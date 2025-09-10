Viktor Orban, după doborârea dronelor rusești: „Încălcarea integrităţii teritoriale a Poloniei este inacceptabilă”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a reacționat la intruziunea unei drone în spațiul aerian polonez, condamnând incidentul, dar și justificând politica sa de apropiere de Rusia prin apelul la pace.

„Ungaria este în deplină solidaritate cu Polonia în urma recentului incident cu drona. Încălcarea integrităţii teritoriale a Poloniei este inacceptabilă”, a scris Viktor Orban pe platforma X.

Declaraţia vine în contextul în care noul preşedinte al Poloniei, Karol Nawrocki, este un naţionalist şi un admirator al lui Donald Trump, la fel ca Orban. Totuşi, spre deosebire de Budapesta, Polonia a susţinut constant Ucraina, în timp ce liderul de la Budapesta a menţinut relaţii cordiale cu Vladimir Putin şi a blocat în repetate rânduri decizii europene favorabile Kievului.

Orban, justificări pentru politica sa externă

Premierul ungar a găsit însă rapid explicaţii care să-i susţină linia de politică externă: „A trăi în umbra unui război este plin de riscuri şi pericole”, a subliniat el.

În continuare, Orban a prezentat incidentul drept o dovadă a necesităţii propriei sale strategii: „Incidentul dovedeşte că politica noastră de a solicita pacea în războiul dintre Rusia şi Ucraina este rezonabilă şi raţională”.

Referire la Trump şi dorinţa de pace

Premierul Ungariei şi-a încheiat mesajul făcând trimitere directă la Donald Trump, pe care l-a lăudat: „Este timpul să punem capăt acestui lucru! În acest scop, sprijinim eforturile preşedintelui Donald Trump menite să aducă pacea”.

Orban ştie că menţionarea liderului american este bine primită de acesta, mai ales în condiţiile în care Trump aspiră la Premiul Nobel pentru Pace. Totuşi, deşi şi-a asumat rolul de negociator, Trump nu a reuşit până acum să obţină progrese reale în oprirea războiului din Ucraina, iar după summitul său cu Vladimir Putin atacurile Kremlinului chiar s-au intensificat.

Reacţia Europei

În acelaşi timp, liderii europeni au condamnat ferm intruziunea din spaţiul aerian al Poloniei şi au cerut întărirea sancţiunilor împotriva Moscovei. Varşovia a solicitat convocarea unei reuniuni NATO în baza articolului 4 al Tratatului Alianţei, invocând riscul la adresa securităţii.