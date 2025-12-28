search
Duminică, 28 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Italia revine la planurile pentru cel mai lung pod suspendat din lume, după două milenii de așteptare

0
0
Publicat:

Italia încearcă din nou să transforme în realitate un proiect ambițios, discutat de mai bine de 2.000 de ani: construirea unui pod suspendat care să lege Sicilia de partea continentală a țării. Podul peste Strâmtoarea Messina ar urma să devină cel mai lung din lume, dar planurile se confruntă din nou cu obstacole juridice și de mediu.

Podul va avea o lungime de 3,6 kilometri/FOTO:X
Podul va avea o lungime de 3,6 kilometri/FOTO:X

Proiectul, aprobat recent de autoritățile italiene, este estimat să coste până la 12 miliarde de lire sterline (aproximativ 13,5 miliarde de euro). Uniunea Europeană a acceptat să acopere jumătate din costurile de proiectare pentru infrastructura feroviară, o sumă de aproximativ 20 de milioane de euro.

Dacă va fi finalizat, podul va avea o lungime de 3,6 kilometri, depășind actualul record mondial deținut de un pod din Turcia. Structura ar urma să fie susținută de două turnuri din oțel, fiecare cu o înălțime de aproximativ 400 de metri, și va include atât o autostradă, cât și o linie feroviară. Proiectanții spun că podul ar putea rezista la vânturi de aproape 300 de kilometri pe oră.

Autoritățile italiene susțin că noua infrastructură ar reduce semnificativ timpul de traversare între Sicilia și continent, de la peste 30 de minute cu feribotul la aproximativ zece minute, ceea ce ar fi un avantaj major atât pentru locuitori, cât și pentru turiști.

Proiectul reprezintă „o investiție în prezentul și viitorul Italiei”

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat că proiectul reprezintă „o investiție în prezentul și viitorul Italiei”, recunoscând totodată complexitatea lucrării. Ministrul Transporturilor, Matteo Salvini, a spus că obiectivul este ca podul să fie finalizat între 2032 și 2033 și a estimat că acesta ar putea crea până la 120.000 de locuri de muncă, stimulând economia regiunilor mai sărace Sicilia și Calabria.

Ideea construirii unui pod peste Strâmtoarea Messina datează din perioada romană. Istoricii menționează că, în anul 252 î.Hr., consulul Metellus ar fi improvizat o legătură temporară din butoaie și bărci pentru a transporta elefanți de război. De-a lungul secolelor, numeroase alte planuri au fost propuse, inclusiv în 2009, dar au fost abandonate din motive financiare și politice.

Proiectul a fost constant controversat. Criticii au invocat riscul deturnării fondurilor publice, impactul asupra mediului și siguranța într-o zonă cunoscută pentru activitatea seismică intensă. În 1908, un cutremur cu magnitudinea de 7,1 a devastat regiunea, provocând peste 100.000 de victime.

Arhitecții susțin că noul pod ar fi proiectat să reziste la cutremure majore, iar autoritățile afirmă că ar contribui la reducerea emisiilor de dioxid de carbon prin diminuarea traficului maritim. „Va fi unul dintre cele mai verzi poduri din lume”, a declarat Salvini.

Cu toate acestea, proiectul a primit recent o nouă lovitură, după ce Curtea de Conturi din Italia a decis că planul încalcă normele europene privind mediul și procedurile de achiziții publice. Instanța a concluzionat că justificările de interes public nu sunt suficient susținute de documentație tehnică.

În plus, aproximativ 4.000 de locuitori din zonele de pe ambele maluri ale strâmtorii riscă să fie strămutați, ceea ce ar putea genera procese și întârzieri suplimentare.

În pofida acestor dificultăți, guvernul italian afirmă că va analiza cu atenție decizia instanței și va continua demersurile pentru a duce proiectul mai departe, considerând podul drept un simbol al ambiției și al dezvoltării pe termen lung.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
digi24.ro
image
Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară
gandul.ro
image
CCR amână decizia privind pensiile magistraților pentru luni
mediafax.ro
image
Ce cadou de 32 de milioane de euro a primit soția româncă a lui Piero Ferrari. Romina Gingașu, răsfățată la aniversarea a 9 ani de relație
fanatik.ro
image
Povești din „Țara Aurului”, dezvăluite de CIA. Cum finanțau bogățiile românești spionajul Uniunii Sovietice în țările occidentale
libertatea.ro
image
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Secretul ”revoltător” din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Nu-mi vine să cred”
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Într-un sat liniștit din Creta, un măslin cu o vechime cuprinsă între 2.000 și 4.000 de ani continuă să producă frunze noi și măsline
antena3.ro
image
A murit Brigitte Bardot. Legendara actriţă, emblematică cinematografiei franceze, avea 91 de ani
observatornews.ro
image
Ce a apărut în fața porții lui Ion Drăgan, chiar înainte de înmormântare. Imaginile VIDEO au fost surprinse de martorii prezenți
cancan.ro
image
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
prosport.ro
image
Când trebuie schimbate prosoapele de baie? Cele 7 semne pe care mulți le ignoră
playtech.ro
image
Alexandru Tudor, împuşcat la Revoluţia din 1989: „A fost la un pas de paralizie!”. Cum i s-a schimbat viaţa
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Tottenham a spus "DA" pentru transferul lui Radu Drăgușin
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
kanald.ro
image
Se închide un mare lanț de magazine din România. Face reduceri uriașe ca să scape de marfă
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
”Iarna secolului” vine la București. Capitala va fi acoperită de ninsori abundente și frig năprasnic
romaniatv.net
image
Luna intră în conjuncție cu Saturn pe 29 decembrie 2025. Cum influențează acest fenomen astrologic fiecare semn zodiacal
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”
click.ro
image
A murit Brigitte Bardot! Legenda cinematografiei franceze s-a stins din viață la 91 de ani
click.ro
image
De ce boală suferea Ion Drăgan: „Se vedea, prevestea infarct”. Semnele pe care le-ar fi ignorat înainte de a muri
click.ro
Holly Ramsay, fiica celebrului chef Gordon Ramsay FOTO X @standardnews jfif
Nuntă „regală” în familia lui Gordon Ramsay. David și Victoria Beckham, starurile frumosului eveniment
okmagazine.ro
Ciuperci umplutute Sursa foto shutterstock 2644006253 jpg
Ciuperci umplute. Rețetă cu puține calorii
clickpentrufemei.ro
Tânărul Sargon din Akkad vizitat de zeița Iștar. O ilustrație de la începutul secolului XX (© Wikimedia Commons)
Top 6 „orașe pierdute”, care nu au fost descoperite de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”

OK! Magazine

image
Brigitte Bardot a murit la 91 de ani. Primul sex-simbol al Franței, diva din „Și Dumnezeu a creat femeia”, trăia izolată și devenise străbunică

Click! Pentru femei

image
Încă o stea a cinematografiei s-a stins. Ce nu știai despre legenda Brigitte Bardot!

Click! Sănătate

image
Boala femeilor neiubite: de ce apare şi cum poate fi tratată