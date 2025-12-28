Țara care solicită anularea tuturor vizelor pentru cetățenii americani, după extinderea interdicției de călătorie impuse de Trump

Extinderea interdicției de călătorie decisă de președintele american Donald Trump a generat reacții dure la nivel internațional. După ce, la 16 decembrie, Trump a adăugat încă 20 de state și Autoritatea Palestiniană pe lista țărilor supuse restricțiilor de intrare în Statele Unite, un total de 39 de țări din toată lumea se confruntă acum fie cu o interdicție totală, fie cu limitări severe de acces pe teritoriul american.

Mali, Sudanul de Sud, Niger, Burkina Faso, Siria și Autoritatea Palestiniană au fost incluse pe lista statelor ai căror cetățeni nu mai pot intra deloc în SUA, listă introdusă inițial în luna iunie.

În același timp, Angola, Antigua și Barbuda, Benin, Dominica, Gabon, Gambia, Coasta de Fildeș, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia și Zimbabwe au fost adăugate pe lista țărilor supuse restricțiilor privind vizele de studii și de afaceri. Anterior, aceasta includea Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan și Venezuela, relatează TheStreet.

Decizia Washingtonului a fost întâmpinată cu critici. Premierul statului Antigua și Barbuda, Gaston Browne, a declarat că guvernul său este „profund dezamăgit”, susținând că acuzațiile privind regulile permisive de acordare a cetățeniei prin investiții „nu reflectă realitatea actuală a legislației” din țara sa.

La două săptămâni după extinderea interdicției, Niger a adoptat cea mai dură măsură de retorsiune. Autoritățile au anunțat că interzic „complet și permanent” eliberarea de vize pentru toți cetățenii americani și suspendă pe termen nedefinit accesul acestora pe teritoriul țării, până la schimbarea situației.

„Niger interzice complet și permanent emiterea vizelor pentru toți cetățenii Statelor Unite și blochează pe termen nedeterminat intrarea acestora pe teritoriul național”, a declarat un reprezentant guvernamental pentru Associated Press (AP).

Niger este o țară fără ieșire la mare, cu o populație de peste 25 de milioane de locuitori, majoritar musulmană, și se învecinează cu Algeria, Libia, Ciad, Nigeria, Benin, Mali și Burkina Faso.

În documentul prin care Casa Albă a justificat includerea Nigerului pe lista interdicțiilor se menționează rate ridicate de depășire a duratei legale a vizelor — 13,41% pentru vizele de afaceri și 16,46% pentru cele de studii — precum și existența unor grupări teroriste implicate în răpiri.

Deși călătoriile din statele occidentale către Niger sunt deja extrem de limitate, pe fondul instabilității politice și al loviturilor de stat repetate, această decizie reprezintă o escaladare semnificativă a tensiunilor diplomatice dintre cele două țări.

Un gest similar a fost făcut anterior de Ciad, care a suspendat eliberarea de vize pentru cetățenii americani după introducerea primei versiuni a interdicției de călătorie impuse de Trump.