strategie, nu are plan final. Informarea oficialilor a ridicat mai multe întrebări decât a răspuns.”, a spus acesta.

Mark Warner, vicepreședintele comitetului de informații al Senatului, a avertizat asupra riscurilor.

„Nu a existat nicio amenințare iminentă pentru Statele Unite din partea iranienilor. Există o amenințare pentru Israel. Dacă echivalăm o amenințare la Israel cu o amenințare iminentă la adresa Statelor Unite, atunci intrăm pe un teritoriu necunoscut”, a spus Mark Warner.

De la începutul conflictului, Statele Unite și Israelul au efectuat atacuri aeriene în Iran, iar Teheranul a răspuns cu drone și rachete împotriva țărilor aliniate SUA din Orientul Mijlociu.

Mai mulți oficiali iranieni de rang înalt, inclusiv liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei, și-au pierdut viața în aceste atacuri, iar Societatea Crucii Roșii din Iran a raportat peste 500 de victime. Armata americană a confirmat moartea a șase membri ai serviciului militar.

Casa Albă și Congresul urmează să dezbată în această săptămână rezoluția privind puterile de război, care, dacă va fi adoptată, ar putea obliga președintele să pună capăt ostilităților. Totuși, trecerea acestei rezoluții pare dificilă, deoarece republicanii controlează ambele camere și rar îl contrazic pe Trump în număr semnificativ.