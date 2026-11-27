Concursul pentru ocuparea funcției de manager al Teatrului Evreiesc de Stat va fi reluat, după ce Primăria Municipiului București (PMB) a admis contestațiile depuse în cadrul procedurii. Decizia a stârnit reacții, iar jurnalista Dana Fodor Mateescu a criticat public hotărârea, întrebându-l pe primarul general Ciprian Ciucu dacă aceasta este corectă.

Actrița Natalie Ester. Foto: Facebook

Jurnalista Dana Fodor Mateescu și-a exprimat pe Facebook regretul față de anularea concursului și a vorbit despre actrița Natalie Ester, despre care a spus că o apreciază pentru talentul și energia sa.

Dana Fodor Mateescu a salutat numirea lui Natalie Ester în funcția de director al instituției, dar la scurt timp a criticat decizia PMB de a relua concursul.

Natalie Ester obținuse nota 8,61, potrivit surselor Cultura la dubă

Potrivit informațiilor publicate de Cultura la dubă, Natalie Ester ar fi obținut cea mai mare notă în urma celor două probe ale concursului, respectiv 8,61. Contracandidatul său, Andrei Munteanu, managerul interimar al teatrului, ar fi primit nota 7,98. Dosarul unui al treilea candidat, Andreea Chindriș, nu ar fi fost admis.

Primăria Capitalei a anunțat că procedura va fi reluată în urma soluționării contestațiilor, însă nu a precizat public motivele concrete care au stat la baza admiterii acestora.

„În cadrul concursului de proiecte de management pentru Teatrul Evreiesc de Stat, organizat conform DPG nr. 2032/24.08.2026 și Anunțului public nr. 169392/06.10.2026, au fost parcurse toate etapele prevăzute în regulamentul de organizare și desfășurare a concursului.

În urma soluționării contestațiilor depuse în cadrul concursului, conform calendarului aprobat, comisia de soluționare a contestațiilor a stabilit admiterea contestațiilor și reluarea procedurii de concurs”, a transmis PMB pe site-ul oficial.

Dana Fodor Mateescu i-a cerut un răspuns primarului Ciprian Ciucu

Jurnalista a reacționat la anunțul Primăriei Capitalei și l-a întrebat public pe primarul general Ciprian Ciucu dacă decizia este corectă. Ea a criticat lipsa unor explicații concrete privind contestațiile admise și motivele pentru care concursul trebuie organizat din nou.

Deocamdată, PMB a comunicat doar că procedura va fi reluată, fără să ofere detalii.