Horoscop luni, 29 decembrie. Săgetătorii trebuie să pună punct înainte de a începe un capitol nou, Berbecii își fac poftele la final de an

Horoscopul zilei de luni, 29 decembrie, arată că o zodie vine cu idei pentru a crește bugetul familial, iar o alta vrea să rupă ritmul cotidian și să plece departe pentru relaxare. Lorina, astrologul Click!, are predicții complete pentru toate cele 12 semne zodiacale.

Berbec

Iubire - Sunteți deschis la relaționare, vreți să ieșiți, să fiți înconjurat de prieteni dragi, dar nu se poate.

Sănătate - Recreere, hobby-uri,romantism și tot ce vă oferă plăcere, vă ajută să rămâneți tonic și bine dispus.

Bani - Cheltuiți pentru voi, faceți-vă poftele, dați bani pentru o achiziție online pentru sufletul vostru, un seminar web sau pur și simplu o haină dorită.

Taur

Iubire - E nevoie să lucrați peste orele planificate, pentru a vă ocupa de mici detalii. N-aveți timp de partener.

Sănătate - Diversificați unele lucruri dar nu faceți combinații alimentare care știți că nu vă fac bine.

Bani - Faceți față multitudinilor de sarcini care vi se cer. Jonglați printre treburile curente chiar dacă nu primiți prime.

Gemeni

Iubire - Petreceți timp cu cei dragi, cu familia sau ocupându-vă de treburile restante ce țin de cămin.

Sănătate - Reacționați prea intens iar asta poate declanșa o stare de tensiune și iritare interioară.

Bani - Puteți fi nevoit să faceți deplasări mici și dese în interes de serviciu. La fel vă pot veni bani de la anumiți colaboratori sau de la instituții.

Rac

Iubire - Apreciați manifestările de afecțiune concrete, prin ajutor oferit la momentul potrivit și exact când îl solicitați.

Sănătate - Pot apărea nemulțumiri pe fondul tensiunilor bănești și asta să vă consume sau să vă epuizeze.

Bani - Integrați-vă în asociații profesionale și găsiți metode noi de dezvoltare la locul de muncă.

Leu

Iubire - Manifestați compasiune în relații, și sunteți un bun ascultător pentru cei apropiați.

Sănătate - Chiar dacă doriți să scăpați de realitatea cotidiană, alcoolul sau medicamentele nu sunt soluția optimă.

Bani - Vă vin idei pentru a crește bugetul familial. Una dintre ele ar fi găsirea unei colaborări part-time cu lucrul la domiciliu.

Fecioară

Iubire - Vă bucurați de popularitate, sunteți optimist și găsiți plăcere în relațiile romantice.

Sănătate - Sunteți aventuros, doriți să vă rupeți de ritmul cotidian și plecați singur într-o călătorie de relaxare-n natură.

Bani - Vă vin idei pentru dezvoltarea planurilor legate de locuință. Abordați discuțiile legate de bani în maniera de a obține exact ce vă doriți.

Citește continuarea pe Click!.