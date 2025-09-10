Premierul Tusk: 19 drone au zburat în Polonia, unele venind pentru prima dată din Belarus. Ce spune Minskul?

Prim-ministrul polonez Donald Tusk, vorbind în fața Sejmului, a menționat că aproximativ 19 drone au zburat în Polonia și că, pentru prima dată, unele dintre ele au sosit din Belarus, a relatat ziarul polonez Wyborcza .

„Am înregistrat și identificat 19 încălcări, dar acestea nu sunt încă date finale. Ceea ce este nou - în cel mai rău sens al cuvântului - este direcția din care au zburat aceste drone. Și pentru prima dată în timpul acestui război, acestea nu au ajuns de pe teritoriul Ucrainei ca urmare a unor greșeli, dezorientării dronelor sau a unor provocări minore rusești. Pentru prima dată, o parte semnificativă a acestor drone au zburat în Polonia direct de pe teritoriul Belarusului”, a declarat prim-ministrul.

Tusk a adăugat că prima încălcare a spațiului aerian polonez a fost înregistrată la ora 23:30, iar ultima la ora 6:45.

„În acest moment, se știe că trei drone au fost doborâte”, a spus el.

În același timp, el consideră că nu există niciun motiv pentru a susține că Polonia se află în stare de război, „dar nu există nicio îndoială că această provocare este mult mai periculoasă pentru Polonia decât cele anterioare”.

„Trebuie spus încă o dată clar: Polonia are un inamic politic la granița sa estică, nu la cea vestică. Trebuie să ne concentrăm eforturile și atenția pe apărarea țării de o amenințare reală”, a conchis premierul.

Belarus susține că ar fi oferit Poloniei informații despre dronele rusești „pierdute” și că a doborât unele dintre ele

Prim-viceministrul Apărării din Belarus, general-maiorul Pavel Muraveyko, a menționat că în timpul „schimbului reciproc de atacuri cu vehicule aeriene fără pilot între Federația Rusă și Ucraina” din timpul nopții, forțele de apărare aeriană din Belarus au urmărit drone care s-au abătut de la curs din cauza funcționării echipamentelor de război electronic.

„Unele dintre dronele care s-au pierdut au fost distruse de forțele de apărare aeriană ale țării noastre deasupra teritoriului republicii”, a declarat Muraveyko.

El a adăugat că, se presupune că datorită acestui fapt, Polonia a putut „să răspundă rapid la acțiunile dronelor prin mobilizarea forțelor sale aflate în serviciu”.

„Pentru a fi corect, trebuie menționat că partea poloneză a informat, de asemenea, forțele belaruse aflate în serviciu despre apropierea unor aeronave necunoscute de pe teritoriul Ucrainei la granița Republicii Belarus. Republica Belarus va continua să își îndeplinească obligațiile în cadrul schimbului de informații privind situația aeriană cu Republica Polonă și țările baltice”, a declarat Muraveyko.

23 de drone au zburat în spațiul aerian polonez în noaptea de 10 septembrie, relatează Rzeczpospolita . Publicația a menționat, de asemenea, indiferența autorităților față de dezvoltarea unui sistem de combatere a dronelor.

Rzeczpospolita notează că, având în vedere încălcarea masivă a spațiului aerian, este dificil de spus dacă incidentul a fost accidental. Aceștia spun că a fost cel mai probabil o acțiune planificată de Federația Rusă, menită să testeze reacția Poloniei. În același timp, publicația scrie că, în ultimul an și jumătate, Ministerul Apărării Naționale „a demonstrat o indiferență izbitoare în dezvoltarea sistemelor de combatere a dronelor”.

Rzeczpospolita a adăugat că a relatat anterior că modernizarea sistemului SkyCTRL a fost oprită prin decizia Consiliului pentru Modernizare Tehnică, prezidat de ministrul polonez al Apărării. S-a afirmat că cercetările durează de câteva luni, iar sistemul, care a costat sute de milioane de zloți, a devenit de fapt inutil.

Publicația adaugă, de asemenea, că în urmă cu un an și jumătate, armata a prezentat un concept cuprinzător pentru crearea unui sistem de combatere a dronelor. Cu toate acestea, de atunci, nu s-a mai făcut nimic în acest domeniu din cauza lipsei de fonduri. Iar pentru a îmbunătăți capacitatea de detectare a dronelor mici, potrivit Rzeczpospolita, Polonia va avea nevoie de cel puțin câteva luni.

În noaptea de 10 septembrie, în timpul atacului masiv al Rusiei asupra Ucrainei, mai multe drone au trecut granița și au zburat pe teritoriul polonez . Unele dintre ele au fost doborâte de armata poloneză. În același timp, cel puțin o casă poloneză a fost avariată de dronele rusești .

Cel puțin patru aeroporturi , inclusiv Varșovia, au fost închise în spațiul aerian polonez din cauza dronelor rusești . Avioane aliate NATO au fost mobilizate pentru a spori securitatea. O chemare accelerată a rezerviștilor apărării teritoriale a fost deja anunțată în voievodatele poloneze.