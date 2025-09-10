Polonia accelerează mobilizarea rezerviștilor din apărarea teritorială după incursiunea dronelor rusești

În urma pătrunderii unor drone militare rusești în spațiul aerian al Poloniei, autoritățile de la Varșovia au declanșat o procedură accelerată de mobilizare a rezerviștilor din cadrul Forțelor de Apărare Teritorială (WOT). Măsura a fost anunțată oficial pe canalele instituționale ale structurii militare, fiind justificată prin necesitatea unei reacții rapide la incidentele de securitate.

„Ca urmare a încălcării spațiului aerian al Poloniei și a activării echipelor de căutare și salvare la sol, a fost instituit un timp redus de prezentare pentru militarii WOT”, se arată în comunicatul oficial.

Potrivit noilor reguli, rezerviștii din voievodatele de est – Pomerania, Mazovia, Lublin și Subcarpatia – pot fi chemați în termen de maximum șase ore de la notificare. În regiunile din centru-nord și sud-est, timpul de prezentare se extinde până la 12 ore. În restul țării, mobilizarea rămâne, deocamdată, în regim standard, fără convocări urgente sub 24 de ore.

Forțele de Apărare Teritorială au făcut apel la populație să rămână calmă și să urmeze doar informațiile oficiale difuzate de instituțiile guvernamentale sau militare. „În cazul în care identificați fragmente ale unor obiecte suspecte, vă rugăm să nu vă apropiați și să contactați imediat poliția”, se mai precizează în comunicare.

Conform postului RMF24, ministrul Apărării Naționale, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că militarii din apărarea teritorială vor fi implicați și în operațiunile de căutare a resturilor dronelor rusești doborâte – inclusiv a celor de tip „Shahed”.

Măsurile vin după ce, în noaptea de 10 septembrie, în timpul unui atac aerian de amploare asupra Ucrainei, mai multe drone rusești au pătruns pe teritoriul Poloniei. Unele dintre ele au fost interceptate de forțele armate poloneze, însă autoritățile confirmă că un obiect a provocat daune materiale la sol.

Ca reacție imediată, cel puțin patru aeroporturi – inclusiv în capitala Varșovia – au fost închise temporar. De asemenea, forțele aeriene ale NATO au fost ridicate în aer în cadrul unui protocol de alertă pentru apărarea comună a flancului estic al alianței.