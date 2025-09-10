Nicușor Dan a explicat ce va face România în cazul intrării unor drone rusești în spaţiul nostru aerian: „Procedurile sunt pregătite pentru a reacţiona la fel”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat miercuri, 10 septembrie, că România este solidară cu Polonia, care a neutralizat drone rusești în interiorul propriului spaţiu aerian, precizând că, dacă va fi cazul, procedurile sunt pregătite „pentru a reacţiona la fel” în România.

„A fost o măsură justificată. Toate statele NATO şi-au exprimat solidaritatea", a spus Nicușor dan, potrivit Agerpres.

Președintele a explicat că în România au fost cazuri cu drone care au căzut accidental.

„Dacă se va întâmpla, procedurile sunt pregătite pentru a reacţiona la fel, oamenii nu trebuie să fie îngrijoraţi", a spus preşedintele.

Nicușor Dan a subliniat că România este pregătită în urma legii pe care Parlamentul a aprobat-o şi a procedurilor stabilite în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT).

Polonia şi-a mobilizat, miercuri, propriile sisteme de apărare aeriană şi cele ale NATO pentru a doborî drone în spaţiul său aerian, după un atac aerian rus asupra Ucrainei.

După „încălcări repetate" ale spaţiului aerian polonez în timpul unui atac rus asupra vestului Ucrainei vecine, miercuri, armata Poloniei a anunţat desfăşurarea de aeronave poloneze şi aliate.

Legea anti-drone

Amintim că, în luna mai a acestui an, Ilie Bolojan - atunci, președinte interimar al României -a promulgat legea care permite doborârea dronelor în spaţiul aerian românesc şi cea privind desfăşurarea pe timp de pace a misiunilor şi operaţiilor militare pe teritoriul statului român.

Actele normative au fost adoptate de Parlament în februarie şi atacate la CCR de AUR, POT şi S.O.S România.

În martie, CCR a respins sesizările AUR, POT şi SOS România la Legea privind controlul utilizării spaţiului aerian naţional şi la Legea privind desfăşurarea pe timp de pace a misiunilor şi operaţiilor militare pe teritoriul statului român.

Ce prevede „legea dronelor”

„Legea dronelor”, inițiată de Guvern, precizează că o dronă care trece ilegal frontiera noastră și zboară fără autorizare poate fi neutralizată sau chiar distrusă.

„Aeronava fără pilot la bord care trece ilegal frontiera de stat a României și zboară în spațiul aerian național fără autorizare poate fi distrusă, neutralizată sau poate fi preluat controlul asupra acesteia", se preciza în proiect.

„De regulă, în asemenea situații, este vorba despre comandanții care sunt în misiune în zona respectivă. Aceștia ar trebui să aibă dreptul să ordone foc asupra dronelor care intră neautorizat în spațiul aerian al României. Combatarea este o problemă dificilă, trebuie să existe cadru legislativ adecvat, trebuie să existe mijloacele pentru combatere - într-o anumită măsură le avem, ele vor fi îmbunătățite prin programele de înzestrare - și trebuie să avem un lanț foarte scurt a deciziei de deschidere a focului. Să sperăm că prin ordinele care se vor da în baza legii acțiunea să se realizeze într-un timp foarte scurt, pentru că nu ai foarte mult timp la dispoziție pentru executarea misiunii”, a explicat General Virgil Bălăceanu, fost comandant al Brigăzii Multinaționale Seebrig..