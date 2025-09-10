Zelenski cere un răspuns puternic după ce drone rusești au pătruns pe teritoriul Poloniei: „Un precedent extrem de periculos pentru Europa”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține că „este nevoie de un răspuns puternic”, după ce dronele rusești au invadat spațiul Poloniei. El avertizează că amânarea restricțiilor împotriva Rusiei nu înseamnă decât o creștere a brutalității atacurilor. „Pauza în sancțiuni a durat mult prea mult”, a spus el.

„Moscova depășește mereu limitele posibilului și, dacă nu întâmpină o reacție puternică, rămâne la noul nivel de escaladare. Astăzi a avut loc o nouă escaladare – <shahed>-uri ruso-iraniene au operat în spațiul aerian al Poloniei, în spațiul aerian al NATO. Nu a fost vorba doar de un singur <shahed> care ar putea fi considerat un accident, ci cel puțin opt drone de atac îndreptate spre Polonia. Un precedent extrem de periculos pentru Europa. Dacă vor urma și alte măsuri depinde în totalitate de coordonarea și forța răspunsului. Rușii trebuie să simtă consecințele. Rusia trebuie să simtă că războiul nu poate fi extins și va trebui să ia sfârșit”, a transmis Zelenski, pe X.

Potrivit liderului de la Kiev, amânarea restricțiilor împotriva Rusiei nu înseamnă decât o creștere a brutalității atacurilor

„Pauza în sancțiuni a durat mult prea mult. Amânarea restricțiilor împotriva Rusiei și a complicilor săi nu înseamnă decât o creștere a brutalității atacurilor. Sunt necesare arme suficiente pentru a descuraja Rusia. Este nevoie de un răspuns puternic – și acesta poate fi doar un răspuns comun al tuturor partenerilor: Ucraina, Polonia, toți europenii, Statele Unite. Mulțumesc tuturor celor care ajută”, a spus Zelenski.

Armata poloneză a anunțat miercuri dimineață că a doborât drone care i-au încălcat spațiul aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei vecine, într-o acțiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa.

Este pentru prima oară de la declanșarea războiului din Ucraina, în 2022, când un stat membru NATO a acționat direct împotriva unor obiective rusești în spațiul său aerian. În urma incidentului, patru aeroporturi au fost închise, iar avioane de luptă poloneze și aliate au fost ridicate de la sol.

Autoritățile transmit că a fost o încălcare fără precedent a spațiului aerian și că obiectele doborâte au reprezentat o amenințare reală la adresa siguranței cetățenilor.

„De când au început încălcările spațiului aerian polonez, am fost în contact permanent cu viceprim-ministrul, ministrul apărării naționale și cei mai importanți comandanți ai forțelor armate poloneze. Am participat la o ședință informativă la Comandamentul Operațional al Forțelor Armate. În curând voi prezida o ședință informativă la Biroul Național de Securitate, la care va participa șeful guvernului. Securitatea patriei noastre este prioritatea noastră absolută și necesită o cooperare strânsă”, a transmis președintele Poloniei, Karol Nawroski, pe X.