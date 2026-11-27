Ziua de 28 noiembrie reunește momente din istoria explorărilor, a științei și a marilor schimbări politice. Printre repere se numără intrarea expediției lui Magellan în Oceanul Pacific, întâlnirea din care avea să ia naștere Royal Society, proclamarea independenței Albaniei și votul pentru unirea Bucovinei cu România.

1520 – Expediția lui Magellan ajunge în Oceanul Pacific

La 28 noiembrie 1520, expediția condusă de Ferdinand Magellan a încheiat traversarea strâmtorii care îi poartă astăzi numele și a pătruns în Oceanul Pacific.

Foto: Arhiva Adevărul

Trecerea prin strâmtoare durase 38 de zile. Momentul marca încheierea unei etape a călătoriei: navigarea pasajului care avea să rămână legat de numele exploratorului.

1660 – Întâlnirea din care avea să ia naștere Royal Society

La 28 noiembrie 1660, doisprezece participanți reuniți la Gresham College au hotărât să înființeze organizația cunoscută ulterior drept Royal Society. Printre cei implicați se aflau Christopher Wren, Robert Boyle, John Wilkins și Sir Robert Moray. Întâlnirea este unul dintre reperele zilei în istoria organizării vieții științifice.

1821 – Panama se desprinde de Spania

La 28 noiembrie 1821, Panama s-a separat de Spania și s-a alăturat Columbiei Mari. Reperul istoric al acestei zile este, așadar, desprinderea de stăpânirea spaniolă, urmată de intrarea în formațiunea politică numită Gran Colombia.

Foto: Arhiva Adevărul

1912 – Albania își declară independența

La 28 noiembrie 1912, Albania și-a declarat independența față de Imperiul Otoman. Proclamarea independenței reprezintă reperul albanez al acestei date, alături de alte momente de desprindere politică și de constituire a unor state consemnate în istoria zilei.

1918 – Congresul General al Bucovinei votează unirea cu România

La 28 noiembrie 1918, Congresul General al Bucovinei, întrunit la Cernăuți, a votat în unanimitate unirea Bucovinei cu Regatul României. Lucrările s-au desfășurat în sala sinodală a Mitropoliei Ortodoxe, iar declarația de unire a fost citită de Iancu Flondor, șeful guvernului bucovinean.

Foto: Arhiva Adevărul

La congres au participat 74 de delegați ai Consiliului Național Român, 13 reprezentanți ai comunităților ucrainene, șapte ai Consiliului Național German și șase ai Consiliului Național Polonez. Hotărârea prevedea unirea necondiționată și definitivă a Bucovinei, în vechile sale hotare, cu România.

Documentul poartă data de 15/28 noiembrie 1918 și amintește legăturile istorice ale Bucovinei cu Moldova. În argumentarea hotărârii sunt invocate vechile ținuturi ale Sucevei și Cernăuților, scaunul de domnie de la Suceava și mormintele domnești de la Rădăuți, Putna și Sucevița.

1943 – Roosevelt, Churchill și Stalin se întâlnesc la Teheran

Foto: Arhiva Adevărul

La 28 noiembrie 1943, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, președintele american Franklin D. Roosevelt, premierul britanic Winston Churchill și liderul sovietic Iosif Stalin s-au întâlnit la Teheran, în Iran. Discuțiile din cadrul Conferinței de la Teheran au avut ca obiect strategia de război.