Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri în discursul despre starea Uniunii susținut în Parlamentul European că vechea lume a geopoliticii s-a încheiat și că „trebuie să apară o nouă Europă”.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri, în discursul despre Starea Uniunii susținut în Parlamentul European, că zece sau mai multe drone Shahed au intrat în Polonia, semn că incidentul „nu a fost un accident, ci o provocare” din partea Rusiei. Șefa diplomației UE a subliniat că „Rusia nu are de gând să oprească războiul, ci să-l escaladeze”.

Von der Leyen a explicat că dronele care au violat spațiul aerian polonez erau drone kamikaze de atac, și nu drone de spionaj, și că aceasta este prima dată când un oficial de rang înalt precizează amploarea și natura incidentului. „Este o provocare gravă la adresa securității europene”, a spus ea, evidențiind că UE trebuie să-și consolideze apărarea și să fie mai fermă pe scena globală.

Prim-ministrul polonez menționase anterior că un număr mare de drone rusești au fost doborâte atunci când reprezentau „o amenințare directă”, iar premierul polonez Donald Tusk a declarat că incidentul „a fost probabil o provocare la scară largă din partea Rusiei”.

Reacții internaționale și escaladarea conflictului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizează că acest incident „este un nou nivel de escaladare și un precedent extrem de periculos pentru Europa”. Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a subliniat: „Cea mai gravă încălcare a spațiului aerian european de către Rusia de la începutul războiului. Nu a fost un accident, a fost intenționat! Trebuie să creștem costurile pentru Moscova, să consolidăm sprijinul pentru Ucraina și să investim în apărarea Europei”.

În paralel, pe rețelele de socializare circulă o grafică postată de ucraineni care pare să descrie atacul aerian al Rusiei asupra Ucrainei din această noapte, inclusiv traiectoriile dronelor care au intrat în Polonia.

Potrivit Reuters, o sursă NATO a declarat că organizația nu consideră incursiunea dronelor rusești drept un atac asupra unei țări membre. Radarele alianței au detectat dronele, dar acestea au fost doborâte de aeronavele poloneze F-16 și olandeze F-35, asistate de un AWACS italian, în loc să fie interceptate de sistemele antiaeriene Patriot.

Europa, între curaj și relevanță globală

În discursul său, Ursula von der Leyen a mai afirmat că vechea lume a geopoliticii s-a încheiat și că „trebuie să apară o nouă Europă”. Ea a precizat că „În acest moment se trasează liniile de luptă pentru o nouă ordine mondială. Deci, da, Europa trebuie să lupte” și a subliniat necesitatea ca Uniunea Europeană să fie mai fermă și să-și protejeze propria securitate.

În comentariile sale despre Ucraina, șefa Comisiei Europene a amintit de Sașa, un copil ucrainean deportat de Rusia și adus înapoi acasă datorită eforturilor internaționale și ale familiei sale. Von der Leyen a anunțat că va găzdui un summit internațional pentru coaliția care militează pentru rezolvarea cazurilor de răpiri, pentru care Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pe numele liderului rus Vladimir Putin. „Fiecare copil ucrainean trebuie să fie adus acasă”, a subliniat ea.