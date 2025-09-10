Nicușor Dan spune că „Rusia trebuie oprită”: A demonstrat din nou că se comportă agresiv, testând constant limitele noastre

Președintele Nicușor Dan susține că „Rusia trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor”. Reacția șefului statului vine după ce mai multe drone au invadat teritoriul Poloniei în noaptea de marți spre miercuri.

„Rusia a demonstrat din nou, inclusiv prin încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez în noaptea trecută, că se comportă agresiv, testând constant limitele noastre și sfidând toate eforturile noastre de a ajunge la pace”, a transmis miercuri, președintele Nicușor Dan, pe X.

Șeful statului spune că „acest lucru este inacceptabil, Rusia trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor”.

„România este în deplină solidaritate cu Polonia, aliatul și partenerul nostru strategic. Suntem uniți pentru a face NATO și, în special, flancul estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră, mai sigur. De asemenea, vom continua să sprijinim pe deplin Ucraina și poporul său curajos, care continuă să fie supus în fiecare zi unor atacuri nemiloase”, a adăugat Nicușor Dan.

O reacție a avut și ministrul de Externe, Oana Ţoiu, care spune că încălcarea spaţiului aerian al Poloniei „este inacceptabilă”.

„Încălcarea spaţiului aerian al aliatului şi partenerului nostru strategic, Polonia, cu drone este inacceptabilă. Reafirmăm solidaritatea noastră deplină cu Polonia şi sprijinim coordonarea strânsă între aliaţi pentru adoptarea măsurilor adecvate. Aceste încălcări au devenit un model al nerespectării de către Rusia a suveranităţii statelor şi a dreptului internaţional”, a scris, ministrul român de Externe, pe X.

Armata poloneză a anunțat miercuri dimineață, 10 septebrie, că a doborât drone care i-au încălcat spațiul aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei vecine, într-o acțiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa.

Este pentru prima oară de la declanșarea războiului din Ucraina, în 2022, când un stat membru NATO a acționat direct împotriva unor obiective rusești în spațiul său aerian. În urma incidentului, patru aeroporturi au fost închise, iar avioane de luptă poloneze și aliate au fost ridicate de la sol.

Autoritățile transmit că a fost o încălcare fără precedent a spațiului aerian și că obiectele doborâte au reprezentat o amenințare reală la adresa siguranței cetățenilor

În fața deputaților din parlament, premierul polonez Donald Tusk a declarat: „Nu există nicio îndoială că această provocare este incomparabil mai periculoasă din punctul de vedere al Poloniei decât cele anterioare”.

Tusk a afirmat că Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul NATO, care permite țărilor membre să ridice o problemă în fața Consiliului Nord-Atlantic (principalul organism decizional politic al NATO).