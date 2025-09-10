Polonia anunță că drone rusești au „încălcat în mod repetat” spațiul aerian. Armata a mobilizat avioanele poloneze și ale NATO

Armata poloneză a a anunțat miercuri dimineață că a doborât drone care i-au încălcat spațiul aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei vecine, într-o acțiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa.

„Au fost utilizate arme, iar serviciile lucrează activ pentru a localiza obiectele doborâte”, se arată într-o declarație a Comandamentului Operațional al Poloniei publicată pe X, potrivit CNN.

Declarația preciza că operațiunea militară era în curs de desfășurare și îndemna locuitorii să rămână în casele lor. Nu au fost furnizate informații suplimentare despre „obiectele de tip dronă”.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk este „prezent la locul operațiunilor”, a declarat ministrul adjunct al Apărării, Cezary Tomczyk, într-o postare pe X.

Polonia este membră a alianței NATO, un pact de apărare transatlantic care implică SUA și care aplică principiul conform căruia un atac asupra unuia dintre membri este un atac asupra tuturor.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat pentru CNN că a fost informat cu privire la rapoartele privind prezența dronelor rusești deasupra Poloniei.

Anterior, autoritățile poloneze au închis Aeroportul Internațional din Varșovia, iar armata a declarat că avioanele poloneze și ale NATO au fost mobilizate după ce au apărut rapoarte privind prezența dronelor rusești deasupra țării.

Comandamentul operațional al armatei poloneze a declarat într-un comunicat că „sistemele terestre de apărare aeriană și de recunoaștere radar au atins cel mai înalt nivel de alertă” după ce Rusia a lansat atacuri aeriene masive asupra teritoriului ucrainean.

„Pentru a asigura securitatea spațiului aerian polonez, comandantul operațional al forțelor armate poloneze a activat toate procedurile necesare”, se arată în comunicat, adăugând că armata poloneză este „pe deplin pregătită pentru o reacție imediată”.

Un aviz către piloți (NOTAM) publicat pe site-ul Administrației Federale a Aviației din SUA a anunțat că Aeroportul Chopin din Varșovia și cel puțin alte două aeroporturi din Polonia nu sunt disponibile „din cauza unei activități militare neplanificate legate de asigurarea securității statului”.

Nu a fost clar imediat câte drone se aflau în spațiul aerian al Poloniei.