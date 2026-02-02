Liberalii se reunesc la Vila Lac. Ilie Bolojan ar putea cere un vot de încredere în PNL pentru continuarea reformelor

Liberalii se reunesc, luni, 2 februarie, de la ora 18.00, în Biroul Politic Naţional, la Vila Lac. Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, ar putea cere un vot de încredere pentru continuarea reformelor, pe fondul blocajului din coaliţie.

Liberalii vor discuta în şedinţă despre propunerile pentru membrii în Birourile Permanente ale celor două Camere, dar şi despre priorităţile legislative, la începutul sesiunii parlamentare care începe luni, scrie News.ro.

Pentru PNL, prioritatea o constituie reforma administraţiei, care trebuia să fie trecută prin asumarea răspunderii Guvernului, în Parlament.

Blocajul din coaliție, cauzat de divergențele privind pachetele de relansare și solidaritate cerute de PSD, a amânat calendarul pentru angajarea răspunderii Guvernului și sesiunea extraordinară a Parlamentului.

În acest context, liderul PNL, Ilie Bolojan, ar putea solicita un vot de încredere în interiorul partidului, după ce primarii din teritoriu s-au declarat nemulțumiți de propunerea privind majorarea taxelor locale.

Premierul afirma într-un interviu la G4Media, săptămâna trecută, că nu va cere un vot de încredere în coaliţie, pentru că acesta se va vedea în Parlament, în cazul unei moţiuni de cenzură.

„În coaliție votul de încredere se acordă întotdeauna printr-o manieră de tip parlamentar și să știți că în momentul în care vii cu un proiect de lege, vii cu angajare a răspunderii, sprijinul pentru guvern sau altul se vede în acele condiții. De asemenea, în discuțiile din coaliție, niciodată nu s-a pus problema unor aspecte legate de premier.

Dar v-am spus, eu niciodată nu m-am agățat de această funcție și nu problema care ține de mine este cea mai importantă. V-am spus, problemele sunt legate de situația reală a României, iar soluțiile trebuie asumate cu responsabilitate și cu siguranță pe termen scurt, cei care le pun în practică nu vor fi aplaudați la scenă deschisă. Aceasta este realitatea.”, explică Bolojan.

Preşedintele Nicuşor Dan a intervenit, arătând că este „puţin probabil, în momentul ăsta”, să se ajungă la o guvernare cu un guvern minoritar şi că, în momentul în care a făcut o declaraţie despre un eventual Executiv care să aibă minoritate în Parlament, premierul Ilie Bolojan a vorbit ca un matematician, care ia în calcul probabilităţi.

Şeful statului spunea, după ce a avut discuţii unu la unu cu liderii PNL, PSD şi USR, că situaţia în coaliţie este una stabilă.