Surparea recentă a unei porțiuni din Autostrada Sebeș – Turda (A10) se adaugă unui șir lung de probleme cauzate de instabilitatea terenului. Deși are doar 70 de kilometri, autostrada de la poalele Munților Apuseni s-a dovedit esențială pentru rețeaua rutieră a României, dar și una dintre cele mai „fragile” autostrăzi din țară.

Lucrări pe Autostrada Apuseni. Foto: Daniel Guță, ADEVĂRUL

Deschisă integral circulației în noiembrie 2021, Autostrada Sebeș – Turda (A10) se află din nou în șantier, după ce, în vara acestui an, o porțiune din carosabil s-a surpat în apropiere de Turda. Numită și Autostrada Apuseni, șoseaua de mare viteză, cu o lungime de 70 de kilometri, traversează regiunea colinară de la poalele estice ale Munților Apuseni, legând municipiile Sebeș, Alba Iulia, Aiud și Turda. În cei cinci ani de la inaugurare, autostrada a fost afectată în repetate rânduri de alunecări de teren, care au impus restricții de circulație și lucrări ample de consolidare.

Autostrada A10 a fost proiectată ca o legătură între Autostrada A1 (Nădlac – Sibiu – Pitești – București) și Autostrada Transilvania (A3), devenind una dintre principalele căi de comunicație din vestul și centrul României. Importanța ei a crescut și în contextul abandonării planului inițial de construire a tronsonului Brașov – Târgu Mureș al Autostrăzii Transilvania.

În anii 2000, autoritățile române aveau în vedere amenajarea unui drum expres între Sebeș și Turda. În 2013, odată cu perspectiva obținerii finanțării europene nerambursabile, proiectul a fost transformat într-unul de autostradă.

Contractele pentru construcția celor patru loturi au fost semnate în 2014, iar lucrările ar fi trebuit să fie încheiate în 2016. Primii 29 de kilometri ai Autostrăzii Apuseni, între Aiud și Turda, au fost inaugurați însă abia în 30 iulie 2018. În decembrie 2020 a fost deschisă cea mai mare parte a tronsonului Sebeș – Alba Iulia, iar în 30 noiembrie 2021 a fost inaugurată și secțiunea dintre Alba Iulia și Aiud, care a permis circulația pe întreaga autostradă, dar cu unele restricții.

Proiectul a prevăzut realizarea a șapte noduri rutiere și a 66 de poduri, pasaje și viaducte, însă dificultățile întâmpinate de constructori au făcut ca unele lucrări să continue și după inaugurare.

Cele două noduri spectaculoase ale Autostrăzii Apuseni

La capetele sale, Autostrada Apuseni are două dintre cele mai complexe noduri de autostrăzi construite în România, în vecinătatea municipiilor Sebeș și Turda.

Nodul rutier Sebeș asigură conexiunea dintre autostrăzile A1 și A10, permițând deplasarea șoferilor dinspre Sibiu și Deva în direcția Alba Iulia, Turda și Cluj-Napoca, fără a mai tranzita municipiul Sebeș. Deschis integral în iulie 2021, nodul rutier are șase bretele de circulație, trei mari pasaje peste Autostrada A1, două pasaje peste calea ferată și un pasaj peste râul Sebeș și DN1, în zona Lancrăm.

La celălalt capăt al Autostrăzii Apuseni, la aproximativ cinci kilometri de centrul municipiului Turda, a fost construit un alt nod rutier spectaculos, în apropiere de localitatea Mihai Viteazu și de Cheile Turzii.

Triunghiul de autostrăzi de la Turda asigură legătura dintre Autostrada A10, Autostrada Transilvania, pe direcțiile Cluj-Napoca și Târgu Mureș, și Drumul Național 1. Construcția sa a fost realizată în etape, odată cu inaugurarea primelor tronsoane ale Autostrăzii Transilvania, începând din 2009, și a fost completată în 2018, odată cu deschiderea primelor sectoare ale Autostrăzii Apuseni.

Autostrada surpată în apropiere de Turda

Una dintre cele mai grave alunecări de teren de pe Autostrada Apuseni s-a produs la începutul lunii iulie 2026, în zona kilometrului 66, la câțiva kilometri de municipiul Turda. O întreagă bandă de circulație a fost distrusă, fisurile s-au extins către cea de-a doua bandă, iar o porțiune a taluzului a alunecat, antrenând parapetele metalice de protecție.

1/7 Surparea pe Autostrada Sebeș Turda Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (7) jpg Foto: Daniel Guță, ADEVĂRUL

Sectorul de autostradă, construit de compania austriacă PORR și inaugurat în 2018, mai fusese afectat de degradări în 2023, 2024 și la începutul anului 2026.

Surparea a determinat autoritățile să închidă temporar circulația pe sensul Sebeș – Turda, între nodurile rutiere Unirea și Turda, pe o distanță de peste 17 kilometri. Măsura a stârnit controverse, reprezentanții Asociației Pro Infrastructură solicitând mutarea temporară a traficului pe cealaltă cale a autostrăzii, pe o distanță de aproximativ 2,5 kilometri, în locul devierii șoferilor pe DN1.

Alunecare de teren pe Autostrada A10, în zona nodului rutier Alba Iulia Nord. Traficul a fost restricționat VIDEO

„Da, surparea este una care trebuie luată în serios: probabil e necesară o expertiză care să arate cauzele, să găsească soluțiile de remediere și să spună cât costă reparația. Lucrările de remediere vor fi complexe, scumpe și de durată. Va fi nevoie de licitație și proiectare în detaliu. Plus execuția efectivă. Din experiența noastră în monitorizare, cel mai probabil vorbim de multe luni de zile sau chiar ani”, arătau reprezentanții Asociației Pro Infrastructură, în iulie 2026.

Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, explica însă că mutarea traficului pe sensul opus al autostrăzii ar putea agrava fenomenul de instabilitate a terenului.

„Soluţia europeană invocată – circulaţia bidirecţională pe Calea 2 – a fost analizată de specialiştii CNAIR şi respinsă din motive de siguranţă: Calea 1 şi Calea 2 sunt fundate pe aceeaşi formaţiune geologică şi, pe sectoare, pe acelaşi corp de rambleu. A muta tot traficul, inclusiv cel greu, la câţiva metri de o cedare activă, cu accelerări şi frânări repetate în rampă, poate accelera prăbuşirea – sub trafic. Adică exact ceea ce încercăm să prevenim”, arăta Cristian Pistol.

Autostrada Apuseni, din nou în șantier

Din 28 octombrie 2026, circulația pe sensul Sebeș – Turda, între nodurile rutiere Unirea și Turda, a fost închisă pentru efectuarea lucrărilor de consolidare. Pe sensul opus al autostrăzii se circulă în condiții normale. La începutul lunii noiembrie, constructorii au început lucrările de remediere a degradărilor de pe sectorul cuprins între kilometrii 66+300 și 66+500.

În aceste zile, în zona afectată de alunecarea de teren sunt mobilizate mai multe utilaje de foraj, excavatoare, macarale și autobetoniere. O parte din terasamentul autostrăzii, de pe sensul Sebeș – Turda, a fost excavată, iar constructorii au amenajat platforme de lucru în trepte, la baza taluzului și în apropierea carosabilului. Lucrările de foraj pentru realizarea structurilor de consolidare au loc la mai multe niveluri ale terasamentului. În imediata vecinătate a șantierului, traficul rutier continuă pe sensul Turda – Sebeș al A10, în timp ce Drumul Național 1, care urmează un traseu aproape paralel cu autostrada, a redevenit ruta ocolitoare pentru șoferii care se îndreaptă spre Turda.

Soluția tehnică stabilită pentru remedierea degradărilor presupune consolidarea în adâncime a terenului pe care a fost construită autostrada, înainte de refacerea carosabilului.

„Pe sectorul afectat de degradări ale corpului autostrăzii, se lucrează la execuția piloților forați de la baza rambleului. De asemenea, terasamentul din platforma autostrăzii va fi consolidat prin intermediul micropiloților injectați și armați. În următoarea etapă, va fi refăcută structura rutieră și sistemul de drenare, colectare și evacuare al apelor pluviale. Lucrările de remediere sunt executate și suportate integral de constructor (PORR), fără costuri de la bugetul de stat”, informau reprezentanții CNAIR, în 20 noiembrie 2026, pe pagina de Facebook a instituției.

Durata estimată a lucrărilor este de trei luni, însă aceasta depinde și de condițiile meteorologice, astfel că restricțiile de circulație ar putea fi menținute și în primele luni ale anului 2027.

Val de alunecări de teren de pe Autostrada Apuseni

Problemele cauzate de instabilitatea terenului au afectat Autostrada Apuseni încă din timpul construcției sale. Printre cele mai dificile zone s-au numărat cea a Pârâului Iovului, din apropiere de Alba Iulia, și Dealul Oiejdea, traversat de tronsonul Alba Iulia – Aiud.

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La Oiejdea, lucrările de consolidare a versantului au continuat aproape un an după inaugurarea autostrăzii. Constructorii au realizat foraje și au montat aparate speciale, numite înclinometre, pentru monitorizarea deplasărilor terenului. Abia în noiembrie 2022 au fost ridicate restricțiile de circulație din zona respectivă.

La sfârșitul anului 2022, o altă alunecare de teren a afectat corpul autostrăzii în zona nodului rutier Alba Iulia Nord. Fisurile apărute inițial pe banda de urgență s-au extins, iar în februarie 2023 o porțiune a carosabilului s-a rupt, deplasând parapetele metalice și gardurile de protecție.

Circulația în zona afectată a fost întreruptă timp de peste trei luni. În mai 2023, chiar înaintea redeschiderii traficului, au fost descoperite noi fisuri în apropierea sectorului reparat. În iunie, la puțin peste o lună de la reluarea circulației, asfaltul a crăpat din nou, iar în iulie un alt versant din vecinătatea autostrăzii a început să alunece.

Tot în mai 2023 au fost semnalate fisuri în asfalt la kilometrul 66+400, în aceeași zonă din apropierea municipiului Turda unde, trei ani mai târziu, avea să se producă una dintre cele mai grave surpări de pe Autostrada Apuseni.

În iulie 2026, Ionuț Ciurea, președintele Asociației Pro Infrastructură, atrăgea atenția asupra particularităților geologice ale Transilvaniei, care creează dificultăți constructorilor de autostrăzi. Acesta preciza însă că stabilirea responsabilității pentru degradările apărute necesită expertize tehnice amănunțite.

Problemele întâmpinate la construcția Autostrăzii Apuseni s-au repetat și pe șantierul Autostrăzii Transilvania, în zonele Nădășelu (video) și Topa Mică, din județul Cluj. Acolo, însă, autoritățile au optat pentru abandonarea porțiunilor de traseu afectate de alunecările masive de teren și construirea a două viaducte, cu o lungime însumată de peste trei kilometri, printr-o investiție de aproape un miliard de lei.