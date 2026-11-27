Pe 23 noiembrie, Comisia Europeană a anunțat al 22-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează navele folosite pentru transportul petrolului, băncile și platformele de criptomonede implicate în ocolirea restricțiilor occidentale. Noile măsuri încearcă să limiteze atât exporturile rusești, cât și accesul Moscovei la banii obținuți din vânzarea resurselor energetice. Dar cât de eficient pot fi blocate rețelele prin care Rusia reușește să evite sancțiunile și de ce nu este suficient să fie trecute navele pe o listă neagră? Un expert în securitate economică explică mecanismele prin care Moscova își menține exporturile.

Flota-fantomă Foto: arhivă

Cătălin Buciumeanu, expert în domeniul sancțiunilor și al securității economice, a explicat pentru „Adevărul” de ce sancțiunile nu au reușit până acum să oprească exporturile rusești, cum funcționează rețelele care permit evitarea restricțiilor și cât de dificil este pentru Uniunea Europeană să le controleze.

Sancțiunile afectează economia Rusiei chiar dacă exporturile continuă

Efectele sancțiunilor occidentale trebuie analizate cumulativ, nu prin rezultatele unei singure măsuri. Rusia a reușit să-și reorienteze exporturile, să dezvolte circuite financiare alternative și să-și adapteze economia la condițiile impuse de război. Totuși, nu conduce la reziliență economică pe termen lung.

„Faptul că Rusia continuă să exporte petrol sau să producă armament nu înseamnă că o face cu aceeași eficiență economică și aceleași marje de profit ca înainte de război”, explică expertul.

Potrivit lui Buciumeanu, particularitatea noului pachet este că încearcă să lovească simultan în trei componente ale aceluiași sistem: capacitatea Rusiei de a genera venituri, de a transporta resursele energetice și de a încasa și utiliza banii obținuți.

Pentru a evalua eficiența sancțiunilor, trebuie urmărite nu doar evoluția PIB-ului Rusiei, ci și veniturile fiscale din energie, deficitul bugetar, costurile de finanțare, discounturile la care este vândut petrolul rusesc și capacitatea industriei militare de a se aproviziona.

„Sancțiunile au relevanță strategică chiar dacă nu produc un colaps economic imediat”, subliniază expertul.

Există însă și factori externi care pot diminua efectele restricțiilor. Potrivit raportului Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) din 16 noiembrie 2026, veniturile Rusiei din exporturile de combustibili fosili au ajuns în octombrie la 754 de milioane de euro pe zi, în creștere cu 14% față de luna precedentă, pe fondul crizei energetice din Orientul Mijlociu. Condițiile pieței internaționale au o influență majoră asupra eficienței sancțiunilor.

Cum sunt identificate navele din flota-fantomă a Rusiei

Una dintre principalele dificultăți pentru autoritățile occidentale este identificarea și monitorizarea navelor folosite de Rusia pentru a continua exporturile de petrol. Acestea își pot schimba numele, pavilionul și proprietarii oficiali, încercând să ascundă legăturile cu entitățile rusești.

„Denumirea de «flotă-fantomă» este oarecum înșelătoare. Aceste nave nu sunt invizibile, ci operează într-un sistem de opacitate juridică, comercială și operațională”, explică Buciumeanu.

Identificarea lor presupune corelarea mai multor categorii de informații: imagini satelitare optice și radar, semnale AIS (sistemul automat de identificare a navelor), registre maritime, documente de asigurare, istoricul tranzacțiilor comerciale și informații despre beneficiarii reali ai companiilor care dețin navele.

Un element important în acest proces este numărul IMO, un identificator unic și permanent atribuit fiecărei nave, format din șapte cifre. Spre deosebire de nume sau pavilion, acesta rămâne, în principiu, neschimbat pe întreaga durată de exploatare a navei.

Problema nu se limitează însă la identificarea acestor petroliere. Chiar și după ce sunt incluse pe listele de sancțiuni, unele continuă să transporte petrol.

În iulie 2026, Uniunea Europeană avea deja peste 670 de nave pe lista de sancțiuni. Cu toate acestea, în octombrie 2026, aproximativ 60% din petrolul rusesc transportat pe mare a ajuns la destinație cu ajutorul unor petroliere din flota-fantomă care fuseseră deja sancționate.

