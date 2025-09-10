Atacul cu drone asupra Poloniei a fost pregătit de mult timp. Ucraina a avertizat Varșovia încă din iulie

Incidentul recent în care drone militare rusești au traversat granița Poloniei nu a fost o acțiune întâmplătoare. Potrivit publicației Defense Express, Rusia testa încă din vară capacitatea aparatelor sale de zbor fără pilot de a opera în spațiul aerian al statelor NATO, utilizând infrastructura locală de telecomunicații.

Concret, pe dronele rusești doborâte în Ucraina în lunile de vară au fost identificate modemuri 4G dotate cu cartele SIM ale operatorilor mobili din Polonia și Lituania. Informația a fost documentată încă de la începutul lunii iulie și transmisă autorităților poloneze, însă nu a generat o reacție publică semnificativă.

Jurnalistul polonez Marek Budzisz, citând un raport tehnic anonim, a relatat pe 2 iulie că printre resturile unor UAV-uri rusești distruse în Ucraina au fost descoperite componente de comunicație mobilă conectate la rețelele din Polonia. Într-unul dintre cazuri, fusese utilizată chiar o cartelă a unui operator lituanian. Raportul avertiza că aceste echipamente indică testări deliberate ale conectivității în vederea unor misiuni peste teritoriile celor două țări NATO.

„Considerăm necesar să informăm partenerii noștri din Polonia și Lituania cu privire la identificarea SIM-urilor provenind de la furnizori locali în dronele de atac rusești cu rază lungă de acțiune”, se menționează în documentul citat de Defense Express.

Mai mult, publicația notează că încă din 20 august un UAV rusesc s-a prăbușit în apropierea localității Osiny, în voievodatul Lublin, la doar 40 km de o bază NATO unde sunt desfășurate patrule aeriene. Incidentul nu a fost urmat de un anunț oficial din partea autorităților poloneze.

Utilizarea conexiunilor mobile permite dronelor rusești nu doar transmiterea imaginilor în timp real, ci și corectarea traiectoriei sau colectarea de date sensibile despre funcționarea sistemelor de apărare antiaeriană și bruiaj electronic. Această tehnologie a fost testată sistematic în cadrul atacurilor asupra Ucrainei și, potrivit analizelor, a devenit o componentă standard în arsenalul rusesc.

După incidentul din noaptea de 10 septembrie, premierul polonez Donald Tusk a confirmat oficial că dronele rusești au violat spațiul aerian al țării. Potrivit autorităților ucrainene, cel puțin opt UAV-uri au trecut granița în timpul atacului, iar o parte dintre acestea au fost neutralizate de forțele poloneze.

În urma violării spațiului aerian, autoritățile de la Varșovia au decis închiderea temporară a patru aeroporturi, inclusiv în capitală, și au ridicat în aer avioane de luptă. Totodată, a fost declanșat un apel accelerat pentru mobilizarea rezerviștilor din forțele de apărare teritorială, în special în regiunile de graniță.