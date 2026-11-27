Românii au la dispoziție un nou instrument prin care pot economisi pentru perioada pensionării. Pensia Paneuropeană Personală, cunoscută sub denumirea de PEPP sau Pensia Europeană, a intrat pe piața locală și le permite persoanelor interesate să investească bani în fiecare lună, cu posibilitatea de a beneficia de facilități fiscale și de a continua economisirea dacă se mută în altă țară din Uniunea Europeană.

Românii pot economisi într-un nou sistem european de pensii private Foto: arhivă

Produsul completează sistemul actual de pensii și poate fi folosit în paralel cu Pilonul II și Pilonul III. Contribuțiile sunt voluntare și sunt plătite, în principal, din veniturile proprii. Angajatorul poate contribui dacă acceptă să ofere acest beneficiu, dar nu este obligat să facă acest lucru.

Primul furnizor care a lansat un astfel de produs pe piața din România este compania Finax. Oferta disponibilă permite deschiderea unui cont online și investiția în fonduri tranzacționate la bursă, care urmăresc evoluția unor indici internaționali.

Cine poate deschide un cont de pensie europeană

PEPP este destinat persoanelor fizice care vor să economisească pentru pensionare. Regulamentul european permite accesul persoanelor care locuiesc într-un stat din Spațiul Economic European, indiferent de cetățenie, cu respectarea condițiilor furnizorului.

În România, înscrierea se poate face online. Persoana interesată completează datele solicitate, își verifică identitatea și răspunde la întrebări despre situația financiară și disponibilitatea de a-și asuma riscuri prin investiții.

Înainte de semnarea contractului, furnizorul trebuie să pună la dispoziție un document cu informațiile esențiale despre produs. Acesta prezintă costurile, riscurile, perioada recomandată de economisire și scenariile posibile privind evoluția banilor.

Este important ca viitorul participant să citească aceste informații înainte de a deschide contul. Produsele PEPP pot avea condiții diferite, în funcție de furnizor și de strategia de investiții aleasă.

Cât trebuie să economisească un participant

În oferta disponibilă în România, contribuția minimă este de 10 euro pe lună sau echivalentul în lei, potrivit condițiilor produsului.

Sumele sunt investite, iar valoarea contului se modifică în funcție de evoluția piețelor financiare. Participantul nu primește o dobândă fixă, ca în cazul unui depozit bancar, iar valoarea economiilor poate crește sau scădea.

Contribuțiile sunt voluntare. În cazul ofertei disponibile în România, plata poate fi suspendată și reluată ulterior, fără ca participantul să fie obligat să depună aceeași sumă în fiecare lună pe toată durata contractului.

Banii pot fi investiți în fonduri care urmăresc evoluția unor indici bursieri și care includ acțiuni și obligațiuni. Structura portofoliului se poate modifica în funcție de vârsta participantului, astfel încât expunerea la investiții mai riscante să fie redusă pe măsură ce acesta se apropie de pensionare.

Această ajustare nu garantează însă recuperarea integrală a banilor. Investițiile sunt influențate de evoluția piețelor, iar pierderile sunt posibile.

Ce facilități fiscale oferă pensia europeană

Contribuțiile individuale la PEPP beneficiază de o deducere fiscală de până la 400 de euro pe an, în limita și în condițiile prevăzute de Codul fiscal.

Pentru salariați, contribuțiile suportate de angajat pot fi deduse din baza de calcul a impozitului pe venitul din salarii, în limita echivalentului în lei a 400 de euro anual. Facilitatea se aplică la locul unde persoana are funcția de bază, pe baza documentelor justificative.

Deducerea nu înseamnă că statul depune 400 de euro în contul de pensie sau că participantul primește înapoi întreaga sumă. Ea reduce venitul asupra căruia se calculează impozitul.

De exemplu, pentru contribuții eligibile de 400 de euro într-un an, economia de impozit poate ajunge la 40 de euro, dacă se aplică o cotă de impozitare de 10%.

Plafonul pentru PEPP este separat de cel de 400 de euro aplicabil contribuțiilor individuale la Pilonul III. Prin urmare, o persoană poate beneficia de ambele facilități, dacă îndeplinește condițiile legale.

Și persoanele care obțin venituri din activități independente pot beneficia de deducerea contribuțiilor, în limita anuală prevăzută de Codul fiscal și cu respectarea regulilor aplicabile categoriei lor de venituri.

În cazul contribuțiilor plătite de angajator, situația fiscală este diferită. Acestea nu beneficiază în prezent de aceeași facilitate de neimpozitare prevăzută pentru anumite contribuții la pensiile facultative.

Ce comisioane plătește titularul contului

Costurile diferă în funcție de produs și de furnizor. Pentru oferta disponibilă în România, costul anual comunicat este de 0,90% din valoarea economiilor pentru varianta de bază și de 0,92% pentru strategia alternativă.

