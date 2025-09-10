search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
Generalul Bălăceanu, despre dronele ruseşti doborâte în Polonia: „România trebuie să reacționeze la fel în cazul unei situații similare”

Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu avertizează că, dacă dronele rusești doborâte în Polonia au făcut parte dintr-un „zbor planificat” și nu au fost „drone în derivă”, atunci Rusia a lansat o provocare directă la adresa NATO.

Generalul Bălăceanu spune că dronele doborâte în Polonia ar putea fi o provocare FOTO: Arhivă
Generalul Bălăceanu explică, în direct la Digi24, că, dacă dronele rusești nu au fost accidente și au pătruns „neautorizat” în spațiul aerian al Poloniei printr-un „zbor planificat”, Federația Rusă a testat astfel reacția Poloniei și a NATO, pentru a evalua solidaritatea Alianței. „Obligatoriu România trebuie să reacționeze la fel ca Polonia în cazul unei situații similare”, subliniază fostul reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles.

Critici la adresa autorităților române

Generalul a criticat întârzierea deciziei politice de a aproba o lege privind doborârea dronelor și a altor obiecte care pătrund neautorizat în spațiul aerian al României: „O lecție aspră ne-a spus că am avut nevoie de un an și jumătate, în condițiile în care drone în derivă și resturi de drone ajungeau pe teritoriul României, ca să aprobăm o lege cu privire la combaterea acestor drone. Lideri de marcă ne spuneau că nu e niciun pericol și că noi putem combate aceste drone. Românii trebuie să privească cu mai multă atenție decidenții politici, pentru că în probleme care vizează apărarea și integritatea fizică a cetățenilor, în spațiul politic nu se acționează corespunzător, e o atitudine iresponsabilă”.

Detalii despre dronele doborâte

Bălăceanu a menționat că este pentru prima dată când sistemele de apărare antiaeriană doboară drone și că nu se cunosc încă toate detaliile: „Nu știm datele exacte, știm că au fost opt-zece drone, dintre care trei au fost doborâte. Va fi foarte interesant să aflăm cu ce au fost doborâte, de către aviația care executa misiuni de poliție aeriană sau de mijloacele antiaeriene cu baza la sol”.

El a explicat că este important de clarificat dacă dronele erau „în derivă” sau au pătruns neautorizat în spațiul aerian polonez printr-un „zbor planificat”, caz în care este „o provocare din partea Federației Ruse”.

Reacția Statelor Unite și NATO

Generalul a subliniat necesitatea unei reacții rapide din partea președintelui american Donald Trump: „În mod cert va trebui să apară o atitudine și din partea lui Donald Trump legată de acest aspect de provocare față de Polonia. Să sperăm că Trump va lua decizia necesară, care să arate că Statele Unite sprijină Ucraina în efortul apărării. Prin acest sprijin, acțiunile ofensive ale rușilor vor fi temperate, iar sancțiunile, mai ales cele legate de exportul de petrol, vor avea consecințe asupra bugetului de război al Federației Ruse”.

Incidentul din Polonia

Armata poloneză a anunțat miercuri dimineață că a doborât drone care au încălcat spațiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei, iar presa poloneză a relatat că resturi ale unei drone au lovit o casă în provincia Lublin. Belarusul a anunțat, de asemenea, că a doborât drone pe teritoriul său, fără a preciza originea acestora.

Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a reacționat: „Incidentul din Polonia este o violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO și o escaladare periculoasă din partea Rusiei. Suntem solidari cu Polonia și, împreună cu aliații NATO, vom răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană”.

