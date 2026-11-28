Mii de români sunt așteptați, de 1 Decembrie, la ceremoniile organizate la Alba Iulia, de Ziua Națională a României. Fostă capitală a Principatului Transilvaniei, Alba Iulia este locul unde a fost proclamată Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, dar și un oraș ofertant pentru turiști.

Poarta a treia a Cetății Alba Carolina, restaurată recent. Foto: Daniel Guță, ADEVĂRUL

Alba Iulia revine în centrul atenției de 1 Decembrie, Ziua Națională a României. Aici, în urmă cu 108 ani, a fost adoptată Rezoluția Marii Adunări Naționale, prin care cei 1.228 de delegați ai românilor au hotărât unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România. Peste 100.000 de oameni au participat la manifestările din 1 Decembrie 1918.

Alba Iulia este un oraș-reper al Marii Uniri, dar și unul care în ultimii ani a mizat cu succes pe turism. Orașul de la poalele Apusenilor și-a pus în valoare vestigiile unor epoci care se întind pe aproape două milenii, de la castrul roman Apulum și edificiile medievale până la spectaculoasa Cetate Alba Carolina, construită în secolul al XVIII-lea.

Programul de 1 Decembrie 2026, la Alba Iulia

Evenimentele dedicate Zilei Naționale a României încep mai devreme la Alba Iulia. Sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 19:00, în Piața Cetății va fi deschis Târgul de Crăciun și va fi aprins iluminatul festiv. Duminică, aici va concerta Narcisa Suciu, iar luni, 30 noiembrie, de la ora 18:00, pe scenă vor urca trupele Cargo, RIFF și Hara.

Tot în 30 noiembrie vor avea loc ceremonii de depunere de coroane de flori la statuile personalităților istorice și de comemorare a participanților la Marea Unire.

În 1 Decembrie, principalele manifestări vor începe la ora 11:00, cu reconstituirea istorică a Marii Adunări Naționale, pe esplanada Sălii Unirii. La ora 12:00, la Catedrala Încoronării va fi oficiată slujba de Te Deum, urmată de un spectacol de artificii de zi, iar la ora 13:00 va fi citită Rezoluția Adunării Naționale, la Monumentul Unirii.

Parada militară, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale Zilei Naționale, va începe la ora 14:00, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918. De la ora 16:00, în Piața Cetății va avea loc spectacolul folcloric „Alba unește România”, printre artiștii invitați numărându-se Nicolae Furdui-Iancu, Tudor Furdui-Iancu, Veta Biriș, Ionuț Fulea și Paula Hriscu.

Evenimentele vor continua cu retragerea cu torțe, programată la ora 19:00, pe traseul Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan – pietonala Mihai Viteazul – Monumentul Unirii, și se vor încheia cu un spectacol de artificii, de la ora 20:30, în Piața Cetății Alba Carolina.

Potrivit Primăriei Alba Iulia, accesul la toate evenimentele este gratuit, în limita locurilor disponibile, iar programul poate suferi modificări.

Poarta a III-a, restaurată înainte de 1 Decembrie

Cetatea Alba Carolina, principala atracție turistică a municipiului Alba Iulia, își va întâmpina vizitatorii de 1 Decembrie cu o înfățișare mai atractivă decât în anii trecuți. Patru dintre porțile sale monumentale au trecut printr-un amplu proces de restaurare, lucrările fiind finalizate în noiembrie 2026.

Investiția, în valoare de aproape zece milioane de lei, a fost finanțată în proporție de 90 la sută prin Timbrul Monumentelor Istorice, gestionat de Institutul Național al Patrimoniului, restul sumei fiind asigurat de municipalitate.

„Intervențiile proiectului au urmărit consolidarea, conservarea și restaurarea componentelor artistice din piatră, cu respectarea valorii istorice și a caracterului autentic al monumentelor. Lucrările contribuie la protejarea elementelor decorative și la transmiterea patrimoniului către generațiile viitoare”, informa Primăria Municipiului Alba Iulia, în 9 noiembrie 2026.

