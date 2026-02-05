Pachetul 3 de măsuri pentru relansarea economică: Crește plafonul pentru plata TVA la încasare. Ce bonificații pot primi firmele și în ce condiții

Pachetul 3 de măsuri pentru relansarea economică prevede și creșterea plafonului pentru plata TVA la încasare, precum și acordarea unor bonificații fiscale din impozitul pe profit anual și din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit proiectului de lege pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Finanțelor.

„În contextul creșterii din ultimii ani a cursului euro, plafonul actual pentru aplicarea sistemului TVA la încasare nu mai reflectă intenția legiuitorului exprimată prin Legea nr. 296/2020, fiind necesară o actualizare a acestui plafon în funcție de evoluția cursului euro”, se precizează în Nota de fundamentare a actului normativ.

Documentul invocă și creșterea accelerată a valorii tranzacțiilor, determinată atât de inflație, cât și de evoluția cursului valutar, care a făcut ca actualul plafon să fie depășit și necorespunzător realității economice.

„De asemenea, menținerea plafonului actual generează riscul depășirii acestuia de către un număr tot mai mare de contribuabili și apariția blocajelor în fluxurile financiare ale acestora, în special ale întreprinderilor mici și mijlocii, care depind de acest regim pentru menținerea unui cash-flow stabil. Întârzierea modificării plafonului ar putea conduce la creșterea presiunii asupra lichidităților și la riscuri operaționale”, se precizează în documentul citat.

Astfel, având în vedere că plafonul existent, pe lângă faptul că a fost stabilit la un curs anterior mai redus, nu mai reflectă valoarea reală a operațiunilor și este insuficient pentru tranzacțiile curente, se impune majorare a etapizată a acestuia, respectiv 5.000.000 lei în perioada 1 martie - 31 decembrie 2026 și 5.500.000 lei începând cu data de 1 ianuarie 2027, se mai arată în proiect.

Bonificație fiscală din impozitul pe profit și cel pe veniturile microîntreprinderilor

Pachetul 3 de măsuri proipune și acordarea unei bonificației de 3% din impozitul pe profit anual și din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor și pentru anul fiscal 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, după caz.

În cazul grupului fiscal, bonificația se aplică la impozitul pe profit anual declarat de persoana juridică responsabilă. Bonificația se acordă din oficiu de către organul fiscal central, prin emiterea unei decizii și în situația respectării condițiilor prevăzute de actul normativ.

Sumele care fac obiectul bonificației nu se restituie, ci se utilizează pentru compensarea cu bligațiile fiscale ale contribuabilului în conformitate cu prevederile art. 167 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, obligațiile fiscale care fac obiectul bonificației, pentru care se împlinește termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, se restituie potrivit art. 168 din Codul de procedură fiscală, dacă acestea nu au fost compensate cu alte obligații bugetare. Bonificația se aplică și în cazul în care la sfârșitul anului fiscal 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, contribuabilii datorează impozit pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, potrivit art. 18^1 din Legea 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Bonificația acordată inițial nu se anulează dacă, în urma inspectiei fiscale sau a depunerii de declarații fiscale rectficative, diferențele de plată aferente impozitului nu depășesc 3% din sumele declarate de contribuabil.

În acest context, pentru a veni în sprijinul contribuabililor buni platnici și recompensarea acestora pentru conformarea voluntară la plată, se impune acordarea unei bonificații în condițiile în care aceștia își declară și le sunt stinse integral și la termenele prevăzute de lege impozitul pe profit anual/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, aferente anului 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, după caz.