Italia revine la planurile pentru cel mai lung pod suspendat din lume, după două milenii de așteptare

Italia încearcă din nou să transforme în realitate un proiect ambițios, discutat de mai bine de 2.000 de ani: construirea unui pod suspendat care să lege Sicilia de partea continentală a țării. Podul peste Strâmtoarea Messina ar urma să devină cel mai lung din lume, dar planurile se confruntă din nou cu obstacole juridice și de mediu.

Proiectul, aprobat recent de autoritățile italiene, este estimat să coste până la 12 miliarde de lire sterline (aproximativ 13,5 miliarde de euro). Uniunea Europeană a acceptat să acopere jumătate din costurile de proiectare pentru infrastructura feroviară, o sumă de aproximativ 20 de milioane de euro.

Dacă va fi finalizat, podul va avea o lungime de 3,6 kilometri, depășind actualul record mondial deținut de un pod din Turcia. Structura ar urma să fie susținută de două turnuri din oțel, fiecare cu o înălțime de aproximativ 400 de metri, și va include atât o autostradă, cât și o linie feroviară. Proiectanții spun că podul ar putea rezista la vânturi de aproape 300 de kilometri pe oră.

Autoritățile italiene susțin că noua infrastructură ar reduce semnificativ timpul de traversare între Sicilia și continent, de la peste 30 de minute cu feribotul la aproximativ zece minute, ceea ce ar fi un avantaj major atât pentru locuitori, cât și pentru turiști.

Proiectul reprezintă „o investiție în prezentul și viitorul Italiei”

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat că proiectul reprezintă „o investiție în prezentul și viitorul Italiei”, recunoscând totodată complexitatea lucrării. Ministrul Transporturilor, Matteo Salvini, a spus că obiectivul este ca podul să fie finalizat între 2032 și 2033 și a estimat că acesta ar putea crea până la 120.000 de locuri de muncă, stimulând economia regiunilor mai sărace Sicilia și Calabria.

Ideea construirii unui pod peste Strâmtoarea Messina datează din perioada romană. Istoricii menționează că, în anul 252 î.Hr., consulul Metellus ar fi improvizat o legătură temporară din butoaie și bărci pentru a transporta elefanți de război. De-a lungul secolelor, numeroase alte planuri au fost propuse, inclusiv în 2009, dar au fost abandonate din motive financiare și politice.

Proiectul a fost constant controversat. Criticii au invocat riscul deturnării fondurilor publice, impactul asupra mediului și siguranța într-o zonă cunoscută pentru activitatea seismică intensă. În 1908, un cutremur cu magnitudinea de 7,1 a devastat regiunea, provocând peste 100.000 de victime.

Arhitecții susțin că noul pod ar fi proiectat să reziste la cutremure majore, iar autoritățile afirmă că ar contribui la reducerea emisiilor de dioxid de carbon prin diminuarea traficului maritim. „Va fi unul dintre cele mai verzi poduri din lume”, a declarat Salvini.

Cu toate acestea, proiectul a primit recent o nouă lovitură, după ce Curtea de Conturi din Italia a decis că planul încalcă normele europene privind mediul și procedurile de achiziții publice. Instanța a concluzionat că justificările de interes public nu sunt suficient susținute de documentație tehnică.

În plus, aproximativ 4.000 de locuitori din zonele de pe ambele maluri ale strâmtorii riscă să fie strămutați, ceea ce ar putea genera procese și întârzieri suplimentare.

În pofida acestor dificultăți, guvernul italian afirmă că va analiza cu atenție decizia instanței și va continua demersurile pentru a duce proiectul mai departe, considerând podul drept un simbol al ambiției și al dezvoltării pe termen lung.