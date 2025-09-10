search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Prim-ministrul Poloniei a avertizat astăzi că „suntem mai aproape de război decât oricând de la al Doilea Război Mondial încoace”, după ce țara sa a fost forțată să doboare drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian.

drona doborata jpg

Presa poloneză relatează acum că Donald Tusk a solicitat declanșarea Articolului 4 al NATO, care prevede că țările membre pot aduce o problemă în atenția Consiliului Nord-Atlantic. Consiliul de Securitate al Poloniei se va întruni, de asemenea, pentru a discuta un „răspuns adecvat”.

Peste opt milioane de polonezi au primit ordin să se ascundă în casele lor în timp ce dronele zburau deasupra lor, iar resturile unui dispozitiv doborât s-au prăbușit într-o casă. Întreaga forță a avioanelor de vânătoare NATO a fost declanșată pentru a doborî dronele.

După ce sistemele de apărare Patriot ale organizației au detectat dronele cu ajutorul radarelor lor, avioane de vânătoare poloneze F-16, F-35 olandeze , aeronave de supraveghere italiene și aeronave de realimentare în aer MRTT ale NATO și-au unit forțele pentru a contracara dronele.

Doborârea vehiculelor aeriene fără pilot ale Rusiei a marcat prima confruntare directă dintre Moscova și NATO. Rusia a insistat mult timp că nu dorește nicio confruntare cu Putin. Kievul a acuzat Rusia că a invadat deliberat spațiul aerian al Poloniei cu 24 de drone pentru a testa apărarea Occidentului.

Varșovia a criticat „actul de agresiune” al Rusiei, pe fondul temerilor că Putin testează apărarea Occidentului și escaladează războiul din Ucraina, aceasta fiind cea mai mare escaladare a războiului de până acum de către Rusia.

Miercuri, Tusk a avut o întâlnire extraordinară cu înalți oficiali după acțiunile Rusiei. La întâlnire sunt prezenți înalți oficiali ai armatei.

El a spus că o serie de drone care reprezentau amenințări directe la adresa Rusiei au fost doborâte într-un efort comun cu aliații NATO și a avertizat că Polonia este pregătită să reacționeze. Prim-ministrul a adăugat că este în comunicare cu aliații.

Tusk a vorbit și în parlament și a declarat că unele dintre drone au sosit din Belarusul vecin, un aliat fidel al Rusiei. El a confirmat, de asemenea, că trei sau patru dintre cele nouăsprezece drone au fost doborâte.

Reacția șefului NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a reacționat ferm, transmițând totodată că NATO, împreună cu autoritățile poloneze, încearcă să determine dacă atacul cu drone rusești din Polonia a fost unul deliberat sau nu. “Indiferent dacă a fost intenționat sau nu, acest act este absolut imprudent și extrem de periculos”, a subliniat totuși acesta.

Rutte a adresat, de asemenea, un mesaj direct către Vladimir Putin: “Oprește războiul din Ucraina, oprește escaladarea atacurilor asupra civililor și infrastructurii civile și încetează încălcarea spațiului aerian al aliaților. Suntem pregătiți, vigilenți și vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO!”.

Secretarul general al NATO a mai adăugat că reacția de aseară a fost “foarte reușită”, subliniind capacitatea Alianței de a apăra teritoriul și spațiul aerian al statelor membre.

Europa

