Duminică, 28 Decembrie 2025
Adevărul
Ultimele știri

Complicata viață amoroasă a actriței Brigitte Bardot. Patru căsătorii și peste 100 de aventuri. A respins rolul de mamă, mărturisind că ar fi preferat să „nască un cățeluș”

0
0
Publicat:

Considerată mult timp simbolul seducției franceze și supranumită „cel mai admirat export al Franței”, Brigitte Bardot a avut o viață sentimentală la fel de intensă precum cariera ei cinematografică. De-a lungul anilor, regretata actriță a trecut prin patru căsnicii și numeroase relații, despre care ea însăși a recunoscut că au depășit suta, inclusiv cu femei, potrivit Daily Mail Online.

Brigitte Bardot, sex simbolul francez al anilor 60 FOTO: Profimedia
Brigitte Bardot, sex simbolul francez al anilor 60 FOTO: Profimedia

Figura emblematică a „sex kitten”-ului european, Bardot a vorbit mereu deschis despre cum s-a raportat la dragoste și la bărbați. În memoriile sale, a explicat faptul că nevoia de pasiune a împins-o constant spre noi aventuri atunci când o relație devenea prea liniștită. Pentru ea, intensitatea era esențială, iar atunci când simțea că flacăra se stinge, pleca fără ezitare, scrie sursa citată.

Născută în 1934 într-o familie înstărită din Paris, Bardot a crescut în arondismentul 16, la câțiva pași de Turnul Eiffel. A studiat baletul în copilărie, iar la 15 ani apărea deja pe coperta revistei Elle, debut care avea să-i deschidă drumul spre modelling și apoi spre cinema.

O tentativă de suicid la începutul anilor ’50

La începutul anilor ’50, stilul ei se transforma treptat în imaginea care avea să o facă celebră: pantofi de balet, breton drept, ruj intens și ținute care îi puneau în valoare silueta.

Tot atunci l-a cunoscut pe Roger Vadim, tânărul asistent al regizorului Marc Allégret. Deși Bardot nu a primit rolul pentru care fusese chemată la audiție, întâlnirea cu Vadim a fost decisivă. Relația lor, inițial ascunsă, a stârnit opoziția părinților ei, iar tensiunile au culminat cu o tentativă de suicid a actriței, moment care i-a determinat pe aceștia să accepte legătura.

Căsătoria cu Roger Vadim

Bardot și Vadim s-au căsătorit în decembrie 1952, iar câțiva ani mai târziu Bardot devenea un fenomen internațional datorită filmului Și Dumnezeu… a creat femeia, regizat chiar de Vadim. Succesul peliculei în Statele Unite a transformat-o într-un sex-symbol global.

Căsnicia celor doi s-a destrămat rapid. După patru ani, Bardot și Vadim s-au separat, iar divorțul a urmat în 1957, ambii recunoscând infidelități.

Brigitte Bardot a început apoi o relație intensă cu Jean-Louis Trintignant, partenerul ei din film, însă și aceasta s-a încheiat după doi ani, actrița implicându-se ulterior într-o relație cu cântărețul Gilbert Bécaud, apoi cu Sacha Distel.

Căsătoria cu  actorul Jacques Charrier

În 1959, Bardot s-a recăsătorit cu actorul Jacques Charrier, alături de care a jucat în Babette Goes to War.

În ciuda faptului că nu își dorea un copil, presiunile familiei lui Charrier au convins-o să ducă sarcina la capăt. Nașterea fiului lor, Nicolas, în 1960, a fost dificilă.

Relația dintre mamă și copil nu s-a sudat niciodată.

Divorțul Bardot - Charrier a fost pronunțat în 1962, iar custodia a revenit tatălui, amintește Daily Mail Online.  

„Nu sunt făcută să fiu mamă”

Bardot a vorbit ulterior cu sinceritate despre incapacitatea ei de a se adapta rolului de mamă, recunoscând că nu se simțea suficient de matură pentru responsabilitățile pe care le presupunea creșterea unui copil, o mărturisire care a alimentat și mai mult controversele din jurul ei:

„Nu sunt făcută să fiu mamă. Nu știu de ce cred asta, pentru că ador animalele și copiii ador, dar nu sunt destul de adult – știu că e groaznic să recunosc asta, dar nu sunt destul de adult să am grijă de un copil”

Brigitte Bardot și fiul său, Nicholas FOTO: Arhiva
Brigitte Bardot și fiul său, Nicholas FOTO: Arhiva
Citește și: Legendara actriță Brigitte Bardot a ajuns din nou la spital. Ce s-a întâmplat

În memoriile sale, Brigitte Bardot a descris cu brutală sinceritate cât de profund a respins maternitatea. A mărturisit că sarcina i-a provocat o suferință psihologică intensă, până la gesturi de autovătămare și încercări disperate de a obține un avort într-o perioadă în care acesta era ilegal.

A mărturisit că ar fi preferat să „nască un cățeluș"

Bardot a dezvăluit cum s-a lovit în mod repetat în stomac și a încercat să-i convingă medicii să-i prescrie o doză letală de morfină când i s-a refuzat avortul

Actrița a adăugat că ar fi preferat să „nască un cățeluș", potrivit sursei citate.

Limbajul dur folosit în carte pentru a vorbi despre copilul ei a dus ulterior la un proces intentat de fostul soț și de fiul lor, pe care Bardot l-a pierdut.

După divorțul de Jacques Charrier, viața sentimentală a actriței a continuat să fie marcată de relații succesive cu actori și muzicieni celebri, printre care Mike Sarne, Warren Beatty, Serge Gainsbourg sau Nino Ferrer.

Căsătoria cu miliardarul german Gunter Sachs

În 1966, actrița s-a căsătorit pentru a treia oară, cu miliardarul german Gunter Sachs, cunoscut pentru gesturile extravagante, inclusiv un spectacol aerian cu trandafiri aruncați din elicopter în curtea ei din Saint-Tropez.

Căsnicia a durat doar trei ani, destrămându-se pe fondul infidelităților repetate ale actriței, însă cei doi au rămas în relații cordiale.

A respins avansurile lui Sean Connery

În aceeași perioadă, Bardot ar fi respins avansurile lui Sean Connery pe platourile filmului Shalako, povestind ulterior episodul cu ironie.

FOTO: Pinterest
FOTO: Pinterest
Citește și: Actrița Brigitte Bardot a murit la 91 de ani. De ce l-a numit pe Traian Băsescu „un tiran care nu se gândește decât să ucidă”

Episodul ar fi avut loc  în timp ce cei doi filmau filmul western Shalako din 1968, actrița spunând pentru Vanity Fair că a venit în patul ei „complet gol, cu excepția șosetelor".  

Deși continua să fie o figură iconică, anii ’70 și ’80 au adus pentru ea perioade de singurătate și confuzie, în care își căuta un nou sens în viață.

Căsătoria cu Bernard d’Ormale

În 1992, s-a recăsătorit cu Bernard d’Ormale, un om de afaceri cu legături politice controversate.

 A fost ultima ei căsnicie, una care a durat până la moartea ei, anunțată de fundația ce-i poartă numele. Organizația a subliniat în comunicat că Bardot a renunțat la cariera artistică pentru a se dedica protecției animalelor, cauza care i-a definit ultimele decenii de viață.

În ultimele luni, actrița fusese rar văzută în public și fusese internată în spital în toamnă, însă continuase să comunice prin intermediul fundației, inclusiv pentru a dezminți zvonuri privind moartea ei, potrivit Daily Mail.

