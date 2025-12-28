search
Duminică, 28 Decembrie 2025
LIVE TEXT Întâlnire cruicală între Donald Trump și Volodimir Zelenski. Președintele SUA anunță o discuţie „foarte productivă” cu Putin

Război în Ucraina
Publicat:

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se întâlnește, duminică, cu președintele SUA, Donald Trump, în Florida, în cadrul eforturilor continue de a ajunge la un acord de pace între Ucraina și Rusia.

Trump și Zelenski se întâlnesc duminică în Florida FOTO Profimedia
Trump și Zelenski se întâlnesc duminică în Florida FOTO Profimedia

Cei doi urmează să se întâlnească la reședința lui Trump de la Mar-a-Lago, începând cu ora 13:00, ora locală (20:00, ora României), iar discuțiile sunt așteptate să vizeze chestiunile rămase nerezolvate legate de teritoriu și posibile garanții de securitate, potrivit BBC.

Într-un mesaj publicat anterior pe Telegram, Zelenski a declarat că „multe pot fi decise înainte de Anul Nou”, iar soluțiile depind „de cei care ajută Ucraina și de cei care pun presiune pe Rusia, astfel încât rușii să simtă consecințele propriei agresiuni”.

Cea mai recentă rundă de discuții are loc în timp ce Kievul continuă să se refacă după un bombardament intens cu drone și rachete rusești, desfășurat în noaptea de vineri spre sâmbătă, atacuri care au ucis două persoane și au rănit zeci de altele.

Trump, discuție cu Putin înainte de întâlnirea cu Zelenski

Preşedintele american Donald Trump a declarat că a avut duminică o discuţie telefonică „foarte productivă” cu omologul său rus Vladimir Putin, cu mai puţin de două ore înainte de întâlnirea prevăzută cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski în Florida, potrivit Agerpres.

„Tocmai am avut o bună discuţie telefonică, foarte productivă, cu preşedintele rus Vladimir Putin, înainte de întâlnirea mea, astăzi la ora 13.00, cu preşedintele ucrainean Zelenski”, a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social.