Regulamentul european stabilește că taxele și comisioanele pentru varianta de bază a PEPP nu pot depăși 1% anual din capitalul acumulat, potrivit regulilor de calcul prevăzute de legislație.

Românii vor beneficia mai uşor de asigurări sociale, inclusiv pensia la limită de vârstă: Platforma informatică paneuropeană este funcţională

Comisioanele reduc suma care rămâne investită. De aceea, înainte de semnarea contractului, participanții trebuie să verifice costul total, inclusiv cheltuielile fondurilor în care sunt plasați banii.

Când pot fi retrași banii din pensia europeană

PEPP este destinat economisirii pentru pensionare. Banii nu pot fi retrași în orice moment, în aceleași condiții ca dintr-un cont bancar sau dintr-un cont obișnuit de investiții.

În România, plata economiilor se face potrivit condițiilor prevăzute de lege și de contract. Faza de plată poate începe la împlinirea vârstei standard de pensionare sau în cazul acordării unei pensii de invaliditate, în condițiile legale.

Regulamentul european permite mai multe modalități de încasare: plata întregii sume, retrageri periodice, plata unei rente sau combinarea acestor variante. Nu toate formele sunt însă disponibile în oferta fiecărui furnizor.

Prin urmare, înainte de deschiderea contului, persoana interesată trebuie să verifice în contract când poate solicita plata și în ce forme poate încasa economiile.

Ce se întâmplă cu banii dacă titularul moare

În cazul decesului participantului, economiile acumulate nu dispar. Sumele intră în patrimoniul succesoral și pot fi preluate de moștenitori potrivit regulilor aplicabile.

Pentru a solicita plata, moștenitorii trebuie să prezinte documentele care dovedesc calitatea lor și să urmeze procedura stabilită de furnizor. Condițiile concrete trebuie verificate în contractul produsului.

Ce se întâmplă dacă titularul se mută în altă țară europeană

Unul dintre avantajele PEPP este că permite continuarea economisirii atunci când participantul își schimbă țara de reședință în interiorul Uniunii Europene.

Sistemul funcționează prin subconturi naționale. Dacă persoana se mută din România într-un alt stat membru, poate solicita deschiderea unui subcont aferent noii țări, dacă furnizorul oferă această posibilitate.

Dacă furnizorul nu are un subcont disponibil în statul respectiv, participantul poate continua să contribuie în ultimul subcont deschis sau poate solicita transferul către un alt furnizor.

Mutarea în străinătate nu înseamnă însă că facilitățile fiscale din România se aplică automat în noua țară. Impozitarea depinde de legislația statului în care persoana devine rezident fiscal.

Regulamentul european permite și schimbarea furnizorului. În condițiile prevăzute de legislație, transferul poate fi solicitat după cel puțin cinci ani de la încheierea contractului sau de la ultimul transfer. Furnizorul poate permite această operațiune și mai devreme.

Pensia europeană și Pilonul III

PEPP și Pilonul III sunt două forme de economisire voluntară pentru pensionare, dar funcționează după reguli diferite.

Pilonul III este reglementat de legislația românească și este administrat prin fonduri de pensii facultative. PEPP are la bază un regulament european și poate fi oferit în mai multe state membre.

Românii vor beneficia de o nouă formă de pensie. Cum vor funcţiona pensiile paneuropene

Diferența importantă pentru persoanele care lucrează sau se stabilesc în străinătate este posibilitatea de a continua economisirea prin același produs, folosind subconturile naționale, dacă furnizorul le pune la dispoziție.

Cele două produse pot fi utilizate în paralel. În plus, plafonul fiscal pentru contribuțiile individuale la PEPP este distinct de cel aplicabil Pilonului III.

Ce trebuie verificat înainte de deschiderea contului

Înainte de a semna contractul, persoana interesată trebuie să verifice dacă furnizorul și produsul sunt înregistrate în registrul european administrat de Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA).

De asemenea, trebuie citite documentele care prezintă costurile, riscurile și condițiile de plată. Printre informațiile care trebuie verificate se numără:

suma minimă care poate fi depusă și frecvența contribuțiilor;

posibilitatea suspendării și reluării plăților;

strategia de investiții și riscul asociat;

toate comisioanele și costurile anuale;

vârsta și condițiile de la care pot fi încasați banii;

modalitățile de plată disponibile la pensionare;

procedura aplicabilă în cazul decesului titularului;

condițiile de transfer către alt furnizor;

documentele necesare pentru aplicarea deducerii fiscale.

PEPP este reglementat prin Regulamentul UE 2019/1238, iar în România cadrul de aplicare este stabilit prin Legea nr. 65/2023 și prevederile fiscale în vigoare.