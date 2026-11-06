 Cum să-ți menții creierul tânăr. Ce legătură au orele la care mănânci cu sănătatea | adevarul.ro
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Cum să-ți menții creierul tânăr. Ce legătură au orele la care mănânci cu sănătatea

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Orele la care mâncăm ar putea avea un efect neașteptat asupra creierului. Un studiu recent a arătat că, după o lună în care au mâncat doar opt ore pe zi, participanții au slăbit, au avut rezultate mai bune la unele teste de memorie, iar creierul lor părea cu aproximativ nouă luni mai tânăr la analizele RMN. Elena Coșbuc-Ionescu, terapeut nutrițional și specialist în wellness, explică pentru „Adevărul” ce înseamnă această descoperire și de ce postul intermitent nu este potrivit pentru toată lumea.

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Cum să-ți menții creierul tânăr? Foto: Shutterstock

Cercetătorii au urmărit 23 de bărbați, cu vârste cuprinse între 25 și 55 de ani, care aveau sindrom metabolic, adică mai multe probleme de sănătate ce cresc riscul de diabet și boli cardiovasculare. Timp de patru săptămâni, participanții au mâncat numai între orele 8:00 și 16:00, fără să consume alimente în restul zilei. La final, bărbații slăbiseră, aveau rezultate mai bune la anumite teste de memorie și prezentau schimbări favorabile în felul în care organismul reglează zahărul și grăsimile din sânge.

Cea mai interesantă descoperire a venit însă din analiza imaginilor RMN. Cercetătorii au folosit un program care estimează vârsta creierului după aspectul acestuia. După o lună, diferența dintre vârsta estimată a creierului și vârsta reală a participanților se redusese, în medie, cu aproximativ nouă luni.

De ce ar putea conta ora la care luăm masa

„Din perspectiva nutriției, studiul susține interesul pentru regularitatea meselor și pentru sincronizarea alimentației cu ritmul circadian, dar nu justifică recomandarea universală a unui post de 16 ore”, explică pentru „Adevărul” Elena Coșbuc-Ionescu.

Organismul nostru funcționează după un ceas biologic, care influențează somnul, digestia și felul în care folosim energia din alimente. De aceea, mesele luate la ore regulate și evitarea cinelor foarte târzii ar putea avea avantaje pentru sănătate, spune ea.

„Pentru multe persoane, un program alimentar previzibil, mese echilibrate și evitarea meselor abundente foarte târziu seara pot fi pași rezonabili. Beneficiile depind însă de contextul individual, de calitatea alimentației, somnului, activitate fizică și starea metabolică”, adaugă specialista.

Cine nu ar trebui să țină post intermitent

„Postul intermitent nu este potrivit pentru toată lumea. Este contraindicat sau necesită evaluare medicală în situații precum: sarcina și alăptarea, tulburări de comportament alimentar, subponderalitate, gastrită sau ulcer, rezistență la insulină sau diabet, ori la cei care folosesc medicamente ce pot provoca hipoglicemie”, avertizează Elena Coșbuc-Ionescu.

Persoanele cu astfel de probleme ar trebui să discute cu medicul înainte de a renunța la mese pentru perioade lungi. Nici copiii și adolescenții nu ar trebui să urmeze asemenea restricții fără recomandare medicală.

Ce să mâncăm pentru sănătatea creierului

„Sănătatea creierului se construiește printr-un cumul de obiceiuri sustenabile și, foarte important, adaptate nevoii fiecărei persoane. Momentul meselor este important și este evident că mâncatul seara târziu este nociv, dar dovezile actuale nu ne permit să prezentăm postul de 16 ore drept o metodă dovedită de întinerire cerebrală”, subliniază specialista.

Dincolo de orele la care luăm masa, contează și ce mâncăm. Pentru sănătatea creierului, Elena Coșbuc-Ionescu recomandă includerea în alimentație a fructelor de pădure, a verdețurilor, a peștelui gras și a nucilor. „Studiile sugerează pentru acestea posibile beneficii asupra memoriei și unor funcții cognitive, însă rezultatele nu sunt uniforme și aceste alimente fac parte oricum din recomandările pentru stil de viață sănătos”, conchide aceasta.

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