Duminică, 28 Decembrie 2025
O nouă formă de diabet a fost recunoscută oficial. Afectează milioane de oameni la nivel global

Publicat:

Federația Internațională de Diabet (IDF) a recunoscut oficial o a cincea formă de diabet, după decenii de controverse. Organizația le cere acum altor autorități din domeniul sănătății, precum Organizația Mondială a Sănătății (OMS), să facă același lucru.

Diabetul de tip 5 a fost recunoscut oficial FOTO Shutterstock
Diabetul de tip 5 a fost recunoscut oficial FOTO Shutterstock

Diabetul de tip 5 este rar discutat sau cercetat, însă se estimează că afectează până la 25 de milioane de oameni la nivel global, în special în țările cu venituri mici și medii, unde accesul la îngrijiri medicale este limitat, scrie revista Science Alert.

A fost descris pentru prima dată în 1955, în Jamaica, apoi a fost uitat timp de mulți ani. Chiar și după ce a fost recunoscut de OMS în anii ’80, diagnosticul a stârnit controverse.

Timp de aproape șapte decenii, oamenii de știință au dezbătut dacă diabetul de tip 5 există cu adevărat, iar în 1999 OMS a retras clasificarea din cauza lipsei de dovezi. Până în prezent, nu există un consens privind modul de diagnosticare sau de tratare a diabetului de tip 5.

Diabetul de tip 5 nu este legat de obezitate

Spre deosebire de diabetul de tip 1, 2, 3c și diabetul gestațional, diabetul de tip 5 nu este asociat cu obezitatea, stilul de viață, sarcina sau sistemul imunitar. În schimb, pare să aibă la bază malnutriția.

Cunoscut anterior sub denumirea de diabet zaharat asociat malnutriției, această formă de diabet este frecvent diagnosticată greșit ca fiind un alt tip.

Totuși, pentru că rezistența la insulină nu pare să fie cauza principală a diabetului de tip 5, tratamentele existente pot să nu fie eficiente. Mai mult, ele pot fi chiar dăunătoare.

„Înțelegerea tipului specific de diabet de care suferă o persoană este esențială pentru a oferi tratamentul corect”, a explicat în luna mai Craig Beall, cercetător în diabet la Universitatea din Exeter.

Diabet asociat malnutriției

De ani de zile, Meredith Hawkins, endocrinolog la Global Diabetes Institute din cadrul Albert Einstein College of Medicine, cere recunoașterea la nivel mondial a diabetului de tip 5, care afectează de obicei persoane din Asia și Africa confruntate cu insecuritate alimentară severă.

„Diabetul asociat malnutriției este mai frecvent decât tuberculoza și aproape la fel de răspândit ca HIV/SIDA, însă lipsa unei denumiri oficiale a îngreunat eforturile de diagnosticare a pacienților și de identificare a unor terapii eficiente”, a declarat Hawkins la începutul acestui an. „Sper că această recunoaștere oficială ca diabet de tip 5 va duce la progrese în combaterea acestei boli neglijate de mult timp, care provoacă suferințe severe și este adesea fatală.”

În ultimii ani, numeroase studii pe animale și pe oameni au arătat că deficiențele cronice de nutrienți pot avea efecte pe tot parcursul vieții asupra pancreasului, afectând capacitatea acestuia de a secreta insulină și de a menține echilibrul glicemiei.

Cercetările proprii ale lui Hawkins, publicate în 2022, sunt primele care stabilesc un profil metabolic distinct pentru diabetul asociat malnutriției. Ea și colegii săi au desfășurat un studiu de mică amploare în sudul Indiei, care a arătat că persoanele cu acest tip de diabet au un deficit de insulină similar cu cel întâlnit în diabetul de tip 1, dar nu la aceeași intensitate, și rămân sensibile la insulină, spre deosebire de persoanele cu diabet de tip 2, care dezvoltă rezistență la insulină.

„Diabetul de tip 5 se diferențiază printr-un mecanism de apariție unic, despre care se crede că implică o dezvoltare deficitară a pancreasului, cauzată de perioade îndelungate de aport nutritiv insuficient”, a scris recent Rahul Garg, medic la F.H. Medical College and Hospital din India, într-o analiză de specialitate.

Care este tratamentul

Unii afirmă că numărul pacienților cu diabet de tip 5 este în creștere, alții spun că prevalența este în scădere. În orice caz, totul depinde de modul în care afecțiunea este diagnosticată și recunoscută.

Fără o denumire oficială și fără recunoaștere, este dificil să se obțină finanțare pentru cercetare, iar fără dovezi suplimentare este imposibil să se stabilească un diagnostic standard sau să se estimeze câte persoane sunt afectate.

Profilul metabolic distinct al diabetului de tip 5 înseamnă că medicii trebuie să fie extrem de prudenți în gestionarea nivelurilor de insulină ale pacienților.

Persoanele cu diabet de tip 5 pot avea nevoie doar de cantități minime de insulină suplimentară sau de abordări alternative pentru stimularea secreției de insulină, pentru a evita scăderi sau creșteri periculoase ale nivelului de insulină.

„Tratamentul inadecvat cu insulină poate provoca hipoglicemie, adică valori scăzute ale glicemiei, ceea ce reprezintă un risc deosebit în zonele afectate de insecuritate alimentară și unde monitorizarea glicemiei poate să nu fie accesibilă”, au explicat Hawkins și colegii săi la începutul acestui an, într-o analiză publicată după recunoașterea oficială a diabetului de tip 5.

