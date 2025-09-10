Video O dronă rusească a lovit o clădire rezidențială din Polonia: „Oamenii au auzit explozia și s-au speriat”

Acoperișul unei case a fost distrus în Wyryki, în provincia Lublin, după ce multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei în noaptea de marți spre miercuri.

„Informaţiile preliminare indică faptul că a avut loc un impact sau o explozie în clădire”, au confirmat pompierii la ora locală 7:40.

„În acest moment, pot confirma că ceva a căzut. Nu ştim încă dacă a fost în interiorul sau în exteriorul clădirii şi dacă a avut loc o explozie. Pompierii se află la faţa locului pentru a securiza zona, iar alte servicii sosesc şi ele. Ştim deja că nimeni nu a fost rănit în incident”, au transmis serviciile de pompieri.

„Oamenii au auzit explozia și s-au speriat. Au văzut și avioane de vânătoare poloneze. Situația este destul de dificilă și îngrijorătoare. Există într-adevăr o mare îngrijorare în rândul locuitorilor”, a spus primarul Mariusz Zanko.

De asemenea, resturile unei alte drone a fost localizate pe un câmp în apropierea satului Czosnówka - la doar 25 km de graniţa cu Belarus.

Armata poloneză a anunțat miercuri dimineață că a doborât drone care i-au încălcat spațiul aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei vecine, într-o acțiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa.

Este pentru prima oară de la declanșarea războiului din Ucraina, în 2022, când un stat membru NATO a acționat direct împotriva unor obiective rusești în spațiul său aerian.

În urma incidentului, patru aeroporturi au fost închise, iar avioane de luptă poloneze și aliate au fost ridicate de la sol. Autoritățile transmit că a fost o încălcare fără precedent a spațiului aerian și că obiectele doborâte au reprezentat o amenințare reală la adresa siguranței cetățenilor.

Consiliul Nord Atlantic se reunește pentru o întâlnire regulată miercuri dimineață și va discuta incidentul din Polonia, scrie Reuters.

NATO nu tratează incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei ca un atac, a declarat o sursă din Alianța Nord Atlantică pentru Reuters.