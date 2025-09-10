Rusia neagă că ar fi vizat ținte din Polonia, după incidentul cu dronele rusești. Kremlinul, „pregătit să poarte consultări”

Ministerul rus al Apărării a transmis miercuri, într-un comunicat oficial, că dronele sale au efectuat un atac masiv asupra unor facilități militare din vestul Ucrainei, însă a negat că ar fi intenționat să lovească obiective aflate pe teritoriul Poloniei.

Ministerul condus de Andrei Belousov a afirmat că „toate țintele desemnate au fost lovite”, subliniind că dronele rusești implicate în atac „nu depășesc o rază de acțiune de 700 de kilometri”, potrivit Sky News.

Ministerul nu a confirmat și nici nu a infirmat explicit dacă cele 19 aparate de zbor au intrat efectiv în spațiul aerian polonez, dar a precizat că este „pregătit să poarte consultări cu Ministerul Apărării din Polonia” pe acest subiect.

Declarația Moscovei vine după ce autoritățile de la Varșovia au anunțat că au doborât drone rusești cu sprijinul aeronavelor NATO – o premieră de la începutul războiului din Ucraina, fiind pentru prima dată când un stat membru al Alianței Nord-Atlantice trage focuri de armă în acest conflict.

Premierul polonez Donald Tusk a descris incidentul drept „o provocare la scară largă” și „cel mai aproape de un conflict deschis de după al Doilea Război Mondial”, dar a subliniat că „nu există motive să credem că suntem în pragul războiului”.

Kremlinul a refuzat să comenteze în detaliu situația, pasând responsabilitatea Ministerului Apărării. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a afirmat că Moscova nu a primit nicio solicitare de contact din partea Poloniei și a respins acuzațiile Uniunii Europene și NATO conform cărora Rusia ar fi provocat Polonia. „Conducerea UE și NATO acuză Rusia de provocări zilnic, de cele mai multe ori fără să prezinte argumente”, a declarat acesta.

Potrivit Sky News, referirea la raza maximă de acțiune a dronelor ar putea fi interpretată ca o nouă încercare a Moscovei de a evita asumarea responsabilității, sugerând totodată că armata rusă ar fi pierdut controlul asupra aparatelor care au traversat granița cu Polonia.

O cameră de supraveghere a surprins momentul în care o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Poloniei s-a prăbușit după ce a fost doborâtă de antiaeriană. Imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare și pot fi văzute aici.