Șoferii de mașini hibride, de trei ori mai expuși riscului de deces decât cei cu mașini pe benzină. Care este motivul

Experții în siguranța rutieră cer o anchetă după ce date recente arată că șoferii de mașini hibride au de trei ori mai multe șanse să moară în accidente comparativ cu cei care conduc autoturisme pe benzină.

Conform cifrelor Departamentului pentru Transport, analizate de The Mail on Sunday, anul trecut au murit 122 de persoane în accidente cu mașini hibride, față de 777 în cazul celor cu mașini pe benzină. Totuși, deoarece hibridele sunt aproape de 20 de ori mai puține pe drumurile din Marea Britanie, statistica indică un risc fatal de trei ori mai mare pentru aceste vehicule.

Baterii și motoare care pun siguranța în pericol

Experții consideră că ratele mai mari de deces pot fi explicate prin combinația dintre motoarele pe benzină, baterii și motoare electrice, care fac aceste mașini mai greu de controlat și mai predispuse la incendii. „Este momentul să avem o resursă specializată care să abordeze riscurile pentru siguranța rutieră”, a declarat Steve Gooding, directorul RAC Foundation, organizație de cercetare în transport, potrivit Daily Mail.

Bateriile mașinilor hibride pot fi, de asemenea, o cauză a pericolului. Căldura extremă a motorului le poate deteriora, sporind riscul de incendiu. Curentul electric puternic care trece prin vehicul crește, de asemenea, riscurile pentru pasageri în caz de accident. Salvatorii au nevoie de echipamente speciale și instruire, având în vedere natura diferită a incendiilor hibride și posibilitatea eliberării de gaze toxice.

Unii experți atrag atenția și asupra numărului mare de kilometri parcurși de aceste mașini, mulți taximetriști alegând hibride datorită eficienței lor de consum. Totuși, pe măsură ce bateriile se uzează, riscurile cresc odată cu vechimea vehiculului.

Mașinile electrice, cele mai sigure

Datele arată că mașinile diesel sunt ușor mai sigure, iar vehiculele complet electrice (EV) sunt cele mai sigure, provocând doar 23 de decese anul trecut, în condițiile în care aproape 2 milioane de astfel de vehicule circulă pe drumurile britanice.

„Hibridele plug-in sunt adesea vehicule mai grele și mai complexe, deoarece funcționează atât pe motor termic, cât și pe baterie”, a explicat Nicholas Lyes, de la organizația pentru siguranța rutieră IAM RoadSmart. Ele au două surse de energie, două sisteme de răcire și un sistem electronic complicat, ceea ce poate genera „scenarii complexe de incendiu”, greu de stins pentru pompieri.

Un studiu realizat de asiguratorul Tusker, care gestionează flote de mașini de companie, a arătat că hibridele au un risc aproape de trei ori mai mare să ia foc comparativ cu alte vehicule. Din flota de 30.000 de mașini, au fost înregistrate 3.475 de incendii la 100.000 de hibride.

Interes în scădere și îngrijorări pentru viitor

În Marea Britanie circulă mai puțin de un milion de mașini hibride, iar popularitatea lor a stagnat recent. Mai puțin de o treime dintre votanți susțin interzicerea mașinilor noi pe benzină și diesel, pe măsură ce entuziasmul britanicilor pentru obiectivul Net Zero scade.

Reprezentanții industriei și-au exprimat în mod privat îngrijorarea că cererea pentru EV și hibride nu este suficient de puternică pentru a atinge obiectivele stabilite. Cu interzicerea propusă de Partidul Laburist care ar urma să intre în vigoare peste cinci ani, noile cifre reprezintă o problemă pentru miniștri, care se confruntă cu interesul în scădere pentru vehicule hibride.