Într-un univers virtual în care furtul mașinilor, jafurile și violența fac parte din divertisment, perspectiva de a-i cumpăra flori iubitei sau de a contribui la treburile casnice a devenit motiv de indignare pentru unii gameri. Controversa din jurul GTA VI a depășit granițele industriei jocurilor video și a deschis o dezbatere despre masculinitate, feminism și relațiile de cuplu. Dincolo de conflictul cultural se află însă și un model de afaceri: transformarea furiei publicului în bani.

GTA VI a stârnit controverse privind masculinitatea și relațiile de cuplu Foto: Facebook GTA 6

Fenomenul este cunoscut sub denumirea de rage bait și presupune provocarea deliberată a indignării publicului pentru a genera vizualizări, distribuiri, comentarii și, implicit, venituri.

„Pentru un creator de conținut care își monetizează audiența, un adversar vehement poate fi mai valoros decât un admirator pasiv. În încercarea de a discredita un influencer, putem ajunge să-i finanțăm indirect activitatea. Este unul dintre puținele modele de business în care consumatorul poate contribui la succesul comercial al unui produs tocmai prin manifestarea publică a aversiunii sale față de acesta”, explică, pentru „Adevărul”, Andrei Tarnovski, specialist în strategie de marketing.

Cum ajunge un buchet virtual de flori să genereze bani reali

Controversele din industria jocurilor video pot atrage inclusiv un public care nu consumă asemenea produse.

„Să spui că o mecanică din GTA VI este plictisitoare reprezintă o critică de produs. Să spui că aceeași mecanică reprezintă un atac la adresa masculinității transformă critica într-un conflict identitar. Din perspectivă comercială, diferența este enormă. În primul caz, audiența ta potențială este formată preponderent din oameni interesați de jocuri video. În al doilea, poți atrage oameni care nu au jucat niciodată GTA, dar care au opinii puternice despre masculinitate, feminism sau relațiile de cuplu. Schimbând natura conflictului, creatorul își extinde piața potențială”, adaugă Andrei Tarnovski.

Specialistul citează un studiu publicat în 2021 în revista științifică PNAS, bazat pe analiza a 2,73 milioane de postări politice de pe Facebook și Twitter. Mesajele despre grupul politic advers erau distribuite de aproximativ două ori mai frecvent decât cele despre propriul grup. Fiecare termen suplimentar referitor la adversari era asociat cu o creștere de 67% a raportului de șanse ca mesajul să fie distribuit.

Deși cercetarea privește discursul politic, mecanismul poate oferi o explicație și pentru transformarea unor controverse din divertisment în conflicte culturale.

„Un buchet virtual de flori, în sine, prezintă un interes mediatic destul de redus. Același buchet, prezentat drept simbol al declinului masculinității occidentale, poate deveni subiectul unei dezbateri internaționale”, mai spune el.

Bărbatul care poate jefui o bancă, dar nu poate cumpăra flori

În noul GTA, povestea celor două personaje principale, Jason și Lucia, pune un accent mai mare pe relația dintre protagoniști.

„Violența din joc face parte dintr-o fantezie de putere și control. Jucătorul poate experimenta libertatea de a face lucruri pe care în realitate nu le-ar face, fără să suporte consecințele sociale și morale în același mod. Cumpărarea florilor introduce însă o altă dimensiune: relația cu celălalt”, explică, pentru „Adevărul”, Gabriela Răileanu, psihoterapeut adlerian.

Specialista vorbește despre existența unei forme de masculinitate defensivă, în care identitatea masculină trebuie permanent demonstrată și protejată.

„Într-un asemenea sistem de valori, a face un compromis, a ține cont de nevoile partenerei sau a-ți exprima afecțiunea pot fi interpretate ca semne de slăbiciune ori de pierdere a autonomiei”, subliniază ea.

Există însă și explicații care țin strict de preferințele consumatorilor de jocuri video.

„Nu aș interpreta toate reacțiile negative ca pe o respingere a egalității sau a unor modele noi de masculinitate. Există și o explicație mult mai simplă: unii oameni se joacă tocmai pentru a scăpa de responsabilitățile cotidiene”, precizează psihoterapeutul.

Internetul pare împărțit în două. Dar câți oameni sunt, de fapt, indignați?

