„Bătălia sexelor” i-a revenit lui Nick Kyrgios. Un bărbat care privește tenisul de pe margine a învins liderul mondial la fete

Duminică, 28 Decembrie 2025
Adevărul
Publicat:

Pe Coca Cola Arena din Dubai, „Bătălia sexelor” a fost tranșată duminică de australianul Nick Kyrgios cu 6-3, 6-3. Învinsa, bielorusa, Aryna Sabalenka, a anunțat imediat după meci că vrea revanșa. A fost un meci cu numeroase break-uri și cu un Kyrgios, aflat de multă vreme în afara terenului de joc, care a forțat mai ales în game-urile decisive.

Aryna și Nick s-au îmbrățișat la final FOTO gazzetta.it
Aryna și Nick s-au îmbrățișat la final FOTO gazzetta.it

Se putea termina oricum”, a spus un Nick Kyrgios, vizibil epuizat, la finalul „Bătăliei sexelor”, duel pe care australianul l-a câștigat cu 6-3, 6-3, în puțin peste o oră. Regulile specifice au jucat, fără îndoială, un rol: imposibilitatea de a beneficia de un al doilea serviciu, precum și terenul mai mic de partea Sabalenkăi.

Kyrgios a dat impresia că deține controlul asupra meciului și, mai presus de toate, că poate forța în momentele-cheie. Sabalenka a luptat, a jucat câteva puncte excelente, a arătat o formă și o condiție fizică semnificativ mai bune decât adversar, dar n-a putut face mai multe. „Mi-ar plăcea o revanșă în viitor”, a spus numărul 1 mondial la fete. „Simt că am jucat la un nivel înalt și pot face și mai bine data viitoare când ne vom înfrunta”.

Billie Jean King a vorbit cu BBC despre meci, înainte să înceapă. „Singura asemănare este că este vorba despre un bărbat și o femeie. Altfel, nu: meciul nostru a fost despre schimbarea socială. Știam că trebuie să-l înving. Aveam multe motive să câștig. Sper să fie un meci grozav - evident, vreau ca Sabalenka să câștige - dar nu este același lucru”, a spus fosta campioană.

Nick Kyrgios, în vârstă de 30 de ani, este în prezent clasat pe locul 671 în lume. A jucat șase meciuri în ultimii trei ani, măcinat fiind de accidentări, iar cea mai bună clasare a sa fiind numărul 13, în octombrie 2016. „Amândoi am jucat pe stadioane mari din întreaga lume. Știu că întreaga lume se va uita”, a spus „cangurul”, care înaintea jocului era sigur de victorie, anunțând un dublu 6-2. A greșit de puțin pronosticul.

Aryna Sabalenka, în vârstă de 27 de ani, este numărul 1 mondial, iar în 2025 a câștigat patru titluri: US Open, Madrid, Miami și Brisbane, pe lângă faptul că a ajuns în finala de la Roland Garros și la Australian Open. „Știu: în meciul din 1973, încercau să lupte pentru lucruri diferite. Suntem aici pentru a duce tenisul la un alt nivel și pentru a ridica vizibilitatea sportului nostru, pentru a-l ajuta să crească. Simt că femeile au demonstrat deja că merită egalitate și, din partea mea, voi arăta pur și simplu că suntem capabile să luptăm din greu împotriva unui bărbat și să ne distrăm. Sper să se uite și să vadă cât de puternică și rezistentă sunt și că am curajul să mă provoc jucând cu un bărbat”, a spus Aryna, în pline discuții polemice privind egalitaatea premiilor la turneele de Mare Șlem. Sabalenka a fost luată la ochi de rivalele din circuit, fiind bănuită de o forță superioară.

Cel mai faimos meci dintre un bărbat și o femeie pe un teren de tenis a avut loc pe 20 septembrie 1973, între Billie Jean King, în vârstă de 29 de ani (care câștigase deja 10 din cele 12 titluri de Grand Slam din carieră) și Bobby Riggs (fostul rege al Wimbledonului și al două US Open-uri, care avea 55 de ani la acea vreme). „Bătălia Sexelor” originală, jucată la Astrodome din Houston, a fost câștigată de Billie Jean King (6-4, 6-3, 6-3). Peste 90 de milioane de telespectatori au urmărit meciul la televizor.

Meciul de la Dubai s-a jucat cu reguli speciale: terenul Arynei a fost cu 9% mai mic decât cel al lui Kyrgios „pentru a reflecta diferențele medii de viteză de mișcare între bărbați și femei”. Nu a existat un al doilea serviciu pentru niciunul dintre sportivi. Au fost anunțați 17.000 de spectatori, printre care foștii mari fotbaliști brazilieni Ronaldo și Kaka.

