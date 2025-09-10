NATO nu consideră pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei drept un „atac” în sensul Articolului 5. Varşovia invocă Articolul 4 al Alianței

În noaptea de 10 septembrie, o serie de drone militare rusești au traversat granița cu Polonia în timpul unui atac masiv asupra Ucrainei. O parte dintre acestea au fost doborâte de armata poloneză, însă cel puțin una a reușit să provoace pagube materiale pe teritoriul polonez. Incidentul readuce în atenție fragilitatea flancului estic al NATO și pune presiune pe autoritățile de la Varșovia, care au invocat Articolului 4 din Tratatul Nord-Atlantic, potrivit presei locale și agenției Reuters.

Polonia a cerut activarea articolului 4 din NATO, care permite oricărui stat membru să convoace consultări în cazul în care integritatea sa teritorială, independenţa politică sau securitatea sunt ameninţate.

„Consultările aliate tocmai au luat forma unei moțiuni oficiale de activare a articolului 4 din Tratatul Atlanticului de Nord” - a declarat premierul Donald Tusk. - „Decizia de a activa Art.4 a fost precedată de consultările mele cu preşedintele. Aceasta este recomandarea noastră comună şi decizia comună”, a adăugat el. Tusk a remarcat că „aceasta este doar o introducere“.

Un oficial NATO, citat de Reuters, a declarat că în pofida gravității situației, alianța nu consideră patrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei drept un „atac” în sensul Articolului 5. Potrivit sursei, există indicii că între 6 și 10 drone rusești au pătruns deliberat în spațiul aerian aliat, într-un incident fără precedent.

„Este prima oară când aeronave NATO au fost mobilizate pentru a intercepta amenințări în spațiul aerian al unui stat membru”, a precizat sursa pentru Reuters. Deși sistemele de apărare antiaeriană Patriot au detectat dronele, nu s-a deschis focul. În operațiunea nocturnă au fost implicate avioane F-16 ale Poloniei, F-35 olandeze, aeronave de recunoaștere AWACS ale Italiei și avioane-cisternă operate în comun de NATO.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că cel puțin opt drone rusești au trecut granița cu Polonia, în timp ce premierul polonez Donald Tusk a vorbit despre „un număr considerabil” de aparate. Drept consecință, mai multe aeroporturi poloneze, inclusiv cel din Varșovia, au fost închise temporar din rațiuni de securitate. În regiunile afectate, autoritățile au ordonat mobilizarea rapidă a rezerviștilor din forțele de apărare teritorială.

Situația l-a determinat pe premierul Tusk să convoace o reuniune de urgență a guvernului și să îl informeze personal pe secretarul general al NATO, Mark Rutte. La rândul său, președintele Andrzej Duda a anunțat o conferință de presă la Biroul Național de Securitate.

Potrivit unui purtător de cuvânt NATO, secretarul general menține un contact strâns cu autoritățile poloneze. Statele Unite au fost și ele informate – secretarul de stat american Marco Rubio a confirmat că a fost pus la curent cu evoluțiile, potrivit CNN.

În context, Polonia ar putea decide să invoce Articolul 4 al Tratatului NATO, care permite oricărui stat membru să ceară consultări atunci când consideră că integritatea sa teritorială, independența politică sau securitatea sunt amenințate. Deși nu presupune un răspuns militar automat, cum prevede Articolul 5, invocarea acestuia poate conduce la acțiuni coordonate: întărirea prezenței militare, garanții suplimentare sau răspunsuri diplomatice ferme.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, incidente similare au mai avut loc – inclusiv pe teritoriul României. Până acum, statele membre NATO au evitat doborârea aparatelor rusești care le-au încălcat spațiul aerian, invocând riscurile asociate unei posibile escaladări cu Moscova.