Andrei Tarnovski amintește că, potrivit unei cercetări realizate în 2019 de Pew Research Center, 10% dintre utilizatorii adulți americani de Twitter produceau 80% din postări.

„Un milion de vizualizări nu înseamnă un milion de oameni, cu atât mai puțin un milion de oameni care împărtășesc aceeași opinie”, punctează el.

Mai mult, creatorii de conținut pot învăța progresiv să își radicalizeze discursul în funcție de reacțiile publicului.

„Dacă un influencer descoperă că o opinie moderată îi aduce o mie de vizualizări, iar una radicală îi aduce un milion, platforma și publicul îi oferă împreună o lecție despre ce fel de conținut merită să producă în continuare. Dacă din acele vizualizări rezultă și venituri, lecția devine cu atât mai convingătoare”, explică specialistul în marketing.

De ce iubita virtuală primește ceea ce partenera reală așteaptă

Dezbaterea a adus în discuție și distribuirea responsabilităților în relațiile de cuplu.

„În cabinet întâlnesc frecvent femei care au ajuns să facă foarte mult pentru familie și copii, uneori aproape totul. Nu este vorba doar despre muncă fizică, ci și despre responsabilitatea de a observa ce trebuie făcut, de a anticipa nevoile celorlalți, de a organiza și de a menține lucrurile funcționale”, spune Gabriela Răileanu. „De aceea, când o femeie vede că partenerul ei își găsește disponibilitatea pentru o relație virtuală, dar nu și pentru cea reală, poate apărea un sentiment de nedreptate. Nu neapărat pentru că personajul virtual ar reprezenta o amenințare, ci pentru că gesturile respective îi amintesc de lucrurile pe care ea le așteaptă de mult timp”, adaugă ea.

Psihoterapeutul atrage atenția și asupra potențialului impact al acestor discursuri asupra adolescenților: „Un băiat poate ajunge să creadă că trebuie să își ascundă emoțiile pentru a fi respectat, că a face compromisuri înseamnă să pierzi sau că o femeie care exprimă nevoi și așteptări este o femeie care încearcă să controleze.”

Miliarde de dolari pentru Rockstar, milioane de vizualizări pentru influencerii indignați

Printre personalitățile din mediul online care au alimentat controversa se numără Asmongold (Zack Hoyt), unul dintre cei mai cunoscuți streameri americani, care a criticat introducerea unor activități domestice în joc, și Myron Gaines, influencer din comunitatea manosphere, care a pus schimbările din GTA VI pe seama feminismului și a corectitudinii politice.

Reacțiile au venit însă și din direcția opusă. Influencerița americană Shelby Haas a declarat că nu i-ar permite logodnicului să joace GTA VI, alimentând o dezbatere despre limitele fidelității în mediul virtual și despre conceptul de microinfidelitate.

Dincolo de aceste dispute, amploarea fenomenului comercial este considerabilă. Potrivit AFP, care citează compania de monitorizare online Visibrain, lansarea jocului a generat peste 2,6 milioane de mesaje pe rețelele sociale în numai 24 de ore.

Potrivit datelor comunicate de Take-Two Interactive și citate de Andrei Tarnovski, GTA VI a înregistrat vânzări cu amănuntul estimate la 3,79 miliarde de dolari în prima zi de la lansare, după ce 32,5 milioane de exemplare fuseseră deja vândute în perioada de precomandă.

Succesul comercial al francizei nu poate fi atribuit însă scandalurilor din mediul online. Mai degrabă, notorietatea jocului a creat o oportunitate de afaceri pentru creatorii de conținut.

Lansat pe 19 noiembrie, GTA VI a înregistrat vânzări cu amănuntul estimate la 3,79 miliarde de dolari în prima zi, potrivit datelor comunicate de Take-Two Interactive. Jocul înregistrase deja 32,5 milioane de exemplare vândute înainte de lansare.

Succesul comercial nu poate fi atribuit însă controverselor din mediul online. „Rockstar are nevoie de oameni care își doresc să cumpere și să joace GTA. Un creator de rage bait poate obține venituri inclusiv de la oameni care detestă jocul, detestă opinia influencerului și nu intenționează să cumpere nimic. Rockstar monetizează atașamentul față de GTA. Unii influenceri pot monetiza chiar și ostilitatea față de el”, conchide Andrei Tarnovski.