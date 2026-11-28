Un adolescent din România nu mai trebuie să aprindă o țigară pentru a intra în contact cu nicotina. Țigările electronice, dispozitivele cu arome atractive și produsele din tutun încălzit au schimbat modul în care tinerii ajung să consume această substanță.

Fumatul de la vârste fragede îi face pe tineri „candidați” la a dezvolta boli grave Foto: Pixabay/Lindsay Fox

Fumatul nu mai este doar o problemă a generațiilor adulte. A devenit o preocupare majoră de sănătate publică în rândul adolescenților și tinerilor, într-un context în care produsele alternative la țigările clasice câștigă tot mai mult teren. Țigările electronice, dispozitivele de vaping și produsele din tutun încălzit sunt percepute de o parte dintre tineri drept variante moderne, mai puțin periculoase sau chiar inofensive. Realitatea medicală este însă diferită.

Cu ocazia Zilei Naționale fără Tutun, Institutul Național de Sănătate Publică a readus în atenție pericolul expunerii copiilor și adolescenților la nicotină. Mesajul este cu atât mai important cu cât România înregistrează procente îngrijorătoare în rândul elevilor de 15–16 ani.

Potrivit datelor ESPAD 2024, prezentate de INSP, 26% dintre adolescenții români din această categorie de vârstă au fumat țigarete în ultimele 30 de zile, comparativ cu 18% media țărilor participante la studiu. În același interval, 29% au declarat că au utilizat țigarete electronice. Datele sunt privite cu îngrijorare.

România, peste media europeană în privința consumului de tutun și nicotină

Datele publicate de Eurostat în vara acestui an arată că 16,5% dintre persoanele cu vârsta de cel puțin 16 ani din Uniunea Europeană utilizau zilnic, în 2025, produse din tutun și produse conexe, categorie care include țigările electronice, pliculețele cu nicotină și produsele din tutun încălzit.

În România, proporția a fost de aproximativ 17,5%, deci peste media europeană. Indicatorul include țigările clasice și produsele alternative.

La nivel european, utilizarea zilnică este mai răspândită în rândul bărbaților: 20,8%, comparativ cu 12,6% în rândul femeilor.

În cazul adolescenților, datele sunt și mai îngrijorătoare. România se află peste media europeană în privința fumatului de țigarete, iar utilizarea țigărilor electronice arată că prevenția trebuie să țină cont de transformarea pieței produselor cu nicotină.

Medicii pneumologi avertizează că riscul începe de la prima țigară

La o conferință dedicată bronhopneumopatiei obstructive cronice (BPOC), trei medici pneumologi - prof. dr. Florin Mihălțan (președintele Societății Române de Pneumologie), prof. dr. Roxana Nemeș (fost președinte al Societății Române de Pneumologie) și prof. dr. Cristian Oancea (vicepreședinte al Societății Române de Pneumologie) - au atras atenția asupra consecințelor fumatului și asupra debutului tot mai timpuriu al consumului.

Prof. dr. Florin Mihălțan a prezentat situația consumului de tutun din România și a subliniat că procentul fumătorilor adulți rămâne ridicat, în timp ce noile produse atrag tot mai mulți adolescenți.

„Tabagismul în România (...) s-a plafonat și rămâne la 34%, 6,5 milioane de adulți consumatori și semnalul acesta extrem de grav în statisticile SPAD - 15-16 ani, 25-30% cu consum de țigări clasice, dar și cu dualisme de consum cu țigară electronică sau tutun încălzit”, a declarat medicul.

Întrebat despre evoluția vapingului și a consumului de tutun încălzit, prof. dr. Florian Mihălțan a oferit o perspectivă îngrijorătoare. „Dacă mă întrebați de vaping și de tutun încălzit, este un crescendo uimitor de adolescenți cu vaping, până la 10%, și se schimbă procentul în dinamică de la un an la altul. La tutun încălzit am văzut cifre între 4 și 6%”, a precizat medicul.

Produsele alternative nu trebuie confundate cu absența riscului, a mai avertizat medicul. „Riscul începe de la prima țigară”, a subliniat medicul Florian Mihălțan.

Acesta a explicat și diferența dintre declinul natural al funcției respiratorii, care apare odată cu înaintarea în vârstă, și deteriorarea accelerată asociată fumatului.

„Noi ca persoane nefumătoare pierdem datorită vârstei 25 de mililitri din capacitatea noastră respiratoare anual. Un fumător pierde de 3 ori mai mult, 75 de mililitri. Și de obicei vârsta 40 înseamnă vârsta când ajunge la jumătate din capacitatea lui respiratorie, lucru care este dureros, vizibil, pentru pacientul respectiv. Dacă continuă să fumeze, se menține această pierdere accelerată. Dacă nu fumează și întrerupe, curba aceea de declin se amortizează”, a explicat dr. Mihălțan.

„Nu există formă de fumat sănătos”

Prof. dr. Cristian Oancea a insistat, în cadrul aceluiași eveniment, asupra unui aspect esențial: ideea că anumite forme de fumat ar fi sigure reprezintă un mesaj înșelător.

