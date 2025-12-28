search
Duminică, 28 Decembrie 2025
Adevărul
Visul pe care Andreea Esca și-l îndeplinește la Porumbacu de Sus: „O să se numească «a lu’Escana »”

0
0
Publicat:

Vedeta ProTV Andreea Esca își mai îndeplinește un vis în Porumbacu de Sus, o localitate montană idilică din județul Sibiu, unde prezentatoare a decis, în urmă cu ceva timp, să investească într-un complex turistic din case tradiționale de lemn.

Prezentatoarea, în Porumbacu de Sus. FOTO Facebook Andreea Esca
Prezentatoarea, în Porumbacu de Sus. FOTO Facebook Andreea Esca

„Această fereastră este una dintre bucuriile neașteptate ale anului 2025. Mi s-a îndeplinit o dorință, pusă in iunie 2024, când in timpul campionatului de fotbal din Germania, am descoperit nu departe de München un loc care mi-a plăcut foarte mult și pe care mi l-am imaginat, imediat, în Porumbacu. Mă oprisem acolo pentru o cafea, o tartă cu fructe și un sirop, după o plimbare prin pădure”, a mărturisit Andreea Esca, duminică, 28 decembrie, într-o postare pe Facebook.

Locul din München care a inspirat-o pe vedetă. FOTO Facebook Andreea Esca
Locul din München care a inspirat-o pe vedetă. FOTO Facebook Andreea Esca

În textul său, care este însoțit de mai multe fotografii din localitatea sibiană și cea germană, prezentatoarea Pro TV a mărturisit că a găsit în Porumbacu de Sus o priveliște similară celei pe care a văzut-o la popasul său din München. 

„Ei bine, anul acesta, am găsit fereastra care va da către un asemenea loc, în Porumbacu de Sus. Iar șeful de șantier și pasionatul de noi proiecte, @douglaslormand, a zis să mergem mai departe și să dezvoltăm aici și un spațiu cultural pentru comunitate, pentru turiștii care se îndrăgostesc de zonă, drumeții care urcă pe Negoiu, sau alți oameni care, pur si simplu, vor dori să participe la diverse evenimente”, a mai scris Andreea Esca pe Facebook.

„A lu’Escana”

Andreea e Esca a dezvăluit și ce nume a ales pentru noul său obiectiv:

„Pentru că eu, de fiecare dată când ajung aici, redevin fetița de câțiva ani, care atunci când pe aceste ulițe o întrebau oamenii: «A cui ești tu copilă?», răspundea mândră:  «A lu’ Escana »”.

În Porumbacu de Sus, celebra prezentatoare TV a investit într-un complex turistic din case tradiționale de lemn, care reflectă frumusețea și autenticitatea zonei, relata, în primăvara acestui an, replicaonline.ro

Casele din complex sunt construite în stilul tradițional ardelenesc, au o suprafață de 48 de metri pătrați și sunt dotate cu două dormitoare și o baie, fiind  ideale pentru familii sau grupuri mici.

Interiorul este decorat combinând elemente rustice cu facilități moderne, astfel încât oaspeții să se simtă confortabil și bineveniți, arăta sursa citată, precizând și tariful unei nopți de cazare într-una dintre vilele din complex: 870 de lei.

