Mai multe părți dintr-o rachetă au fost descoperite în Polonia. Varșovia spune că este o provocare majoră pentru Europa

Mai multe părți dintr-o rachetă au fost descoperite în Polonia, au anunțat autoritățile poloneze. Este pentru prima dată când oficialii anunță un astfel de incident.

Guvernul polonez a anunțat că părți ale unei rachete au fost găsite în Polonia, potrivit Sky News.

Ministerul de Interne al țării a prezentat informația spunând că „au fost găsite șapte drone și resturi ale unei rachete de origine neidentificată.”

Este prima dată când autoritățile anunță că o rachetă a intrat în spațiul aerian al Poloniei.

Armata poloneză a anunțat miercuri dimineață că a doborât drone care i-au încălcat spațiul aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei vecine, într-o acțiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa.

Este pentru prima oară de la declanșarea războiului din Ucraina, în 2022, când un stat membru NATO a acționat direct împotriva unor obiective rusești în spațiul său aerian. În urma incidentului, patru aeroporturi au fost închise, iar avioane de luptă poloneze și aliate au fost ridicate de la sol.

Autoritățile transmit că a fost o încălcare fără precedent a spațiului aerian și că obiectele doborâte au reprezentat o amenințare reală la adresa siguranței cetățenilor.

Premierul polonez Donald Tusk spune că „nu există nicio îndoială” că această provocare „este incomparabil mai periculoasă din punctul de vedere al Poloniei decât cele anterioare”.

Tusk a afirmat că Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul NATO, care permite țărilor membre să ridice o problemă în fața Consiliului Nord-Atlantic (principalul organism decizional politic al NATO).