„Nu există formă de fumat sănătos, cum ne sunt promovate în anumite reclame”, a menționat pneumologul.

Medicul a explicat că BPOC este o afecțiune gravă, cu consecințe care pot deveni ireversibile, iar continuarea fumatului după diagnosticare compromite suplimentar evoluția pacientului.

Produsele din tutun care nu ard vor fi supuse aceloraşi reglementări ca şi ţigările

Unul dintre cele mai importante avertismente trase de medic privește distrugerea țesutului pulmonar. „Plămânul, alveola pulmonară, nu este ca și ficatul, ca să se regenereze, ca hepatocitul. Odată distrusă, rămâne distrusă”, a subliniat dr. Oancea.

BPOC, care este o boală gravă, nu apare peste noapte. Este o afecțiune cronică, iar expunerea repetată la factori de risc, în special la fumul de tutun, poate contribui la apariția și progresia acesteia.

O altă problemă semnalată de Cristian Oancea este faptul că bolile pulmonare, pentru care fumatul este un important factor de risc, pot evolua mult timp fără simptome evidente.

Adolescenții care vapează, potențiali pacienți în viitor

Poate cel mai direct avertisment adresat tinerilor a venit din partea prof. dr. Roxana Nemeș, care a atras atenția asupra numărului tot mai mare de adolescenți care folosesc țigări electronice.

„Avem foarte mulți adolescenți care vapează. Aici nedorit va fi un pool foarte mare de următori candidați de a avea această boală pe plămân”, a atras atenția medicul pneumolog.

Dr. Nemeș a evidențiat o problemă importantă, anume prelungirea considerabilă a perioadei de expunere la substanțe nocive în cazul adolescenților care ajung să consume nicotină de la vârste fragede. În plus, nicotina poate produce dependență, iar INSP avertizează că aceasta poate afecta dezvoltarea creierului în adolescență, inclusiv procesele implicate în atenție, învățare și controlul impulsurilor.

Aromele dulci, aspectul atractiv al dispozitivelor și promovarea în mediul digital pot contribui la normalizarea consumului. Pentru un adolescent, vapingul poate părea mai degrabă un accesoriu sau un comportament social decât o formă de consum de nicotină și tocmai această percepție face fenomenul dificil de combătut.

De ce nu trebuie confundată țigara electronică cu un produs inofensiv

Unul dintre cele mai periculoase mituri este acela că țigara electronică nu prezintă riscuri pentru că nu produce fum în același mod ca țigara convențională. În realitate, aerosolii inhalați pot conține substanțe cu potențial nociv, iar produsele care conțin nicotină pot întreține sau instala dependența.

INSP atrage atenția și asupra unei asocieri importante: adolescenții care utilizează țigări electronice sunt mai predispuși să încerce ulterior țigări convenționale.

Nici tutunul încălzit nu trebuie confundat cu un produs lipsit de riscuri. Faptul că mecanismul de utilizare diferă de cel al țigării convenționale nu înseamnă că expunerea la substanțe nocive dispare.

Mesajul medicilor pneumologi este, în acest context, tranșant: nu există fumat sănătos.

Ministrul Sănătății anunță controale și măsuri pentru limitarea accesului minorilor la vape-uri

Un semnal de alarmă privind accesul facil al copiilor și adolescenților la vape-uri a fost tras și de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care atrage atenția asupra atractivității acestor produse pentru cei mici, prin aromele dulci, ambalajele colorate și prețurile reduse, unele dispozitive fiind comercializate chiar și la 7 lei.

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Ministrul a relatat pe contul său de pe o rețea de socializare că a cumpărat mai multe astfel de produse pentru a verifica ce conțin, constatând că, în unele cazuri, informațiile despre lichid, prezența nicotinei, concentrația acesteia sau alte substanțe sunt neclare ori lipsesc. El avertizează că nicotina poate provoca dependență, iar aerosolii inhalați pot conține substanțe nocive, inclusiv compuși care nu sunt menționați pe etichetă.

Ministrul a invocat și situații documentate în Anglia, unde în vape-uri confiscate în școli au fost descoperite substanțe psihoactive, inclusiv canabinoizi sintetici, iar unii adolescenți au ajuns la spital după utilizarea unor astfel de produse. În acest context, ministrul a anunțat convocarea unui grup de lucru la Ministerul Sănătății pentru analizarea legislației, intensificarea controalelor, verificarea vârstei cumpărătorilor, testarea produselor cu etichetare necorespunzătoare și retragerea celor care nu respectă normele, subliniind necesitatea protejării tinerilor de un fenomen care poate avea consecințe serioase asupra sănătății.

„Săptămâna viitoare voi convoca la Ministerul Sănătății un grup de lucru cu experți. Vom analiza ce trebuie clarificat în legislație și cum putem face controalele mai eficiente. Vom discuta despre verificarea vârstei la vânzare, testarea produselor cu etichete incomplete și retragerea de la vânzare. Vreau să stabilim clar cine verifică și cine intervine atunci când regulile sunt încălcate”, a scris ministrul.