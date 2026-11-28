Tot mai puține locuri de muncă disponibile și tot mai multe CV-uri trimise de candidați. Piața muncii din România traversează o perioadă dificilă, iar unii români povestesc că își caută de lucru luni întregi, fără să primească măcar un răspuns din partea angajatorilor. În trimestrul al treilea din 2026, numărul posturilor vacante a scăzut cu 4.300 față de aceeași perioadă a anului trecut. Corina Neagu, consilier juridic în dreptul muncii, coach, mentor și fondator DARE (Development Advice & Resources), explică pentru „Adevărul” cât de dificil a devenit să îți schimbi locul de muncă, în ce domenii se mai fac angajări și ce se întâmplă cu salariile.

Concurența pentru locurile de muncă este în creștere Foto: Pixabay

„Știu că sunt oameni în aceeași situație cu mine, dar mi se pare ireal cum am intrat în 2023 la facultate cu gândul că sigur îmi găsesc ceva de muncă după ce termin facultatea, iar acum, după ce am terminat Informatica și sunt la master pe Resurse Umane, aplic de două luni și nu îmi găsesc nimic. Absolut nimic. Caut și în vânzări, și în secretariat, și în domeniul tehnic, și în cel uman, și nimic. Nici în vânzări, pe la mall, nu mă sună înapoi”, povestește autorul unei postări recente de pe Reddit r/RoMunca, care locuiește în Oltenia.

„Am căutat aproape un an. Număr pe degete interviurile”

În comentarii, persoane cu experiență profesională descriu situații asemănătoare.

„Eu, la rândul meu, am căutat job aproape un an, însă doar trei luni, pe vară, am stat fără job. Un an de zile am aplicat la extrem de multe joburi, fără pretenții nerealiste, și nimic. Număr pe degete interviurile dintr-un an. Și nu e de la CV sau ceva, am cunoștințe, amici fix la fel. În urmă cu trei-patru ani, dacă îmi dădeam demisia azi, în două-trei săptămâni eram angajată în altă parte. Azi aplicam, mâine mă sunau măcar doi-trei recrutori”, relatează o participantă.

Nici experiența în IT nu mai garantează găsirea rapidă a unui post. „Peste opt ani de experiență în programare, ca dezvoltator. Mi-au luat șase luni și 400 de aplicări să îmi găsesc ceva. Încearcă să devii mai bun în specializarea ta și continuă să aplici”, scrie un alt utilizator.

Datele prezentate de Corina Neagu indică 27.300 de locuri de muncă vacante în trimestrul al treilea din 2026, cu 4.300 mai puține decât în aceeași perioadă din 2025. În prima jumătate a anului, numărul joburilor noi a scăzut cu 15%, în timp ce aplicările au crescut cu 27%.

„Piața muncii nu s-a închis, dar s-a schimbat raportul de forțe. Angajatorul nu mai are motive să se grăbească, iar candidatul nu mai are pe ce să se sprijine în negociere”, declară specialista.

Absolvenții sunt respinși pentru lipsa experienței

Un absolvent de Inginerie Industrială și Robotică, care spune că este angajat în prezent la Centrala Nucleară Cernavodă, povestește că a fost nevoit să accepte un post care nu corespunde direcției profesionale pe care și-o dorește.

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„Am avut și eu o perioadă în care am căutat oportunități în domeniul meu și, sincer, nu a fost deloc simplu. Problema e că multe firme caută juniori, dar, când te uiți la cerințe, ai impresia că vor oameni cu doi-trei ani de experiență. Eu unul am ajuns să mă angajez într-un domeniu care nu e chiar direcția în care vreau să-mi construiesc cariera. Cred că e destul de frustrant să investești atâția ani în facultate și apoi să descoperi cât de greu e să găsești un loc unde să poți efectiv să aplici ce ai învățat”, susține acesta.

O altă persoană spune că a absolvit școala de asistenți medicali, dar lucrează temporar într-o fabrică, deoarece nu și-a găsit un post în domeniu.

Potrivit Corinei Neagu, șomajul în rândul tinerilor între 15 și 24 de ani a ajuns la 28,8% în primul trimestru din 2026. Dificultăți întâmpină și persoanele de peste 45 de ani, care au trimis 810.000 de aplicări în prima jumătate a anului, cu 31% mai multe decât în 2025.

Salariile, o altă problemă: „Lucrez doar ca să supraviețuiesc”

O participantă la discuție, din Timișoara, povestește că a reușit să se reangajeze, dar în condiții mult mai slabe decât cele avute anterior. „Eu sunt în Timișoara și am reușit în final să mă angajez, dar aproape pe minimul pe economie. După corporație, mi se pare o bătaie de joc. Lucrez doar ca să supraviețuiesc, fără beneficii, dar măcar e un job și îmi permite să îmi plătesc facturile. Continuă să încerci, este foarte grea situația acum!”, spune ea.

Un alt participant, stabilit la Viena, mărturisește că dificultățile nu se limitează la România: „Și la noi este piața muncii la pământ, de aceea nu mă mir că în alte țări este încă și mai rău. Nu știu când va trece, dar e tare greu. Și eu aș vrea să îmi caut altceva, dar nu pot, pentru că e prea greu de găsit ceva ca lumea.”

În România, salariul mediu net a ajuns la 5.717 lei în septembrie 2026, însă creșterea nominală nu a ținut pasul cu inflația. Potrivit cifrelor prezentate de Corina Neagu, candidații cer în medie 7.000 de lei net, iar angajatorii oferă aproximativ 5.400 de lei.

„Firmele scad rar salariul nominal. De obicei îl îngheață și lasă inflația să facă restul”, explică specialista.

Cât poate dura găsirea unui nou loc de muncă

Potrivit estimărilor Corinei Neagu, găsirea unui nou loc de muncă poate dura între trei și șase luni, iar pentru persoanele de peste 45 de ani, specialiștii cu experiență sau cei care vor să își schimbe domeniul de activitate, căutările se pot prelungi la șase-nouă luni sau chiar mai mult.

Nici trimiterea unui CV nu garantează un răspuns. Potrivit datelor prezentate de specialistă, 59% dintre candidați afirmă că, de cele mai multe ori, angajatorii nu îi contactează după ce aplică pentru un post.

„Nu demisionați înainte să aveți oferta semnată”, recomandă Corina Neagu.

Cei care vor să își schimbe locul de muncă ar trebui să afle intervalul salarial încă de la prima discuție și să negocieze nu doar salariul, ci și o revizuire salarială după șase luni, programul hibrid, beneficiile medicale sau perioada de probă, conform spuselor sale „Întrebați de intervalul salarial încă de la primul telefon. Nu e nepoliticos, e eficient”, conchide specialista.