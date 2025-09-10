search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
MAE polonez l-a convocat pe șeful ambasadei Rusiei după incursiunea dronelor. Moscova încearcă să transfere responsabilitatea către Ucraina

Ministerul polonez al Afacerilor Externe l-a convocat pe însărcinat cu afaceri temporar al Rusiei, Andrei Ordaș, pe fondul incursiunii dronelor rusești în spațiul aerian al țării, relatează agenția de stat rusă , citând un diplomat. Acesta a numit deja declarația conducerii poloneze despre originea rusă a dronelor „nefondată”.

„Nu au fost prezentate dovezi că aceste drone sunt de origine rusă”, le-a spus el propagandiștilor ruși.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk confirmase anterior că dronele care au încălcat spațiul aerian polonez erau de origine rusă . Vorbind în Sejm, el a declarat că aproximativ 19 drone au zburat în Polonia. Unele dintre ele sosiseră din Belarus.

Anterior, Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei au raportat că cel puțin opt drone au trecut granița dintre Ucraina și Polonia și au atacat Ucraina în această noapte.

Propaganda rusă încearcă să transfere vina pentru atacul cu drone asupra teritoriului polonez asupra Ucrainei și să se absolve de responsabilitate. Centrul pentru Combaterea Dezinformării a declarat că mass-media și canalele de știri rusești răspândesc mesaje conform cărora presupusul atac cu drone este o „provocare deliberată a Ucrainei și a unei părți a elitelor europene” și că acest lucru ar fi fost făcut pentru a atrage NATO într-o confruntare cu Rusia.

În plus, sursele de propagandă susțin, de asemenea, că țara noastră ar fi folosit mijloace de război electronic pentru a direcționa drone rusești către teritoriul polonez.

CPD a subliniat că aceste declarații rusești sunt false și că Rusia trebuie să primească un răspuns decisiv la acest atac.

„Doar noi sancțiuni dure și o presiune internațională sporită pot opri agresorul”, se arată în raport.

Potrivit Rzeczpospolita , 23 de drone rusești au încălcat spațiul aerian polonez. În același timp, prim-ministrul Donald Tusk a declarat că aproximativ 19 drone au zburat în Polonia și că, pentru prima dată, unele dintre ele au sosit din Belarus. Cel puțin o casă poloneză a fost avariată de dronele rusești .

Europa

