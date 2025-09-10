General american, după doborârea dronelor rusești în Polonia: „Sunt teste intenționate ale apărării NATO”

Fostul comandant al forțelor armate americane din Europa, generalul Ben Hodges, avertizează că pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei nu este întâmplătoare, ci reprezintă verificări deliberate ale apărării antiaeriene a NATO.

Generalul Ben Hodges a declarat că aceste incidente repetate transmit un mesaj clar. „Numărul incursiunilor arată clar că acestea sunt teste intenționate ale apărării antiaeriene și ale sistemelor de avertizare timpurie ale NATO și ale statelor naționale”, a afirmat Hodges, potrivit The Guardian.

Fostul comandant a subliniat că Alianța trebuie să își consolideze răspunsul. „Trebuie să fim capabili să răspundem în mod eficient de fiecare dată. În mod sigur putem face mai mult”, a adăugat el.

Incidentul din Polonia

Armata poloneză a anunțat, miercuri dimineață, că a doborât drone rusești care au încălcat spațiul aerian al țării în timpul unui atac asupra Ucrainei.

BBC scrie că premierul polonez Donald Tusk s-a deplasat imediat „la fața locului” pentru a coordona reacția autorităților.

Incidentul este considerat o provocare majoră pentru securitatea Europei și ridică întrebări despre modul în care NATO va răspunde unor asemenea acțiuni deliberate.

Alertă și în România

Ministerul Apărării Naționale a transmis că, marți noapte, sistemele radar au detectat un grup de drone în zona localității ucrainene Vâlcov, la granița cu România.

Pentru verificări, două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat la ora 00.59 de la Baza 86 Aeriană din Fetești. La ora 01.27 a fost emis un mesaj Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea.

„Nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național”, a precizat MApN.

Ulterior, la ora 02.35 a fost transmis semnalul de încetare a alertei aeriene, iar aeronavele au revenit la bază.

„Ministerul Apărării Naționale menține în permanență un nivel ridicat de vigilență și asigură supravegherea strictă a spațiului aerian, maritim și terestru național”, au mai transmis reprezentanții instituției.