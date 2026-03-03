Pericol la centrala iraniană de la Bushehr, cu personal rus. „Un atac ar provoca o catastrofă comparabilă cu cea de la Cernobîl”

Agenţia nucleară rusă Rosatom a anunţat marţi, 3 martie, încetarea operaţiunilor la centrala atomoelectrică de la Bushehr, Iran, şi evacuarea de acolo a personalului rus, ca urmare a riscurilor create de bombardamentele americano-israeliene, potrivit Reuters.

La Bushehr se află singura centrală atomoelectrică a Iranului, care foloseşte combustibil nuclear rusesc, ale cărui reziduuri sunt preluate înapoi de Rusia pentru a reduce riscurile de proliferare, notează Agerpres, care citează agenția internațională de știri.

Aproximativ 600 de specialişti ruşi, dintre care 250 permanenţi, sunt detaşaţi la această centrală situată pe ţărmul Golfului Persic.

„Centrala este în pericol, întrucât se aud explozii la kilometri de linia de apărare a centralei. Atacurile nu sunt îndreptate împotriva centralei, ci împotriva instalaţiilor militare amplasate acolo, dar ameninţarea în mod clar creşte pe măsură ce conflictul se intensifică", a explicat directorul agenţiei nucleare ruse Rosatom, Alexei Lihacev.

Lihacev a avertizat că „orice încălcare a integrităţii reactorului sau a instalaţiilor de stocare a combustibilului ar avea ca efect contaminarea unor teritorii întinse şi deplasări complet impredictibile a substanţelor contaminante, care vor depinde de fenomenele atmosferice".

Directorul agenţiei nucleare ruse a mai atenţionat anterior că un atac asupra acestei centrale, mai ales asupra primului său bloc generator, ar provoca o catastrofă nucleară comparabilă cu cea de la Cernobîl.

Deja, familiile angajaţilor ruşi ai centralei de la Bushehr au fost evacuate, iar sâmbătă, ziua când SUA şi Israelul au început bombardamentele împotriva Iranului, au fost de asemenea evacuaţi circa 100 de angajaţi, întreg personalul rus al centralei urmând să părăsească Iranul.

Nuclear risks....Bushehr Power Plant in Iran at Risk, Russia Says https://t.co/SZl3E8U5nc via @wsj — Pamela Falk Correspondent United Nations (@PamelaFalk) March 3, 2026

