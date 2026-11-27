Ninsorile au acoperit crestele Parângului, însă, pentru orașul de la poalele muntelui, decorul de iarnă nu mai anunță începerea sezonului turistic. „Capitala cărbunelui” și a Văii Jiului, Petroșaniul, își rupe legăturile rutiere cu stațiunea montană Parâng odată cu sosirea iernii.

Orașul Petroșani. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Petroșani, un municipiu cu peste 31.000 de locuitori din sudul județului Hunedoara, a fost considerat vreme îndelungată „capitala cărbunelui”, fiind înființat în centrul bazinului carbonifer al Văii Jiului. Primele mine de cărbune au fost deschise în Valea Jiului la mijlocul secolului al XIX-lea, iar din 1870, regiunea izolată de la poalele munților Parâng, Vâlcan și Retezat a fost legată de restul Transilvaniei prin spectaculoasa cale ferată Simeria – Petroșani.

Tot în secolul al XIX-lea a fost construit și drumul prin Defileul Jiului, care conecta regiunea minieră cu Oltenia și sudul României.

În 1948 a fost finalizată calea ferată prin Defileul Jiului, între Petroșani și Bumbești-Jiu, o rută strategică a României, construită într-una dintre cele mai dificile zone de relief ale țării. Petroșaniul, cel mai mare dintre cele șase orașe ale Văii Jiului (Petrila, Petroșani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani), a rămas și cel mai bine poziționat dintre acestea, fiind singurul traversat atât de calea ferată, cât și de DN 66.

În anii ’90, avea peste 50.000 de locuitori, o treime din populația regiunii urbane a Văii Jiului locuind aici. Vechile colonii din lunca Jiului și cartierele de blocuri înșirate pe mai mulți kilometri la poalele Parângului, despărțite de zona industrială prin centura orașului (DN 66), calea ferată și râul Jiul de Est, arată cât de mult se dezvoltase în anii de expansiune ai industriei cărbunelui.

Oaspeții Petroșaniului îl regăsesc mai liniștit și mai puțin aglomerat ca în perioada anilor ’90, când cele 11 exploatări miniere din Valea Jiului adunau peste 40.000 de salariați. Acum, cele patru mine din regiune (Livezeni din Petroșani, Lonea, Vulcan și Lupeni) abia mai numără 2.000 de salariați, cifră în continuă scădere până la închiderea definitivă a acestora, estimată în jurul anului 2032.

Odată cu declinul mineritului, comunitățile din Valea Jiului s-au reorientat treptat spre turism. Regiunea montană este ofertantă în atracții turistice, fiind locul de pornire al călătoriilor spre Munții Parâng (cei mai înalți ai României alături de Făgăraș și Retezat), spre Parcul Național Retezat și Munții Vâlcan, unde stațiunea Straja a devenit tot mai populară în ultimii ani.

Legătura dintre Petroșani și Parâng, aproape ruptă iarna

De la Petroșani, singurul oraș din Valea Jiului unde opresc trenurile de călători, excursioniștii sunt invitați să viziteze stațiunea Parâng, aflată la 10 - 12 kilometri. Chiar dacă zăpezile s-au așternut deja pe culmi, turiștii mai au de așteptat pregătirea stațiunii pentru iarnă.

„Probabil că după 15 decembrie va fi deschis sezonul turistic în Parâng”, afirmă primarul Petroșaniului, Tiberiu Iacob-Ridzi.

Ca în fiecare an, tocmai în așteptarea sezonului de schi, legătura rutieră cu stațiunea montană este întreruptă. Între 15 noiembrie 2026 și 31 martie 2027, ultimii 5,5 kilometri ai DJ 709F, între Cabana Rusu și zona alpină a Parângului, sunt închiși circulației rutiere.

Șoseaua montană a fost modernizată între 2018 și 2023, în urma unor investiții de peste 20 de milioane de lei, din fonduri guvernamentale și județene. Pe traseul ei au fost construite ziduri de sprijin și două tuneluri care subtraversează pârtiile de schi. Ultimul sector al drumului, care urcă la peste 1.700 de metri altitudine, are pante de până la 27 la sută.

„Închiderea temporară a circulației rutiere pe unele sectoare de drumuri județene, pe perioada iernii, se impune deoarece ele devin aproape impracticabile, odată cu căderile abundente de zăpadă și există riscul producerii unor avalanșe de zăpadă de pe versanții muntoși, astfel încât traficul rutier nu se poate desfășura fluent și în condiții de siguranță a circulației”, arăta Consiliul Județean Hunedoara, care a instituit restricții de circulație în timpul iernii pe 27 de drumuri județene.

