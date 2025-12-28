Video Ploi torențiale și inundații în Spania. Coduri roșii în mai multe regiuni, un mort și două persoane luate de ape

Ploile torențiale au afectat grav sudul și estul Spaniei în acest weekend, provocând inundații, victime și pagube semnificative. Până duminică seară o persoană și-a pierdut viața, iar alte două au fost date dispărute, fiind luate de ape.

În provincia Valencia, una dintre cele mai afectate zone, autoritățile au emis duminică seara alerte pe telefoanele mobile, cerând oamenilor să rămână în locuințe și să se refugieze pe terenuri înalte, notează Reuters. Măsura vine în contextul în care regiunea a fost devastată și în octombrie 2024 de inundații soldate cu peste 220 de morți și pagube de miliarde de euro.

Totodată, în alte opt provincii spaniole au fost emise alerte portocalii, cetățenii fiind avertizați asupra riscurilor pentru siguranța personală și pentru proprietăți și îndemnați să fie pregătiți pentru o posibilă agravare a condițiilor meteo.

Autoritățile se află sub presiune, după ce ploile abundente de anul trecut din Valencia au luat prin surprindere instituțiile responsabile. Mulți localnici au acuzat atuncă că au primit avertizări întârziate. Criza a dus, la acel moment, la demisia liderului regional.

În Malaga, Garda Civilă a confirmat descoperirea trupului neînsuflețit al unui bărbat a cărui dubă a fost luată de ape, duminică. Un pasager aflat în vehicul este în continuare dat dispărut.

În Granada, echipele de intervenție îl caută pe un tânăr care a fost luat de viitură în timp ce încerca să traverseze albia unui râu cu o motocicletă, potrivit agenției EFE.

De asemenea, în Barcelona, o femeie a ajuns la spital sâmbătă, după ce a fost lovită de un stâlp de iluminat doborât de rafalele puternice de vânt, a anunțat agenția de protecție civilă a guvernului regional Catalonia.

Riscul de inundații și fenomene meteo extreme rămâne ridicat.