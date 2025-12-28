search
Duminică, 28 Decembrie 2025
Cum a reușit un tată să își salveze fiica de 15 ani răpită în timp ce plimba câinele

Un tată din Texas a folosit controalele parentale de pe telefonul fiicei sale adolescente pentru a o găsi și a o ajuta să fie salvată după ce aceasta a fost răpită după ce fusese amenințată cu un cuțit în timp ce plimba câinele de Crăciun, susțin autoritățile.

Fata de 15 ani, aflată în centrul unui caz care a atras rapid atenția națională în Statele Unite în weekend, ar fi fost răpită în suburbia Porter din Houston. Părinții săi au declarat că ea ieșise să-și plimbe câinele și nu se întorsese la ora stabilită, conform unui comunicat al biroului șerifului din comitatul Montgomery, citat de The Guardian.

Tatăl ei a reușit apoi să localizeze telefonul prin controalele parentale, se arată în declarația agenției. Telefonul se afla la aproximativ 3,2 km distanță, într-o zonă izolată, parțial împădurită, din comitatul Harris, aflat în apropiere.

Adjuncții au declarat că tatăl s-a îndreptat către acel loc și și-a găsit fiica, împreună cu câinele ei, într-o autoutilitară în care se afla un bărbat parțial dezbrăcat. Ea a reușit apoi să fugă ținându-se de mâna tatălui său, care a sunat la autorități, potrivit comunicatului biroului șerifului din Montgomery.

Investigatorii au aflat ulterior că bărbatul care a răpit fata a amenințat-o cu un cuțit și apoi a smuls-o de pe stradă. Martorii la locul răpirii au oferit o descriere detaliată a vehiculului implicat și a șoferului, ceea ce a permis adjuncților să-l identifice pe suspectul Giovanni Rosales Espinoza, în vârstă de 23 de ani, potrivit biroului șerifului.

Agenția a anunțat că l-a localizat ulterior pe Rosales – descris ca fiind din Porter – și l-a arestat fără incidente suplimentare. Adjuncții au spus că acesta a fost acuzat de răpire agravată și indecență asupra unui minor. Nu i s-a stabilit imediat cauțiune și a rămas în custodie până duminică.

„Crăciunul este o zi menită să aducă bucurie, dar acest bărbat a ales să o distrugă țintind un copil”, se arată într-un comunicat al șerifului din comitatul Montgomery, Wesley Doolittle. „Sunt extrem de mândru de adjuncții și detectivii noștri care au muncit neobosit pentru a se asigura că acest prădător periculos a fost prins rapid și nu mai reprezintă o amenințare pe străzile noastre.”

Până duminică dimineața, nu era clar dacă Rosales beneficia de asistență juridică. Totodată, biroul șerifului nu a dezvăluit identitatea presupusei victime sau a tatălui acesteia.

Conform legii din Texas, cazurile de răpire agravată pot fi pedepsite în general cu minimum cinci ani de închisoare. În multe cazuri de indecență asupra unui minor, pedeapsa minimă poate fi de doi ani de închisoare, împreună cu înregistrarea ca infractor sexual.

SUA