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Cea mai spectaculoasă dintre porțile cetății, Poarta a III-a, a fost construită în perioada 1715–1728, sub forma unui dublu arc de triumf, fiind împodobită cu numeroase sculpturi și basoreliefuri baroce. În partea superioară se află statuia ecvestră a împăratului Carol al VI-lea, în timpul căruia a fost ridicată fortificația.

„Împăratul apare triumfător, demn, dominant, iar calul său, redat într-o atitudine de înverșunare războinică, trece peste militari turci”, se arată în prezentarea monumentului, realizată de municipalitate prin proiectul Alba Iulia QR.

Alte basoreliefuri îl înfățișează pe prințul Eugeniu de Savoia, unul dintre cei mai importanți comandanți militari ai Imperiului Habsburgic, primind de la împărat spada și crucea pentru a porni la război împotriva turcilor. Fațada estică este dominată de acvila bicefală, simbol al Austriei imperiale, care poartă pe piept stema Transilvaniei.

„Cele patru statui din partea superioară reprezintă tot atâtea virtuți clasice: Cumpătarea, Înţelepciunea, Dreptatea şi Curajul”, se mai arată în prezentarea decorațiunilor de pe fațada vestică.

Monumentul mai este cunoscut și sub numele de „Poarta lui Horea”. Potrivit tradiției populare, într-o mică încăpere de piatră, aflată la baza statuii împăratului, ar fi fost întemnițat Horea, unul dintre conducătorii Răscoalei din 1784, înaintea execuției sale.

Cetatea Alba Carolina a strâns marile atracții ale orașului

Ridicată în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, pe locul anticului Apulum și al cetății medievale a Bălgradului, Cetatea Alba Carolina impresionează prin arhitectura sa militară, caracteristică stilului Vauban. Corpul principal al fortificației are forma unui heptagon neregulat, iar cele șapte bastioane îi dau înfățișarea unei stele.

Începând din anii 2000, peste 50 de milioane de euro, atrași din fonduri europene, au fost investiți pentru a reda strălucirea ansamblului istoric, afectat de degradare în perioada comunistă și în anii ’90. Vechile șanțuri de apărare au fost transformate în zone de promenadă și agrement, iar porțile monumentale și numeroase clădiri istorice au fost restaurate.

În interiorul cetății s-au păstrat numeroase vestigii care amintesc de importanța orașului Apulum, unul dintre cele mai mari centre urbane ale Daciei romane, unde a fost cantonată Legiunea a XIII-a Gemina.

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Printre cele mai vizitate monumente se numără Catedrala Încoronării, unde, în 15 octombrie 1922, au fost încoronați regele Ferdinand și regina Maria. În imediata sa vecinătate se află Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Mihail”, veche de peste opt secole, unde se găsește mormântul lui Ioan de Hunedoara.

1/21 Alba Iulia Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (4) jpg Foto: Daniel Guță, ADEVĂRUL

Sala Unirii, amenajată în incinta fostei Case a Armatei, construită între anii 1898 și 1900, este unul dintre locurile emblematice ale istoriei românilor. Aici s-au întrunit, la 1 Decembrie 1918, cei 1.228 de delegați care au votat Marea Unire.

Față în față cu Sala Unirii se află Muzeul Național al Unirii, care adăpostește colecții valoroase de arheologie, istorie și artă, însumând peste 200.000 de obiecte de patrimoniu și 70.000 de volume.

Palatul Principilor Transilvaniei, vestigiile castrului roman, statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul și obeliscul dedicat conducătorilor Răscoalei din 1784 completează lista atracțiilor istorice ale cetății.

Numeroasele terase, spațiile verzi, aleile de promenadă amenajate în vechile șanțuri de apărare și evenimentele culturale organizate de-a lungul anului au transformat vechea fortificație militară într-una dintre cele mai atractive destinații turistice din centrul României.