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Accesul în stațiune depinde în special de cele două telescaune, inaugurate în 1973 și 2014. Cel mai vechi, care împlinește în decembrie 53 de ani, a întâmpinat numeroase probleme tehnice în ultimii ani. În iulie 2024, doi muncitori au fost răniți grav în timpul unei revizii a instalației, iar în toamna aceluiași an, din cauza închiderii șoselei și a opririi telescaunelor, unii turiști au fost nevoiți să urce câțiva kilometri pe jos până la cabanele din stațiune.

140 de ani de turism în Parâng

Stațiunea montană Parâng se numără printre cele mai vechi zone de agrement din România, prima sa cabană turistică fiind construită în 1887, la Gura Plaiului, de Asociația Carpatină Transilvană (SKV), a cărei secție din Valea Jiului fusese înființată cu doi ani mai devreme.

1/16 Petrosani Foto Daniel Guță ADEVĂRUL jpg Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

La sfârșitul secolului al XIX-lea, Petroșaniul devenise deja un punct de plecare pentru numeroși excursioniști atrași de frumusețea munților care înconjurau regiunea minieră. În 1898, revista maghiară Turisták Lapja publica un amplu reportaj, însoțit de șase ilustrații, despre călătoria făcută de Lajos Petrik în Munții Parâng, în vara anului 1895.

„Pentru a vizita Munții Parâng, pornim din Petroșani, în ale cărui hoteluri găsim servicii bune. Conducerea amabilă a secției Valea Jiului a Asociației Carpatine Transilvane oferă cu bunăvoință îndrumări turiștilor și se îngrijește să le pună la dispoziție ghizi de încredere. Petroșaniul este, de altfel, un loc foarte potrivit și pentru șederi mai îndelungate, de unde turistul poate întreprinde, în afara Munților Parâng, numeroase excursii mai scurte sau mai lungi, în diferite direcții”, relata Lajos Petrik.

1/14 Statiunea montana Parang. Sursa: Facebook Parang Ski & Summer Resort

Călătorii care urcau în Parâng în acei ani aveau la dispoziție poteci amenajate de asociația turistică și o cabană situată, potrivit autorului, la altitudinea de 1.686 de metri.

„Turiștii care pleacă din Petroșani pentru a vizita Munții Parâng își petrec de obicei noaptea în cabana secției Valea Jiului a SKV, situată la Gura Plaiului, sub Vârful Parâng. A doua zi străbat creasta până la Vârful Mândra, de unde se pot întoarce pe același drum la Petroșani, încă înainte de lăsarea serii”, informa revista din 1898.

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Cabana era o construcție din lemn, cu două camere, bine echipată și încălzită cu o sobă. De aici, excursioniștii puteau admira panorama așezărilor miniere din Valea Jiului.

„Spre seară, ploaia s-a oprit și, la apusul soarelui, am putut admira văile Jiului, frumos luminate, și Petroșaniul aflat sub noi. Casele sale asemănătoare, construite în șiruri ordonate, îmi apăreau asemenea unui corp de armată așezat în coloane pentru o paradă militară”, scria Lajos Petrik.

1/14 Petroșani în noiembrie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (12) jpg Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Zona de agrement s-a dezvoltat la mijlocul secolului XX, odată cu expansiunea industriei miniere din Valea Jiului. În anii ’50 a fost amenajată prima pârtie de schi din Parâng, folosită pentru competiții naționale. Lucrările au presupus defrișări și dinamitarea unor stânci, fiind realizate cu ajutorul minerilor și al localnicilor.

„Pârtia de la Parâng pornește din Vârful Parâng, coboară pe fața Slivei până la Valea Sliveiului. Începe de la 2.075 metri și ajunge la 1.350 metri, având deci o diferență de nivel de peste 700 de metri și o lungime de aproximativ 3.000 de metri. Pârtia are toate caracteristicile unor trasee moderne pentru coborâre, slalom special și slalom uriaș: căderi abrupte, viraje dificile, contrapante, hopuri multe și accentuate, care vor pune concurenților multe probleme. Va trebui să treacă ceva timp până când schiorii noștri vor parcurge traseul în plină viteză”, informa Sportul Popular în 1957.

Tot atunci a fost construit și primul teleschi din stațiune, care pornea de la cota de 1.430 de metri și ajungea la 1.780 de metri, având o lungime de peste 900 de metri.

La începutul anilor ’70 a fost construit un complex de cazare destinat sportivilor și studenților de la Institutul de Educație Fizică și Sport (IEFS), iar în decembrie 1973 a fost dat în folosință primul telescaun din stațiune, funcțional și în prezent. În jurul complexului aflat la circa 1.700 de metri altitudine, stațiunea s-a extins mai ales după 1990, ajungând să numere peste 100 de cabane și pensiuni.