Plafonarea preţurilor la electricitate va fi prelungită până la finele anului în Polonia

Plafonarea preţurilor la electricitate va fi prelungită până la finalul anului în Polonia, a declarat vineri ministrul Energiei, Milosz Motyka, ceea ce ar putea elimina un risc de inflaţie şi ar creşte speranţele pentru o reducere a dobânzii de bază.

Preţurile la electricitate vor fi îngheţate la nivelul de 500 de zloţi (137 dolari) pentru un Megawatt/oră în ultimele trei luni ale anului, a spus Motyka, citat de Reuters.

Măsura de plafonare a preţurile la energie electrică pentru consumatorii casnici ar urma să expire în luna octombrie, iar Banca Naţională a Poloniei a menţionat-o drept un factor de risc la adresa inflaţiei şi o sursă de incertitudine.

Luna trecută, preşedintele polonez Karol Nawrocki a respins un proiect de lege destinat relaxării normelor pentru construirea de parcuri eoliene onshore, care includea şi reglementări privind prelungirea măsurii de plafonare a preţurilor. Preşedintele a trimis Parlamentului un proiect de lege care includea numai propunerea vizând îngheţarea preţurilor.

Acum, Executivul de la Varşovia a pregătit un nou proiect legislativ vizând îngheţarea preţurilor în trimestrul patru şi a inclus o subvenţie, care depinde de salariu, la plata facturilor la încălzire. Motyka a spus că proiectul va fi trimis Parlamentului în cursul acestei luni, adăugând că nu crede că va fi nevoie de noi prelungiri.

]În opinia noastră, nu va mai fi nevoie să îngheţăm preţurile, pentru că ne aşteptăm ca preţurile la energie să scadă sub 500 de zloţi per MWh", a spus Milosz Motyka.

Imediat după aceste declaraţii, pieţele financiare au devenit mai încrezătoare că dobânda de referinţă va fi redusă în următoarele luni.

]Piaţa a devenit convinsă că această reducere poate avea loc", a declarat economistul de la Santander Bank Polska, Piotr Bielski. Acesta nu a exclus o reducere a dobânzii la şedinţa de politică monetară din luna octombrie, dar a apreciat că cel mai probabil decidenţii vor aştepta următorul raport de inflaţie, care va fi publicat în noiembrie.