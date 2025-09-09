Noul președinte al Poloniei avertizează în privința lui Putin: „Este gata să invadeze şi alte ţări”

Președintele polonez Karol Nawrocki, aflat la Helsinki, a declarat că țara sa și Finlanda nu au încredere în „bunele intenţii ale lui Vladimir Putin”.

Cele două ţări membre NATO sunt în alertă maximă de la invadarea Ucrainei de către trupele Moscovei, în februarie 2022. Polonia se învecinează cu enclava rusă Kaliningrad, precum şi cu Ucraina şi Belarus, ţară aliată a Moscovei, în timp ce Finlanda are o frontieră lungă de 1.340 de kilometri cu Rusia, scrie News.ro.

„În aşteptarea, desigur, a unei păci pe termen lung, a unei păci permanente, care este necesară regiunilor noastre, considerăm că Vladimir Putin este gata să invadeze şi alte ţări”, a declarat Nawrocki.

„Tocmai de aceea ne dezvoltăm forţele armate, parteneriatul şi relaţiile cu aliaţii noştri”, a adăugat el, fără a da exemple concrete.

El a mai estimat că „arhitectura de securitate” din întreaga regiune s-a schimbat şi, recent întors de la Casa Albă, a avut grijă să spună că preşedintele american Donald Trump este „singurul lider al lumii libere” care îl poate forţa pe Vladimir Putin să negocieze.

Săptămâna trecută, președintele Donald Trump l-a asigurat pe omologul său polonez că SUA nu va retrage trupele din Polonia, ba chiar e gata să trimită „și mai mulți” soldați.

„Nici măcar nu ne-am gândit să retragem trupele din Polonia (...) Vom ajuta Polonia să se protejeze”, a spus preşedintele american, aşezat alături de oaspetele său în Biroul Oval.

Pe de altă parte, la Varşovia, prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunţat marţi închiderea frontierei ţării sale cu Belarus, ca răspuns la manevrele militare comune ruso-belaruse.

„Din motive de securitate naţională, vom închide frontierele cu Belarus, inclusiv trecerile feroviare, în legătură cu manevrele Zapad, începând de joi noaptea, la miezul nopţii”, a declarat şeful guvernului.