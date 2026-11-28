Într-o perioadă în care dietele sofisticate, postul intermitent și numărarea caloriilor sunt tot mai populare, obiceiurile alimentare ale bunicilor noștri ar putea fi o sursă de inspirație pentru cei care vor să slăbească. Trei mese pe zi, mâncare preparată în casă, ingrediente de sezon și mai puține gustări între mese. Acestea sunt câteva dintre principiile alimentare pe care generațiile anterioare le respectau, fără să le considere neapărat reguli ale unei diete.

Obiceiurile alimentare tradiționale pot contribui la menținerea unei greutăți sănătoase Foto: Pixabay

Specialiștii în nutriție consultați de publicația americană EatingWell arată că stabilirea unui program regulat al meselor, consumul de alimente bogate în proteine și fibre și reducerea gustărilor consumate din obișnuință pot contribui la menținerea unei greutăți sănătoase, fără a fi necesare diete restrictive.

Trei mese pe zi, în locul gustărilor permanente

Micul dejun, prânzul și cina reprezentau repere importante în organizarea vieții de familie. Programul alimentar era influențat de orele de muncă, de activitățile gospodărești și de disponibilitatea alimentelor.

Astăzi, accesul aproape permanent la mâncare a schimbat această rutină. Mâncăm în fața calculatorului, în mașină, în timp ce ne uităm la televizor sau chiar atunci când ne plictisim.

O analiză publicată în revista științifică Advances in Nutrition arată că americanii au, în medie, 5,7 momente de consum alimentar pe zi. Totodată, datele analizate pentru elaborarea recomandărilor alimentare americane arată că aproximativ 22-23% din aportul energetic zilnic provine din gustări.

Reducerea gustărilor inutile poate facilita controlul aportului caloric. Cu toate acestea, cercetările nu demonstrează că trei mese pe zi garantează pierderea în greutate.

Mâncarea gătită în casă și ingredientele simple

Un studiu publicat în revista științifică Public Health Nutrition, realizat pe un eșantion de 9.569 de adulți americani, arată că persoanele care gătesc acasă de șase-șapte ori pe săptămână consumă mai puține calorii, grăsimi și zahăr decât cele care gătesc cel mult o dată pe săptămână. Asocierea a fost observată inclusiv în cazul persoanelor care nu și-au propus să slăbească.

Un alt studiu, coordonat de cercetătorul Kevin Hall, din cadrul Institutelor Naționale de Sănătate din Statele Unite (NIH), și publicat în revista Cell Metabolism, în 2019, a demonstrat că participanții care au urmat o dietă bazată pe alimente ultraprocesate au consumat, în medie, cu 508 calorii mai mult pe zi. În două săptămâni, aceștia au acumulat aproximativ 900 de grame, în timp ce, în perioada în care au consumat alimente neprocesate sau minim procesate, au pierdut aproximativ aceeași greutate.

Specialiștii Asociației Americane a Inimii (American Heart Association) recomandă prepararea meselor acasă, creșterea consumului de legume și cereale integrale, precum și reducerea cantității de zahăr adăugat. Alimentele bogate în fibre contribuie la instalarea senzației de sațietate, facilitând astfel menținerea unei greutăți sănătoase.

Desertul era o plăcere ocazională

În multe gospodării, dulciurile erau pregătite în special în weekend, de sărbători sau la ocazii speciale. Astăzi, zahărul este prezent inclusiv în băuturi, sosuri, cereale pentru micul dejun și numeroase produse consumate între mese.

Transformarea desertului într-o plăcere ocazională, în locul unui obicei zilnic, poate contribui la reducerea aportului caloric, fără eliminarea completă a alimentelor preferate.

Mișcarea făcea parte din rutina zilnică

Un alt aspect care diferenția stilul de viață al generațiilor anterioare de cel contemporan era activitatea fizică. Mersul pe jos, grădinăritul și treburile gospodărești presupuneau un consum energetic care, pentru multe persoane, a fost înlocuit astăzi de sedentarism.

Secretul nu constă, așadar, în reproducerea întocmai a meniurilor bunicilor, ci în recuperarea unor obiceiuri sustenabile: mese echilibrate, mai puține gustări consumate automat, ingrediente simple și activitate fizică zilnică.