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„Există o diferență fundamentală între identificarea unei nave, sancționarea acesteia și neutralizarea capacității sale comerciale”, atrage atenția expertul.

Poate Rusia să înlocuiască petrolierele sancționate?

O navă inclusă pe lista de sancțiuni poate continua să transporte petrol, atât timp cât găsește operatori și cumpărători dispuși să lucreze cu ea. Rusia poate încerca să cumpere alte petroliere de pe piața secundară, însă procesul presupune costuri și o infrastructură care nu pot fi înlocuite peste noapte.

Achiziționarea unor nave presupune capital, echipaje, mentenanță, asigurări și acces la infrastructura portuară. Capacitatea Rusiei de a înlocui petrolierele sancționate nu este nelimitată.

Datele CREA arată că, în octombrie 2026, numai opt nave noi au intrat în circuitul transportului de petrol rusesc, față de o medie lunară de aproximativ 11 în ultimele 12 luni. Dintre acestea, doar trei aparțineau categoriei flotei-fantomă. Evoluția sugerează o încetinire a ritmului de extindere a flotei.

Bănci și criptomonede

După vânzarea resurselor energetice, Moscova trebuie să poată încasa banii. Aici intervin băncile din state terțe, sistemele alternative de plăți și platformele de criptomonede.

Comisia Europeană a inclus aproximativ 60 de bănci rusești în noile măsuri, propunând extinderea interdicțiilor de tranzacționare și eliminarea acestora din SWIFT. Pachetul vizează și rețelele de plăți și platformele cripto din Rusia și din state terțe care facilitează evitarea sancțiunilor. Totodată, Comisia a anunțat înființarea unui grup specializat pentru combaterea eludării sancțiunilor prin intermediul criptomonedelor.

„În spatele fiecărui transport de petrol există o infrastructură financiară. Rusia dispune de petrol, nave și cumpărători, dar are nevoie de mecanisme prin care să încaseze veniturile și să le transforme în resurse utilizabile”, explică Buciumeanu.

Criptomonedele complică activitatea autorităților, dar nu oferă automat anonimat utilizatorilor. Numeroase tranzacții sunt înregistrate în registre digitale publice și pot fi urmărite prin instrumente de intelligence financiar (FININT) și analiză blockchain.

Identificarea persoanei sau companiei care beneficiază în realitate de tranzacții este însă dificilă, mai ales când autoritățile încearcă să aplice restricțiile în jurisdicții care nu cooperează cu Uniunea Europeană.

Totuși, criptomonedele nu pot înlocui integral infrastructura bancară tradițională necesară unei economii de dimensiunea Rusiei. Moscova nu poate renunța complet la sistemul bancar internațional.

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Cum ar putea UE să împiedice Rusia să găsească noi metode de evitare a sancțiunilor

În opinia expertului, una dintre vulnerabilitățile actualului regim de sancțiuni este că autoritățile occidentale ajung adesea să restricționeze companii, nave sau persoane după ce acestea au început deja să faciliteze ocolirea măsurilor existente.

„Regimul sancțiunilor trebuie înțeles ca o confruntare între două sisteme care se adaptează dinamic. De fiecare dată când Uniunea Europeană introduce o restricție, Rusia încearcă să dezvolte mecanisme de compensare”, explică Buciumeanu.

O abordare bazată exclusiv pe sancționarea individuală a unor entități riscă să rămână în urma capacității de adaptare a Moscovei. Uniunea Europeană ar trebui să urmărească întregul ecosistem care permite funcționarea acestor rețele.

Acest lucru ar presupune integrarea informațiilor financiare, maritime, vamale și comerciale într-un mecanism european de avertizare timpurie, dar și o coordonare mai bună cu Statele Unite și Marea Britanie. Cooperarea cu statele terțe este, de asemenea, esențială pentru a limita posibilitățile Rusiei de a utiliza intermediari din afara spațiului european.

Măsurile trebuie însă însoțite de evaluarea efectelor asupra piețelor energetice și asupra economiilor europene.

„Miza strategică este ca timpul necesar Rusiei pentru a dezvolta o nouă metodă de eludare să devină mai mare decât timpul necesar Occidentului pentru a o identifica și contracara”, conchide expertul.